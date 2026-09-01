Sport

Oferta „de refuzat” pe care Dinamo a primit-o din MLS pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv

Ofertă de transfer destul de ciudată din MLS pentru Cătălin Cîrjan de la Dinamo! Despre ce echipă este vorba, care sunt condițiile mutării și poziția „câinilor”
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
01.09.2026 | 20:47
Oferta de refuzat pe care Dinamo a primito din MLS pentru Catalin Cirjan Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Oferta „de refuzat” pe care Dinamo a primit-o din MLS pentru Cătălin Cîrjan. Foto: colaj Fanatik
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Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, este dorit în MLS, de Minnesota United. Clubul din „Ștefan cel Mare” a primit în cursul zilei de marți o ofertă concretă în acest sens. Doar că termenii financiari ai acestei propuneri nu sunt chiar cei mai avantajoși pentru „câini”. În acest context, din informațiile obținute de FANATIK, conducătorii clubului nu iau deloc în calcul în prezent varianta de a-l ceda pe mijlocaș în Statele Unite.

Ofertă din MLS primită de Dinamo pentru transferul lui Cătălin Cîrjan

Despre acest subiect al interesului lui Minnesota United pentru Cătălin Cîrjan a scris în premieră jurnalistul Emanuel Roșu pe rețelele de socializare. Mai exact, americanii vor să îl împrumute inițial pe Cîrjan, iar ulterior, în 2027, să aibă opțiune de transfer definitiv în schimbul sumei de 3.4 milioane de dolari. Doar că ar urma ca acești bani să fie achitați în mai multe tranșe, termenul pentru ultima plată fiind abia în 2029.

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După cum s-a notat anterior, Dinamo refuză această propunere și urmează să le facă americanilor o contraofertă în scurt timp. Rămâne deci de văzut cum se vor poziționa cei de la Minnesota United vizavi de această chestiune, adică dacă vor accepta condițiile dinamoviștilor sau, din contră, dacă vor abandona această „operațiune”.

De ce au refuzat „câinii” și ce urmează să se întâmple în orele următoare

Cert este că este nevoie ca gruparea din MLS să se miște destul de repede dacă își dorește să încheie această tranzacție. Asta pentru că s-a intrat deja în ultimele 48 de ore aferente ferestrei de mercato din MLS. Căpitanul „câinilor” nu traversează chiar cea mai bună perioadă din cariera sa în acest start de sezon.

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Odată cu venirea lui Nuno Campos, mijlocașul a fost mutat din centru în partea stângă și pare că încă are nevoie de ceva timp pentru a se adapta la noile sarcini. Recent, în acest context, Dinamo a adus și un alt jucător care ppoate evolua pe poziția respectivă. Este vorba despre portughezul Diogo Pinto (27 de ani).

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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