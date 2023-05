Exclusiv. Denis Alibec, anunț de ultim moment despre viitorul său la Farul: “Așa am promis!”. Atacantul se ține de glume: “Dacă mergem în Șampions Lig…”. Video

Denis Alibec a fost jucătorul sezonului pentru Farul, însă atacantul a lipsit în partida la finalul căreia echipa lui Gică Hagi s-a încoronat campioană. Suspendat pentru derby-urile cu FCSB și CFR Cluj, la finalul meciului de la Ovidiu.

Denis Alibec, în extaz după câștigarea titlului cu Farul: „Cea mai frumoasă seară din cariera mea”

până la finalul sezonului 2024-2025, însă atacantul poate pleca în cazul unei oferte bune din străinătate, potrivit noii înțelegeri. Fotbalistul care a evoluat de-a lungul carierei, printre altele, la Astra Giurgiu și FCSB a urmărit de la margine revenirea de senzație a colegilor în derby-ul cu FCSB echipa patronată de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Atacantul de 32 de ani a recunoscut că momentul câștigării titlului a fost unul cu totul și cu totul special. „(n.r. te-au salvat băieții) Da. Chiar am vorbit cu ei după meci, le-am mulțumit. Sunt foarte fericit chiar nu am cuvinte. Cred că a fost cea mai frumoasă seară din cariera mea.

Cred că putem face lucruri mari în continuare la Constanța”, a declarat Denis Alibec, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. . Alături de Gică Hagi, în clubul în care delegația Farului a sărbătorit câștigarea campionatului.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Denis Alibec, anunț despre viitorul său la Farul: „Așa am promis”

Denis Alibec a oferit un răspuns cert în momentul în care a fost întrebat despre viitorul său la Farul. Triplu campion al României cu Astra, CFR Cluj și Farul, Denis Alibec a mărturisit că își dorește să rămână la Farul, însă ar urma să ia în calcul o plecare dacă va primi o ofertă de nerefuzat.

„(n.r. ești hotărât să rămâi?) Normal. Dacă mergem în Șampions Lig, să vedem. (n.r. rămâi la Farul încă un an?) Dacă așa am promis o să vedem, nu știu. Dacă o să am o ofertă de nerefuzat… nu știu.

ADVERTISEMENT

O să mă gândesc. Eu vreau să rămân”, a dezvăluit Denis Alibec, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. FCSB a început meciul în forță la Ovidiu, însă entuziasmul roș-albaștrilor s-a stins treptat. Mateus, Băluță și Munteanu au adus victoria și titlul „marinarilor”.

„(n.r. în startul partidei) M-am speriat puțin, dar i-am văzut pe băieți cum joacă și cum au reacționat. Mi s-a părut că FCSB au dat goluri din noroc. Nu anunța nimic fazele alea”, a mai spus atacantul noii campioane a României.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune la Farul, Denis Alibec a înscris 14 goluri și a oferit 8 pase decisive în 31 de partide. Atacantul de 32 de ani a făcut parte din lotul naționalei României la debutul în preliminariile Euro 2024, reușind să marcheze un gol în victoria cu Andorra.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe contul FANATIK de Tik-Tok.