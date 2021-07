Exclusiv. Edi Iordănescu, primul nume pe lista lui Rotaru! Când poate deveni antrenorul Universității Craiova

Scos din minți de eșecul rușinos, scor 0-1, suferit în fața albanezilor de la FK Laci, Mihai Rotaruși este pregătit să demareze negocierile cu Edi Iordănescu, cel pe care îl dorește la cârma Universității Craiova.

FANATIK a aflat că Edi Iordănescu, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, cu care a cucerit titlul de campioană în stagiunea precedentă, se află în acest moment în pole-position pentru preluarea echipei din Bănie.

Dacă tratativele vor decurge conform planului, Edi Iordănescu poate să preia Universitatea Craiova de săptămâna viitoare când va avea loc returul cu Laci, din turul doi preliminar al Conference League.

Edi Iordănescu, dorit de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova, după demiterea lui Marinos Ouzounidis

„Universitatea Craiova a reziliat astăzi contractul cu Marinos Ouzounidis. Îi mulțumim pentru tot ceea ce a realizat la echipa noastră, reușind să aducă în vitrina clubului Cupa și Supercupa României și îi dorim mult succes în continuare!”, se arată în scurtul comunicat publicat pe rețelele de socializare de olteni.

Până la instalarea noului antrenor, Dragoș Bon va asigura interimatul, alături de Octavian Benga și Ian Coll. Cu alte cuvinte, acestora le revine misiunea de a pregăti derby-ul cu FCSB, programat duminică, la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală. O partidă pe care Gigi Becali nici nu concepe să nu o câștige, având în vedere forma slabă a adversarului.

„Nu mă interesează că au pierdut ei cu albanezii, pe mine mă interesează să îi batem noi. Nici nu mă gândesc să nu câștigăm cu oltenii.

Anul ăsta vreau să câștigăm campionatul și nu mai vreau să terminăm pe locul doi. Meciul nu o să fie ușor, dar nici imposibil de câștigat”, este mesajul războinic transmis de patronul vicecampioanei.

Ouzounidis, un car de nervi după înfrângerea cu Laci: „Nu ne folosim creierul. În Europa nu poți câștiga meciuri așa”

E , o echipă extrem de modestă din Albania, l-a înfuriat la culme pe Marinos Ouzounidis. Imediat după fluierul final tehnicianul grec nu a ezitat să-și pună la zid elevii pentru maniera în care au abordat partida.

„Sunt foarte dezamăgit, nu doar de rezultat, ci de joc. Aștept mult mai mult de la jucătorii mei. Facem mereu aceleași greșeli. Asta înseamnă că nu ne folosim creierul! Dar suntem foarte norocoși.

Asta le-am spus jucătorilor, că avem mare noroc pentru că mai există meciul retur. E o a doua șansă. Sunt extrem de dezamăgit, fiecare jucător trebuie să mediteze acum la ceea ce au făcut pe teren.

În primul rând, eu sunt responsabil, pentru că eu i-am introdus în teren pe acești jucători, dar și ei trebuie să se gândească la ceea ce fac. În Europa, dacă nu ești concentrat, dacă nu fructifici șansele care apar, te costă.

Nu se poate să ratezi așa. Iar la faza golului lor…nu e normal să greșești așa. Nu am făcut un fault, nu am făcut nimic să stopăm atacul. Am mai zis, cred că mintea jucătorilor nu a fost la acest meci. Iar în Europa nu poți câștiga meciuri așa”, a răbufnit Ouzounidis la conferința de presă.