Exclusiv. Decizia luată de Maia Morgenstern după închiderea teatrelor: „Am căutat și caut modalități de ultima oră”

Maia Morgenstern, una dintre cele mai bune actrițe de teatru și film din România, caută soluții pentru ca arta să nu se piardă în toată această perioadă marcată de contextul pandemiei cu noul coronavirus.

Artista a fost contactată de FANATIK pentru a comenta decizia autorităților în ceea ce privește închiderea teatrelor, după ce Capitala a devenit epicentrul României cu numărul cel mai mare de îmbolnăviri.

În ciuda situației pe care o parcurge toată lumea, marea actriță va încerca să existe în fața oamenilor cu meseria care a consacrat-o.

Maia Morgenstern: „Eu vreau să muncesc și să continui să muncesc și am făcut tot ce a ținut de mine cu demnitate”

Maia Morgenstern a ridicat multe semne de întrebare într-o postare pe Facebook în care a vorbit despre dreptul la pensie. S-a scris că a renunțat la teatru, iar apoi, fanii au fost cei care s-au întrebat dacă marea actriță va mai apărea pe scenă. FANATIK a stat de vorbă cu artista Teatrului Evreiesc pentru a lămuri acest aspect curios pentru toată lumea.

„ Nu am spus nicio secundă că voi renunța la teatru, eu vorbeam despre pensie. Despre asta asta am scris, doresc să se citească mai cu atenție postarea, pentru că nu am scris că voi renunța la scenă.

Desigur, ține de corectitudinea fiecărui jurnalist, unii caută senzaționalul. „Eu vreau sa muncesc și să continui să muncesc și am făcut tot ce a ținut de mine cu demnitate, cu conditie, cu profesionalismul pe care îl caut în permanență să-mi creez toate condițiile, cu anduranță, cu răbdare, testându-mi limitele, mi-am luat toate măsurile sa exist si sa creez”, a declarat marea actriță pentru FANATIK.

În ceea ce privește următoarea perioadă, în contextul în care s-a luat decizia de a închide, din nou, teatrele, din cauza numărului mare de îmbolnîviri cu noul coronavirus, Maia Morgenstern se reinventează. „Am lansat o premieră nouă, autobiografică, Nu sunt eu, chiar pe 27 iunie, este spectacolul Teatrului Dramaturgilor.

Este o piesă scrisă de mine despre mine. Cu oameni implicați: Direcția de scenă: Victor Ioan Frunză, Scenografia: Adriana Grand. Am căutat și caut modalități de ultima oră, așa cum merge acum, de a face cunoscută arta si munca mea, a mea si a colegilor mei.

Nu-mi pierd energia de a comenta decizia autorităților, consider că nu este treaba mea asta. Căutăm modalități pentru a munci, avem unde căuta. Modalități de a apărea în fața oamenilor. Poate online. Să facem înregistrări. Important este să existăm în continuare”, a declarat Maia Morgenstern pentru FANATIK.

Marea actriță și-a făcut 11 teste de COVID-19: „Este o decizie personală. Nu vreau să-i pun în pericol pe alții”

De la începutul pandemiei până în prezent, Maia Morgenstern s-a testat în mod repetat pentru a fi sigură că nu a contactat virusul COVID-19 în timpul spectacolelor, pentru a nu fi în pericol atât ea, cât și apropiații, ori colegii de scenă alături de care a jucat.

„Eu vorbesc cu toată lumea, nu m-am urcat pe un turn de fildeș. Sunt transparentă și mereu am comunicat ce am dorit să exprim. În această perioadă, mi-am făcut 11 teste, am mai spus asta. Nu am intrat în contact cu suspecți de COVID-19 sau am fost suspectă, am dorit eu să fac acele teste. Să nu reprezint un pericol.

Este o decizie personală. Nu vreau să-i pun în pericol pe alții, am continuat să muncesc în toată această perioadă. Atunci când s-a îngăduit am repetat cu mască, distanțați, pentru a ne menține la un anumite standard valoarea. Statutul de artist se șlefuiește în permanență.

Nu te cocoți pe un soclu și apoi treacă meargă, la o activitate permanentă de pregătire, de expresie vocală, univers cultural, prin lecturi.”, a mai spus celebra actriță de teatru și film.

În ceea ce privește spectacolele de teatru, Maia Morgenstern a avut câteva luni active pe scenă, în pofida faptului că restricțiile au fost foarte puțin timp ridicate. „ Astă vară, am jucat 3 spectacole pe săptămână, cam asta a fost media, în aer liber, desigur. În grădini, cu respectarea normelor impuse.

Și normal să fie așa, nu sunt ironică. Publicul a venit. Fie că au fost 30, 20, oamenii au venit, am jucat cu drag.

Fie că vorbim de Muzeul Național de Artă, Parcul Cișmigiu, Gradina Herăstrău, Parcul Sebastian, ori alte spații deschide, unde s-a putut, am jucat”, a conchis Maia Morgenstern.

A jucat alături de Mel Gibson

Maia Morgenstern este actriță română de film, radio, scenă, televiziune și voce, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat și actriță și cântăreață în limba idiș. Marea actriță a fost premiată cu distincții prețioase precum Ordinul național „Pentru Merit” în grad de Comandor (1 decembrie 2000) „pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii, de Ziua Națională a României”, Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler (Franța, 2012), Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Ofițer (România, 2018).

În ceea ce privește aparițiile sale în seriale tv, Maia Morgenstern a apărut în Aniela (2009) – Maica Irina, Iubire și Onoare (2010-2011) – Marieta, Las Fierbinți (2012-2015) – Țața Rapidoaica, Fructul oprit (2018-2019) – Magda Popa, Sacrificiul (2019-2021) – Eva Oprea.

Numeroase filme celebre au avut-o pe actriță în roluri remarcante, printre care: Secretul lui Bachus (1984), Maria si marea (1989), Marea sfidare (1990), Rămânerea (1991), Balanța (1992) – Nela, Cel mai iubit dintre pământeni (1993), Trahir (1993)

Nostradamus (1994) – Helene, A șaptea cameră (1995), Privirea lui Ulyse (1995), Fiii Witman (1997), Omul zilei (1997), Triunghiul morții (1999) – Regina Maria, Patul lui Procust (2001), Patimile lui Hristos (2004), Orient Express (2004) – Amalia Frunzetti, „15” (2005), Eva (2010) – Maria, mama Evei, Sânge tânăr, munți și brazi (2010) – Mama, La fin du silence (2011),The Secret of Polichinelle (2013) – Maya

Domnișoara Christina (2013) – dna Moscu, #Selfie 69 (2016) – matroana, Veni Vidi Fugi (2016), High Strung (2016) – Madam Markova.

Cel mai celebru rol este cel din filmul Patimile lui Hristos, unde a jucat alături de Mel Gibson, cel care a fost și regizor. Morgenstern înseamnă în germană „Luceafărul de dimineață”, nume dat Fecioarei Maria, personajul pe care l-a jucat în filmul Patimile lui Hristos.