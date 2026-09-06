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Ziua de 14 septembrie 2026 va fi cea în care Arena Națională va fi din nou funcțională pentru fotbal. Cum arată noul gazon de pe cel mai mare stadion al țării înainte de partida FCSB – Petrolul.

Imagini cu gazonul de pe Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul

După ce Arena Națională a fost gazda mai multor concerte și evenimente culturale, și fotbalul va reveni în curând. Stadionul își va deschide din nou porțile pentru sportul rege odată cu întâlnirea FCSB – Petrolul, din etapa a 8-a a SuperLigii.

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FANATIK s-a deplasat pe cel mai mare stadion al țării pentru a vedea cum arată noul gazon. Imaginile prezintă un teren excelent, astfel că duelul programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, se va putea disputa în cel mai bune condiții.

De altfel, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a mărturisit că gazonul de pe Arena Națională este impecabil și abia așteaptă ca echipa sa să întoarcă acolo pentru jocul cu Petrolul.

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Și Dinamo se pregătește să revină pe Arena Națională

După meciul dintre FCSB și Petrolul, pe Arena Națională va juca și liderul SuperLigii. Dinamo va primi vizita Farului în etapa a cu numărul 8 și este foarte probabil ca duelul programat vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00, să se dispute pe marele stadion din Capitală.

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Apoi, campionatul intern va lua o pauză pentru a face loc echipelor naționale. România va începe campania în Liga Națiunilor și va juca pe Arena Națională partidele cu Bosnia Herțegovina (28 septembrie) și Suedia (5 octombrie).

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Însă, debutul oficial de acasă al lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative . Naționala României are de ispășit acum suspendarea primită după evenimentele petrecute la meciul cu Kosovo, din 15 noiembrie 2024.