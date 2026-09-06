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Video. Așa arată gazonul de pe Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul. Exclusiv

Arena Națională redevine disponibilă pentru fotbal după o pauză îndelungată. Primul meci este cel dintre FCSB și Petrolul, iar FANATIK a inspectat starea gazonului.
Traian Terzian
06.09.2026 | 18:58
Video Asa arata gazonul de pe Arena Nationala inainte de FCSB Petrolul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională înainte de FCSB - Petrolul
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Ziua de 14 septembrie 2026 va fi cea în care Arena Națională va fi din nou funcțională pentru fotbal. Cum arată noul gazon de pe cel mai mare stadion al țării înainte de partida FCSB – Petrolul.

Imagini cu gazonul de pe Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul

După ce Arena Națională a fost gazda mai multor concerte și evenimente culturale, Primăria București a schimbat gazonul și fotbalul va reveni în curând. Stadionul își va deschide din nou porțile pentru sportul rege odată cu întâlnirea FCSB – Petrolul, din etapa a 8-a a SuperLigii.

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FANATIK s-a deplasat pe cel mai mare stadion al țării pentru a vedea cum arată noul gazon. Imaginile prezintă un teren excelent, astfel că duelul programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, se va putea disputa în cel mai bune condiții.

De altfel, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a mărturisit că gazonul de pe Arena Națională este impecabil și abia așteaptă ca echipa sa să întoarcă acolo pentru jocul cu Petrolul.

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Și Dinamo se pregătește să revină pe Arena Națională

După meciul dintre FCSB și Petrolul, pe Arena Națională va juca și liderul SuperLigii. Dinamo va primi vizita Farului în etapa a cu numărul 8 și este foarte probabil ca duelul programat vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00, să se dispute pe marele stadion din Capitală.

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Apoi, campionatul intern va lua o pauză pentru a face loc echipelor naționale. România va începe campania în Liga Națiunilor și va juca pe Arena Națională partidele cu Bosnia Herțegovina (28 septembrie) și Suedia (5 octombrie).

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Însă, debutul oficial de acasă al lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative nu va putea fi urmărit de pe stadion de suporteri. Naționala României are de ispășit acum suspendarea primită după evenimentele petrecute la meciul cu Kosovo, din 15 noiembrie 2024.

Cum se prezintă gazonul de pe Arena Națională

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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