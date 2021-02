Exclusiv. Din ce a ajuns să facă bani Răzvan Botezatu: “Era să dau foc la casă”

Fostul prezentator TV Răzvan Botezatu s-a reprofilat și scoate bani frumoși, într-o perioadă în care multe afaceri au ajuns pe butuci.

După ce a renuțat la televiziune, Bote a început lupta pentru supraviețuire, testând tot mai multe domenii. A dat România pe Germania, pentru o perioadă de timp, dar pandemia l-a adus tot pe plaiurile mioritice.

“Îmi găsisem un job în Germania foarte bun, la un hotel de 5 stele și avem o echipă de coordonat, abia învățasem toate programele pe calculator în care trebuia să lucrez când a venit pandemia. Toți banii îi investisem într-un apartament gol și m-am trezit fără job și fără bani”, a declarat Răzvan Botezatu pentru FANATIK.RO.

Răzvan Botezatu dezvăluie din ce a ajuns să facă bani

Împins de nevoi, Bote a fost obligat să găsească repede o soluție și, după multe zile și nopți agitat, a primit un semn.

“Intrasem în depresii în Germania. Erau reguli mult mai stricte, stăteam numai în casă, nu mai puteam psihic. Mă despărțisem și de iubit… . A venit ca un semn din partea lui Dumnezeu. O replică spusă de mine pe social media, ‘dă-ți cu reveneală’, a ajuns să fie atât de folosită, încât am decis să o imprim pe un tricou. Bani nu mai aveam cine știe ce, provizii puține, așa că am hotărât să revin în România. Am investit totul într-o ultimă carte în plină pandemie, care ne-a lovit pe toți, așa pe nepusă masă”, a adăugat Răzvan Botezatu pentru FANATIK.

Bote face bani frumoși din mica afacere pe care a pus-o pe picioare în plină pandemie

Începutul nu a fost deloc ușor și lipsit de peripeții. Fostul prezentator TV a învățat totul despre procesul de imprimare urmărind zeci de tutoriale pe YouTube.

“A fost haos. Prima presă am ars-o, am stricat o mulțime de folii, am distrus o groază de tricouri, era să dau foc la casă. Ce să mai, un dezastru. Aveam 100 de comenzi în sistemul site-ului și nu le puteam onora. În două săptămâni am reușit să învăț însă toate secretele. Ajutat de două prietene, Raluca Dumitru și Claudia Stoica, am început să imprim tricouri, să le ambalăm și să le trimitem. Mă rugam să nu vină niciun colet înapoi și nu a venit”, ne-a povestit Răzvan Botezatu.

Determinarea avută în momentele grele l-a adus pe Răzvan Botezatu în punctul în care, în prezent, are trei angajați și sute de comenzi onorate. “Am trimis colete peste tot, în Japonia, în Australia, în America, în Europa. În câteva luni, mica afacere a bubuit. E o pasiune nouă care să ajută să trăiesc mai bine”, a adăugat Bote.

Răzvan Botezatu revine în televiziune?

Răzvan Botezatu a luat o pauză din televiziune în 2017, însă recunoaște că îi lipsește adrenalina directului și are discuții cu mai multe posturi TV, pentru a reveni pe micul ecran.

“Da, îmi dor de TV, de adrenalina directului, să cercetez, să fiu primul care află știrea. Am asta în sânge”, a recunoscut Răzvan Botezatu.