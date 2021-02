Exclusiv. Divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, prin ochii psihologului: “Copiii sunt traumatizați iremediabil”

Divorțul deloc amiabil dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău lasă urme iremediabile asupra psihicului celor doi copii ai cuplului, Nicolas (4 ani) și Gabriel (6 ani), avertizează Cristina Mihaela Zaharia, psiholog specialist clinician.

Destrămarea unui cuplu care are copii afectează starea de sănătate a copilului iremediabil, iar atunci când este dus un scandal mediatic de proporțiile celui în care sunt implicați cântăreața Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, fiului baronului de Giurgiu, Nicolae Bădălău, traumele provocate le pot schimba întreaga viață. Cristina Mihaela Zaharia, psiholog specializat în psihoterapie copii și de cuplu, spune că familia reprezintă întregul univers al copilului, însă conviețuirea într-un cuplu instabil este mai nocivă pentru copii decât un divorț. Important de știut pentru părinți este faptuil că interesul copilului ar trebui să primeze, iar conflictele dintre adulți este indicat să fie gestionate departe de ochii celor mici.

Specialistul avertizează: copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău, marcați pe viață de divorțul scandalos al părinților

“Famila reprezintă întregul univers al copiilor, mai ales când aceștia sunt mici. Familia este locul în care se simt în siguranță și în care învață. Bineînțeles că nu este de preferat ca părinții să stea împreună doar de dragul copiilor, pentru că un mediu familial plin de conflicte, de tensiuni sau chiar de violență este un mediu toxic. Mai degrabă trebuie să luăm în considerare posibilele efecte negative ale unei familii care ar funcționa așa. Un divorț este un eveniment traumatic, în primul rând pentru copii, pentru că iremediabil copiilor le este schimbat universul. Pe de altă parte, indiferent de vârstă sau de sex, există o incidență crescută, conform specialistilor și a studiilor în vigoare, a problemelor psihice în cazul copiilor ai căror părinți divorțează. Divorțul părinților poate declanșa cel puțin o tulburare de adaptare, dar dacă părinții se autosesizează și merg cu copilul la un cabinet specializat acea tulburare de adaptare se poate recupera rapid. Depresia și anxietatea rămân la cote mai mari la copiii unde există un divorț, chiar dacă unul dintre părinți suplinește cu succes funcția maternă sau paternă.

Totodată, copiii ai căror părinți divorțează pot avea mai multe probleme de externalizare, tulburări de conduită, delincvență sau comportamente impulsive față de copiii din familii cu doi părinți.

Divorțul părinților iremediabil afectează starea de sănătate a copilului. Un părinte singur nu mai are atât de mult timp pe care să îl acorde în exclusivitate copilului. De cele mai multe ori se întâmplă ca părinții să considere că copiii sunt prea mici ca să înțeleagă ceva. Părinții nu au toți studii în psihologie…. Copilul mic, cu vârstă între 2 si 8 ani, se ghidează foarte mult pe limbajul non-verbal, este foarte atent la gestica, mimica, atitudinea nonverbală a părintelui, chiar dacă nu înțelege cuvintele pe care le folosește părintele în vocabular, copilul simte ostilitatea, agresivitatea, ura dintr-o discuție.

Nu știu cât de bine a reușit să managerieze Claudia Pătrășcanu aceste aspecte. Ideal ar fi ca ei doi să aibă o relație amiabilă în fața copiilor, să își vorbească civilizat. Ideal ar fi ca cei doi copii să aibă parte, pe rând, de prezența ambilor părinți. Bineînțeles că vor rămâne la mamă, dar ideal ar fi ca și tatăl se se implice în creșterea și educația lor. Copiii nu au nicio vină”, spune psihologa Cristina Mihaela Zaharia, exclusiv, pentru FANATIK.

Traumele divorțului Claudia Pătrășcanu-Gabi Bădălău pentru copii

Detaliile scandaloase din căsnicie și din afara ei făcute publice de Claudia Pătrășcanu, pe o parte, și de Gabi Bădălău, de cealaltă parte, pot schimba radical traiectoria vieții celor doi copii ai cuplului. Conform specialistului, copiii ai căror părinți divorțează pot avea mai multe probleme de externalizare, tulburări de conduită, delincvență sau comportamente impulsive față de copiii din familii cu doi părinți.

“Eu am înțeles că problemele dintre părinți datează de mai mult timp, deci copiii care au vârste sub 3 ani simt tensiunea dintre părinți, dar nu o pot înțelege, pentru că în etapa asta de dezvoltare au nevoie de o anumită rutină predictibilă, ca să se poată simți în siguranță. Pentru ei sunt foarte importante orele de somn, respectarea meselor, momentele de joacă, deci categric dacă au început cu discuțiile în familie când unul dintre copii avea vârsta sub 3 ani, acel copil cu siguranță a simțit tensiunea dintre părinți.

În cazul copiiilor care au vârsta de 6 ani jumătate – 7 ani, nu prea înțeleg noțiunea de divorț, chiar dacă le este explicată. Cert este că ei simt că nu pot controla contextul, sunt centrați pe sine. Mare parte dintre copiii pe acești segment de vârstă pot crede că ei sunt de vină pentru ce se întâmplă în familie și se tem că pot pierde un părinte. Este mult mai serioasă afectarea în cazul acestor copii, plâng des, au schimbări frecvente de dispoziție, se pot comporta ca niște bebeluși, deci se comportă sub nivelul vârstei lor biologice. Au diverse tantrumuri. Tantrumurie sunt niște aspecte comportamentale care se manifestă sub formă de furie dificil de controlat, plâns insistent , țipete, agitație fizică. Acestea sunt niste manifestări comportamentale foarte dificil de gestionat de majoritatea părinților, sunt greu de prevăzut și pot să escaladeze până la formă de agresivitate orientate către cei din jur.

Să sperăm că nu este cazul la copiii Claudiei, eu doar am enumerat niște aspecte de ordin comportamenal si emoțional afectiv care pot escalada până la un punct la care nu mai pot fi gestionate de către părinte”, a spus, exclusiv pentru FANATIK, psiholog Cristina Mihaela Zaharia.

Acuzații de consum de droguri, de infidelitate și orientare sexuală pusă la îndoială

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se află în proces de divorț, dar și pentru custodia celor doi copii, iar de când au anunțat despărțirea, în spațiul public, s-au făcut acuzații extrem de grave. În timp ce artista a mărturisit că a fost înșelată, dată afară din casă și susține că fostul soț este consumator de substanțe intezise și pune la îndoială orietarea lui sexuală, Gabi Bădălău spune că mama copiilor săi are probleme psihice și vrea să îl discrimineze cu orice preț, singurul interes fiind nbeneficiile financiare cu care dorește să se aleagă în urma divorțului.