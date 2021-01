Exclusiv. Emily Burghelea, detalii neștiute despre sarcină. Primele indicii despre numele fetiței

Emily Burghelea este în culmea fericirii de când a aflat că va naște o fetiță, iar pregătirile pentru micuța care va veni în curând pe lume sunt în toi.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre sarcina ei și a dat și câteva indicii despre numele pe care îl va purta micuța.

Lucrurile decurg normal, iar emoțiile sunt uriașe pentru frumoasa blondină, care deja pregătește totul până la cel mai mic detaliu, prioritatea numărul unu fiind acum pentru ea camera bebelușei.

Emily Burghelea, detalii inedite despre sarcină. Vrea să o aducă pe lume pe micuța ei în apă

Vedeta ne-a spus că pe măsură ce îi crește burtica devine din ce în ce mai lentă, însă ceea ce îi dă forță în cel de-al treilea trimestru de sarcină în care se află este gândul că își va strânge fetița în brațe în curând.

„Deși în trimestrul al doilea am fost extrem de activă, acuma începe să mă cuprindă o stare de oboseală parțială. Este un semn bun. Când mămica este obosită, bebelușul este activ și crește”, a mărturisit Emily Burghelea pentru FANATIK.

Emiliana ne-a mai spus că, în urma unei discuții avute cu medicul ginecolog, a aflat că fetița se dezvoltă normal, are o greutate normală și că este foarte înaltă!

Întrebată dacă îi este frică de momentul nașterii sau dacă s-a gândit cum o va aduce pe lume pe fetiță, Emily ne-a precizat: „Nu îmi este frică de naștere. Îmi plac experiențele noi și cred că aceasta o să fie cea mai frumoasă de până acum. Sunt hotărâtă să nasc natural și în apă, însă nu am decis încă unde anume voi face asta. Sunt în căutare de maternități și discut cu toate mămicile și gravidele care îmi ies în cale despre acest subiect”.

Ex-finalista de la Bravo, ai stil 3 susține că va apela la un alt medic ginecolog și asta deoarece doctorița ei nu face nașteri subacvatice, mulțumindu-i totodată pentru implicarea ei, declarând că este extraordinară.

Numele fetiței, dezbătut în familie

Cât despre numele micuței, Emily ne-a dat puțin din casă: va fi un nume special, ales împreună cu partenerul ei de viață, însă va fi făcut public abia după ce bebelușa va veni pe lume.

„Încă nu am stabilit 100%. Avem o dezbatere cu privire la modul în care se scrie numele, dacă e cu un „E” sau cu doi de „E”, ne-a mai povestit Emiliana.

Camera micuței, amenajată cu stil

Până una alta, vedeta amenajează deja camera fetiței: „Am ales mocheta, perdelele și tapetul. Va fi desenat de unul dintre artiștii de la Aesthetic Kids special pentru fetița mea. Sunt extrem de încântată”.

Una dintre problemele cu care se confruntă pe perioada sarcinii este lipsa poftei de mâncare, însă vedeta ne-a declarat că mănâncă forțat doar ca să îi asigure bebelușei hrana de care are nevoie.

„În continuare mă confrunt cu lipsa poftei de mâncare. Din păcate, mănânc forțat ca să fiu sigură că cea mică are tot ce-i trebuie. Nu am vergeturi, nu am luat multe kilograme în plus, sunt exact ca înainte, doar că mai frumoasă. Burtica mă face mai frumoasă. Fetița mea îmi dă încredere în mine și mă face să mă simt împlinită. Abia aștept să o țin în brațe”, a conchis Emily Burghelea.