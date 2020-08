Irina Loghin și întreaga familie, internați la Matei Balș. Soțul și fiul artistei, testați pozitiv cu coronavirus

FANATIK vine cu o știre de ultimă oră în ceea ce o privește pe solista Irina Loghin, care este internată la Institutul Matei Balș, din Capitală, împreună cu soțul şi fiul său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața este singura din familie care a ieșit negativă la primul test de COVID, însă nu același lucru îl putem spune și despre familia vedetei.

La scurt timp după ce am aflat nefericita veste, artista ne-a răspuns apelurilor și a confirmat totul. Din fericire, interpreta de muzică populară ne-a transmis că se va externa a doua zi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Loghin și familia, la Matei Balș, după testarea pentru COVID-19

Ion Cernea, soțul cântăreței, și fiul lor, Ciprian Cernea, împreună cu soția acestuia, au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Cu toate că Irina Loghin nu are coronavirus, conform primului test, ea a rămas internată în spital, deși protocolul prevede că doar bolnavii infectați cu noul COVID-19 pot rămâne internați în spital.

Din câte se pare, artista are parte de un program preferențial, deși ar trebui să fie lăsată acasă. “Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie”, a declarat Irina Loghin.

ADVERTISEMENT

“Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitări pentru spital. E ordine şi curăţenie eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici”, a declarat Irina Loghin, la România tv.

Contactată de FANATIK, Irina Loghin a spus că a venit la spital să-și facă analize de rutină. Cu toate acestea, artista a recunoscut că a fost testată de COVID-19 și că soțul și fiul sunt pozitivi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ce ați aflat dumneavoastră despre mine în primul rând? Am venit să-mi fac, nesilită de nimeni, niște investigații, atâta tot. Nu e un mare lucru, am venit ieri și plec astăzi. Sunt mai bine ca oricând. Nu are importanță, testele astea a doua oară daca le faci, a treia oară ies negative, apoi poztive, nu poți avea bază în rezultatul testelor pe care le facem.

Eu sunt bine mersi, am venit pe picioarele mele, plec pe picioarele mele. Nu am eu răbdare să stau în spital. Am zis că cine știe ce tratamente speciale sunt, medicamente, investigații. Nu e, înafară de testul ăsta pe care îl face toată lumea de COVID nu e”, a spus exclusiv pentru FANATIK Irina Loghin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Loghin și-a schimbat apoi declarația și a spus că a venit la spital insoțită de o prietenă. „Am avut o prietenă din Basarabia și am venit cu ea. Ea tușea puțin și am zis haide să facem testul. Sunt bine mersi, mi-au ieșit toate analizele perfect, ieri. Soțul și fiul meu sunt bine, suntem asimptomatici. Nu ne-a dispărut mirosul, nici apetitul de mâncare, absolut nimic.

Sunt bine, mulțumim lui Dumnezeu, să fie toată lumea așa. Într-adevăr ce am văzut pe aici, într-adevăr, bolnavi mulți. E de durată, trebuie să ne luptăm ani și ani cu virusul ăsta”, a mai zis artista

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că există câteva recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19. Astfel, persoanele care nu prezintă simptome nu sunt internate. De asemenea, nici contacții unui caz de coronavirus nu sunt ținuți în spital.