Exclusiv. Dumitru Dragomir cere schimbarea lui Vassaras: “Dacă-l mai ține Burleanu, e ceva necurat. O crimă! Când îi ai pe Crăciunescu, Porumboiu, Igna!” Video

Presiune uriașă în arbitrajul românesc în ultima perioadă, iar șeful CCA, Kyros Vassaras, este principalul vizat. Grecul este din ce în ce mai dur taxat pentru numeroasele erori comise de arbitri în ultima perioadă, inclusiv la Rapid – FCSB 1-0. Gigi Becali a contribuit și el la starea tensionată și a amenințat cu retragerea din fotbal dacă Vassaras nu va fi îndepărtat.

Mitică Dragomir vrea un șef nou la CCA și îndepărtarea lui Kyros Vassaras: “Crăciunescu, Porumboiu, Igna și alți trei-patru arbitri în țara asta”

, de peste trei ore, dar mai degrabă . Asta în condițiile în care șeful CCA a evitat să vorbească despre erorile comise de arbitri și a preferat să prezinte aproape exclusiv faze în care s-au luat decizii corecte.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, este unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai lui Vassaras. “Oracolul” a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și a cerut înlocuirea urgentă a grecului. A dat și trei variante de înlocuitori pe care Burleanu i-ar putea lua în calcul.

“Este o crimă având pe Crăciunescu, a arbitrat finală de Champions League, pe Igna, pe Porumboiu, și alți trei-patru arbitri în țara asta. Și să vină un arbitru de mâna a treia să ne dirijeze și să își bată joc de o nație întreagă.

Dumitru Dragomir, atac dur la Kyros Vassaras: “Dacă Burleanu îl mai ține pe ăsta… e ceva necurat”

Dacă era băiat deștept spunea ‘domnilor, arbitrii sunt oameni. Cu toții greșim, nu e nimeni perfect. Ne cerem scuze. Vom remedia tot, dacă au făcut cu bună știință îi vom sancționa dur’. Era liniște în toată presa românească. Da vii tu să ne prostești pe toți.

Noi românii ăștia suntem niște tâmpiți, care de o viață am muncit în fotbal. L-am slujit. Sub conducerea mea și a lui Mircea Sandu nu s-a greșit? Dar cum să astupi gunoiul? În permanență îl bagi sub preș. Dacă Burleanu îl mai ține pe ăsta, ori își împart… nu mai spun… ori e ceva necurat”, a declarat Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cu doar cinci etape rămase de jucat în play-off, lupta pentru primele poziții rămâne foarte deschisă. De aici și miza uriașă pentru care se joacă, dar și presiunea care se pune pe arbitraje. Sepsi – Farul, Universitatea Craiova – FCSB și Rapid – CFR Cluj sunt meciurile programate în etapa a 6-a din play-off.

Farul este pe primul loc în SuperLiga cu cinci etape rămase de disputat. Avans de patru puncte față de CFR Cluj și 5 față de FCSB

Farul și-a mărit avansul după rezultatele din etapa precedentă, în care au reușit să învingă pe CFR Cluj. Echipa lui Gheorghe Hagi a acumulat 42 de puncte, patru mai multe decât locul 2, ocupat chiar de CFR Cluj. FCSB este pe locul 3 în SuperLiga, cu 37 de puncte. Iar Universitatea Craiova este pe 4, cu 35 de puncte. Rapid are 31, iar Sepsi 24.

