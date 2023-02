Exclusiv. Dioszegi îi răspunde dur lui Mititelu care acuză implicarea lui Viktor Orban să o facă pe Sepsi campioana României. „O aberație”. Video

cu un gol venit din penalty în finalul meciului, și a obținut prima victorie pe anul 2023. Grație celor trei puncte, covăsnenii au un avans de 5 lungimi în fața lui FC U Craiova cu 3 etape înainte de terminarea sezonului regular și sunt principalii favoriți să ocupe ultimul loc ce asigură prezența în play-off.

Laszlo Dioszegi răsuflă ușurat după prima victorie obținută de Sepsi în 2023: „Am înnebunit în totalitate”

din cauza scandărilor rasiste ale suporterilor olteni, Sepsi nu avea niciun succes în 2023. Drept pentru care, partida din etapa 27 a SuperLigii contra lui Hermannstadt devenea capitală în lupta pentru ocuparea unui loc de play-off. Iar patronul Laszlo Dioszegi a trăit-o cu sufletul la gură, mai ales că era plecat în străinătate și nu a putut fi alături de jucătorii săi.

„Din fericire, am reușit să câștigăm primul meci din 2023. Am avut niște meciuri ușoare, între ghilimele ușoare, dar cu niște adversari pe care trebuia să-i batem și nu am reușit. Este primul meci la care nu am fost pe stadion, pentru că eram plecat în străinătate, dar l-am văzut pe internet.

Am înnebunit în totalitate, trebuia să pun și flashcore-ul, pentru că mai era un minut jumate și internetul era în urmă cu vreo două minute, știți… Și trebuia să mă uit și pe flashscore să văd că s-a terminat meciul, că nu mai suportam… Nu știam ce se mai întâmplă în ultimele două minute, mi-era frică să nu mai primim gol, să nu fie exact ca la Mioveni.

Nu e primul meci la care nu am fost pe stadion, dar în cei șase ani mai mult de 3-4 meciuri nu am lipsit. Am avut emoții mari. Când s-a dat lovitură de la 11 metri pentru Sibiu și am primit cartonaș roșu, sincer îmi tremurau picioarele și credeam că iarăși nu rezistăm”, a declarat Laszlo Dioszegi în

Laszlo Dioszegi e convins că Sepsi poate încurca cele mai bune trei echipe din SuperLiga. „Vom reuși să ciupim măcar câte un punct”

Pentru Sepsi urmează o perioadă de foc în SuperLiga, care poate fi decisivă în lupta la baionetă cu FC U Craiova pentru ultimul loc de play-off. Echipa covăsneană va întâlni în ordine primele trei clasate, Farul (d), CFR Cluj (a) și FCSB (d), dar Laszlo Dioszegi e convins că va reuși să obțină rezultate meritorii în toate cele trei partide.

„Suntem conștienți că urmează o triplă de foc, jucăm cu cele mai bune echipe în momentul de față. Bine, nu exclud Rapidul și Universitatea Craiova, dar hai să fim sinceri… În momentul de față sunt cele trei echipe de pe primele trei locuri. O să fie foarte, foarte greu, dar am încredere în băieți că atunci când jucăm cu echipe mari, exceptând anul trecut, vom reuși să ciupim măcar câte un punct.

Chiar dacă acum avem foarte puțin timp la dispoziție. De exemplu, sâmbătă a fost meciul cu Sibiul, iar luni am plecat spre Constanța. Nu știu băieții cum or să reziste, dar am încredere în ei că vor scoate un rezultat bun. Aici mă gândesc și la un X, că să fim serioși, totuși jucăm cu liderul și Farul e o echipă foarte bună acasă, știm cu toții.

Avem emoții pentru play-off. Știm foarte bine că jucăm cu trei echipe care sunt greu de bătut, dar eu am încredere în băieți și o să vedem ce reușim să facem marți seara”, a mai spus patronul lui Sepsi la FANATIK SUPERLIGA.

Laszlo Dioszegi răspunde dur acuzațiilor lui Adrian Mititelu: „Niște aberații!”

Inevitabil, s-a ajuns și la războiul mediatic care se duce în aceste zile cu FC U Craiova, rivala la un loc în play-off. Mai întâi, Laszlo Dioszegi a răspuns calm

„Am citit și eu pe internet acuzele domnului Mititelu… Eu respect toți conducătorii de club și pot să spun doar că eu mă ocup numai de echipa mea și niciodată nu pun întrebări de astea «de ce a câștigat Craiova cu Mioveni sau cu alte echipe». Cred că deja intrăm într-o altă lume…

Am citit toată declarația că anul viitor Sepsi o să fie campioană și așa mai departe… Nici nu vreau să comentez. Eu îl respect pe domnul Mititelu și vreau să se termine odată războiul ăsta mediatic. Trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și trebuie să ne ocupăm de echipele noastre, nu să ne războim.

