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Atacant pentru Dinamo! Cât de aproape sunt „câinii” de transferul lui Dean Zandbergen

Dinamo negociază transferul unui atacant olandez, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit cât de aproape sunt „câinii” de mutare. Președintele alb-roșilor a vorbit și despre situația lui Mamoudou Karamoko.
Tibi Cocora
30.08.2026 | 16:37
Atacant pentru Dinamo Cat de aproape sunt cainii de transferul lui Dean Zandbergen
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo negociază transferul unui atacant olandez, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit cât de aproape sunt „câinii” de mutare. Foto: Colaj Fanatik.
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Dinamo se află în continuare în căutarea unui atacant, iar Dean Zandbergen, fotbalistul lui VVV-Venlo, este una dintre principalele ținte ale „câinilor”. Negocierile sunt deja într-un stadiu avansat, însă între cele două părți mai există câteva detalii financiare de pus la punct.

Dinamo negociază transferul lui Dean Zandbergen: „Nu suntem departe”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că atacantul se potrivește profilului căutat de staff-ul tehnic și că este ultima țintă a clubului în această perioadă de transferuri. Oficialul dinamovist speră ca diferențele dintre părți să fie rezolvate cât mai repede.

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„Suntem acolo cu transferul, sunt discuții avansate. Nu suntem departe, dar e o diferență de niște bani. Nu câteva sute de mii, dar…. Este raportul băieților de la scouting și confirmat de mister și asistenții lui pentru profilul pe care-l caută. E ultima țintă a noastră. Noi e dorim să se facă acest transfer cât mai rapid“, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mamoudou Karamoko, în discuții pentru plecarea de la Dinamo

Situația lui Mamoudou Karamoko, atacantul considerat de mulți cel mai bun jucător al lui Dinamo în acest moment, este, de asemenea, una care ar putea suferi modificări până la finalul perioadei de transferuri. Andrei Nicolescu a recunoscut că există discuții în jurul unei posibile plecări, însă a subliniat că, în acest moment, nimic nu este concret și decizia finală depinde inclusiv de dorința jucătorului.

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”La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația lui după meciul de ieri (n.r. – 1-1 cu Corvinul), probabil are și el niște discuții pe care nu le știm noi, dar în momentul ăsta nu e nimic concret.

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(n.r. – Șanse mici să trezim cu el plecat pe final de mercato?) La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două. Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor”, a mai spus Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cât de aproape sunt „câinii” de transferul lui Dean Zandbergen

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