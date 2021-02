Exclusiv. Doinița Oancea și-a luat inima în dinți și face pasul cel mare: “Toată lumea mă bate la cap de o mie de ani”

Actrița Doinița Oancea își face școală de actorie. După ce a ajuns la inimile telespectatorilor cu rolurile din “Inimă de țigan”, “Regina”, “Fructul oprit” sau “Sacrificiul”, Doinița Oancea vrea să împărtășească din expriența ei copiilor cu vârste cuprinse între 4 ani și jumătate și 15 ani, așa că a decis să-și deschidă propria școală de teatru și actorie.

Pe Doinița Oancea o știi mereu cu zâmbetul pe buze și, dacă ai urmărit serialele din a căror distribuție a făcut parte, cu siguranță ai observat pasiunea și talentul ei actoricesc.

Actrița predă cursuri de actorie deja, de mai multă vreme, la Academia “Studiourile Buftea”, și este obișnuită să lucreze cu copiii, iar la insistențele prietenilor a început demersurile pentru a pune pe picioare propria afacere.

“Îmi deschid propria școală de actorie în Bragadiru. Toată lumea mă bate la cap de o mie de ani, să îmi fac singură propria școală. Voi face totul din plăcere, am găsit unde să ne desfășurăm activitatea și urmează să pun la punct toate detaliile birocratice. Grupele vor fi formate din copii cu vârste cuprinse între 4 ani și jumătate și 15 ani. Vom lua toate măsurile de siguranță care se impun peste tot, ținând cont de pandemie”, a declarat Doinița Oancea, exclusiv pentru FANATIK, precizând că nu va renunța la cursurile pe care le oferă deja copiilor în cadrul Academiei “Studiourile Buftea”.

Doinița Oancea, afacere din pasiune

Cursurile se vor desfășura în weekend, o ședință durează două ore și jumătate, iar toate detaliile se primesc de către cei interesați pe mailul de inscriere. Donița Oancea nu este la prima idee de afacere. Pasionată de haine, actrița și-a lansat propria colecție vestimentară, iar în plină pandemie a pus bazele revistei online doinitaoancea.ro.

Doinița Oancea, surprinsă de iubit la 38 de ani

Pe 15 februarie, Doinița Oancea a împlinit 38 de ani și a fost surprinsă de iubitul ei, pictorul Adrian Călin, cu un cadou menit să-i aducă relaxare.

“Ziua mea s-a întins pe mai multe zile, am mâncat ca o balenă și m-am bucurat de oamenii care au vrut să îmi spună ‘La mulți ani’ și care m-au și vizitat. Le-am spus tuturor că nu am chef să fac ceva de ziua mea, eram prinsă cu alte lucruri și am avut parte de foarte multe vizite neașteptate și abia am apucat să îmi spăl părul, între vizite. A fost chiar amuzant. De la iubit am primit cadou o zi la spa, s-a gândit el că am nevoie să mă relaxez și să îmi golesc mintea”, a dezvăluit Doinița Oancea pentru FANATIK.RO.

