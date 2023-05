Farul se transformă după titlul câștigat în Superligă: “Suntem în discuții, vor să cumpere acțiuni!”. Infuzie de capital la Constanța. Video exclusiv

Farul Constanţa este noua campioană a României. Echipa lui Gică Hagi a întors entuziasmant de la şi va evolua în preliminariile Ligii Campionilor începând cu sezonul viitor.

Farul se transformă după titlul câștigat în Superligă: “Suntem în discuții, vor să cumpere acțiuni!”

Însă, Farul se poate transforma şi din punct de vedere financiar. Ciprian Marica, acţionar minoritar la echipă, a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că există companii interesate să investească la “marinari”:

“Este clar că Farul vinde jucători şi trebuie să o facă. S-ar putea să aveţi câteva surprize plăcute, suntem în discuţii cu anumite companii, cu anumiţi parteneri care vor să vină lângă echipă. Atunci s-ar putea să nu mai fim nevoiţi să vindem şi să putem construi o echipă mare”, a spus Ciprian Marica.

“Este singura echipă care se poate lista la bursă, este singura echipă care în opt ani de zile este pe profit”

Fostul internaţional a declarat că este singura echipă din România care s-ar putea lista la bursă şi care de opt ani de zile este pe profit. Marica susţine că primăria sau Consiliul Judeţean ar putea face parte din acţionariatul echipei:

Farul este singura echipă care a plecat sănătos şi este pe drumul cel bun. Este singura echipă care se poate lista la bursă, este singura echipă care în opt ani de zile este pe profit. Aşa ar trebui să fie organizate toate echipele.

Am discutat de acest aspect (n.r. listarea la bursă). Am fost contactaţi de oameni care se ocupă cu listarea la bursă a companiilor, deocamdată nu am luat în calcul. Ne dorim să găsim 10 parteneri.

“Noi am avut discuţii cu Consiliul Judeţean, care poate cumpăra acţiuni la Farul”

Suntem doi deja. Deci ne mai trebuie încă opt pentru a ne îndeplini visul de a duce la capăt acest proiect, cu 10 piloane pe care să se bazeze echipa. Unul dintre piloni poate fi chiar primăria.

Noi am avut discuţii cu Consiliul Judeţean, care poate cumpăra acţiuni la Farul. Trebuie să existe disponibilitate de ambele părţi şi dorinţă. Chiar ne uitam ce marketing, ce PR?

Când vezi atâţia oameni în piaţa Ovidiu bucurându-se pentru trofeu, nu există PR sau marketing mai bun decât atât”, a spus Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

