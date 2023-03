Exclusiv. Dezvăluiri incredibile despre rolul primarului Emil Boc, fanul lui U, în derby-ul Clujului. „Dacă e nevoie, de 100 de ori bate CFR din 100 de partide! E băiat inteligent!” Video

Dumitru Dragomir a avut o serie de dezvăluiri incredibile despre Emil Boc. Fostul președinte al LPF a vorbit despre rolul pe care primarul orașului Cluj-Napoca îl are în .

Dezvăluiri incredibile despre rolul primarului Emil Boc în derby-ul ”U” Cluj – CFR Cluj: „E băiat inteligent”

Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, este un cunoscut susținător al celor de la ”U” Cluj. Politicianul a sărbătorit la finalul sezonului trecut promovarea „șepcilor roșii” în SuperLiga și , fostul antrenor al ardelenilor, s-a despărțit cu scandal pentru a merge la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a avut o serie de dezvăluiri incredibile despre omul din politică. Fostul președinte al LPF a precizat că Emil Boc, din umbră, este și de partea CFR-ului și a lui Neluțu Varga. „Emil Boc e băiat inteligent, e băiat deștept. Voi ce credeți? Grupul de la Cluj este de aruncat din tren?

VEZI VIDEO MAI JOS

Emil Boc a fost de așa natură încât să aducă gruparea asta a ”U” Cluj la fel de puternică ca a Rapidului, ca a Universității Craiova, ca a lui Dinamo. Boc e enciclopedie de fotbal. E pe la spate cu CFR Cluj, bineînțeles. Dacă arunc o bombă acum…”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, dezvăluiri incredibile despre primarul Emil Boc: „Este și cu Neluțu Varga”

Dumitru Dragomir este convins că în spatele omului de succes Neluțu Varga stă și . Din echipa finanțatorului campioanei României ar face parte și primarul orașului Emil Boc.

„Neluțu Varga, din ce știu eu, are bani și are și o echipă în spate care îl sprijină de n-are cum să-l dea nimeni pe spate. Îl are pe Ioan Rus, îl are pe Vasile Dîncu, îl are pe primar, pe Emil Boc. (n.r. nu e cu ”U” Cluj?) E și cu el”, a mai spus Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, convins că CFR va beneficia de o mână de ajutor de la ”U” Cluj în meciurile pentru titlu: „Au și inteligență”

Totodată, Dumitru Dragomir a fost convins de faptul că CFR Cluj va câștiga derby-ul cu ”U” Cluj care a închis etapa a 30-a din SuperLiga. Fostul președinte al LPF este de părere că ori de câte ori echipa antrenată de Dan Petrescu va juca împotriva rivalilor locali într-un meci decisiv la titlu, CFR va ieși învingătoare.

„Când am spus că o să câștige ”U” Cluj știi de ce am spus? Jur! Dacă CFR Cluj joacă de 100 de ori și are această oportunitate de a lua titlul câștigă de 100 de ori nu de 99. Nu numai că sunt puternici au și inteligență.

ADVERTISEMENT

Ce era să fi pierdut? Oricum la anul ”U” Cluj nu retrogradează pentru că are echipă bună și antrenor trăznet. CFR Cluj în toate situațiile din lume câștiga. Eu nu joc la pariuri, dar mergeam 100 din 100 în situații din astea”, a mai spus Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.