Nu pot să-i dau dreptate… Nu știu dacă mingea a ieșit afară sau nu. Nu vreau să spun prostii… Dar jucătorul Sibiului trebuia să lase mingea în afară, nu știu de ce a încercat să o dea înapoi. Aici putem să avem o discuție foarte lungă.

Și domnul Mititelu a uitat când, la Craiova, Sidibe a vrut să joace polo. A luat mingea în mână și s-a dictat lovitură de la 11 metri pentru Craiova. Și ne-au bătut cu un 11 metri inventat de arbitri. Tocmai din cauza asta nu vreau să continuăm războiul, chiar îl respect pentru tot ceea ce face și respect toți conducătorii care bagă bani. S-a pus pe noi pentru astea trei puncte, asta îl doare. Normal că fiecare vrea ca echipa lui să câștige”, a continuat Dioszegi.

Patronul lui Sepsi a demontat apoi spusele lui ca Sepsi să devină noua campionă a României.

„Să glumim puțin, în fiecare dimineață iau masa cu Viktor Orban, câteodată și prânzul, și discutăm despre echipa Sepsi. Eu nu m-am întâlnit cu el decât atunci când a fost la stadion la meciul cu Ljubljana, nici măcar bună ziua nu m-am întâlnit cu el să-i spun… E o aberație.

Viktor Orban nu are nicio legătură cu echipa Sepsi. El este un mare iubitor de fotbal, într-adevăr se uită la meciuri, dar are el academia lui, Puskas, el e fondatorul. Vă dați seama, Academia Puskas nu a câștigat niciodată campionatul în Ungaria, cum poate atunci cineva să spună că vine el aici și câștigăm noi campionatul în România. Niște vorbe aruncate în vânt, nici nu se poate pune problema.

În vară, cânt toată lumea a zis că vede pe Sepsi favorită la câștigarea campinatului, eu am spus că o să fiu foarte bucuros dacă o să reușim să prindem play-off-ul. Și uite că din păcate mi s-a adeverit tot ceea ce am zis și acum tremurăm pentru play-off. Dacă intrăm în play-off, am vrea să avem minim trei puncte avans, ca să nu spună cineva că am primit trei puncte gratis și așa mai departe.

Eu asta am vrut să-i spun și domnului Mititelu, că nimeni nu a contestat acum doi ani când Poli Iași a pierdut acasă cu 0-3 din cauză că a căzut nocturna și conducea 2-1 pe Viitorul Constanța. Tot 0-3 a primit, deși era 2-1 pe teren… Nimeni nu a contestat cele 3 puncte. Și acum toată lumea e împotrivă. Eu nu sunt bucuros pentru cele trei puncte și în inima mea vreau să intrăm în play-off cu un avans considerabil ca să nu poată nimeni să ne acuze că am primit un cadou. Nu vrem să fim văzuți ca o echipă care merge și se milogește, noi vrem să jucăm fotbal.”

Destul de calm până în acel moment, Laszlo Dioszegi „a luat foc” atunci când a auzit alte acuze ale lui Adrian Mititelu. Patronul oltenilor s-a întrebat dacă e mai mai grav faptul că galeria echipei sale a strigat împotriva ungurilor decât un presupus gest al lui Viktor Orban, care ar fi a venit cu steagul Ungariei mari pe stadionul lui Sepsi.

„Nu este adevărat! Este cea mai mare prostie! Cum să vină pe stadionul lui Sepsi cu fularul cu Ungaria mare? Am văzut și eu, asta a fost acasă la ei într-un meci al naționalei Ungariei, nu știu cu cine a jucat… Cum să vină cu un fular de Ungaria mare? E o aberație!

Vă rog, să spuneți că în Sfântu Gheorghe el a venit cu un fular cu Ungaria mare? În niciun caz! Noi nu facem politică. Și când a fost aici la meci, nici măcar zece secunde nu s-a vorbit despre politică. Sau despre Ungaria, sau despre România… Vă dați seama că dacă era așa ceva, în zece minute erau pline ziarele. Nu știu de unde a scos chestia asta, nu e adevărat sută la sută”, a încheiat pe un ton destul de furios Laszlo Dioszegi.

