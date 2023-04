Exclusiv. FCSB are încă o “perlă” care așteaptă să strălucească. Cuvinte de laudă: “Îi prevăd un viitor frumos”. Video

Unul dintre obiectivele lui Gigi Becali la FCSB este ca echipa să producă tineri jucători de valoare, pe care să îi poată vinde. Iar unul dintre cele mai interesante “produse” ale academiei este Alexandru Musi.

FCSB are încă o “perlă” care așteaptă să strălucească! Alexandru Musi, lăudat de antrenor: “Îi prevăd un viitor frumos”

În vârstă de 18 ani, fotbalistul este împrumutat în acest sezon la Poli Iaşi, acolo unde pune umărul serios la promovarea echipei pe prima scenă. Musi este lăudat de antrenorul Leo Grozavu, cel care a declarat la FANATIK SUPERLIGA că este un băiat serios:

ADVERTISEMENT

“Nu prea ţin cont de ce spun unii şi alţii pentru că fiecare le ştie pe ale lui. Musi a jucat pe partea dreaptă, de aia l-am luat. Poate foarte bine să joace şi în stânga, foarte bine poate să evolueze şi pe postul de inter.

Îi prevăd un viitor frumos, pentru că este un băiat serios, muncitor. Chiar nu am niciun fel de problemă, fiecare are părerea lui. Îl folosesc acolo unde am nevoie.

ADVERTISEMENT

“Alexandru Musi este împrumutat. Nu are nicio clauză de cumpărare”

Sigur, pe o poziţie unde trebuie să aibă un randament foarte bun. Eu nu sunt atent la părerea unuia sau altuia pentru că nu cunosc ce am eu nevoie, nu are rost să discutăm.

Ei nu ştiu ce este în interior. Aşa, de la distanţă şi eu pot să spun multe, dar mă feresc să vorbesc despre altcineva şi unde trebuie băgat într-un loc sau altul. Alexandru Musi este împrumutat.

ADVERTISEMENT

Nu are nicio clauză de cumpărare. În cazul lui Itu este o altă discuţie”, a declarat , antrenorul celor de la Poli Iaşi, la FANATIK SUPERLIGA.

Poli Iaşi a trecut în această etapă de şi a urcat pe primul loc din clasamentul ligii secunde. Moldovenii au 49 de puncte, la 11 lungimi de Dinamo, prima echipă aflată pe loc de baraj.

ADVERTISEMENT

Musi, pariul lui Mihai Stoica: “Va fi jucător de echipa națională în termen scurt”

Alexandru Musi se va întoarce în vară la FCSB, Mihai Stoica spunând în anul 2021 că fotbalistul este un top 3 la fiecare antrenamente, iar până la vârsta de 20 de ani va deveni un jucător de naţională:

ADVERTISEMENT

“Un jucător în care eu îmi pun speranțe și despre care am certitudinea că va fi așa, pentru că am avut-o și la Man, este Alexandru Musi. El e un fotbalist care, la ora actuală, are cifre cu care se clasează în primii 3 la fiecare antrenament.

Asta înseamnă că nu fuge de responsabilități. Iar Musi, care evoluează pe o poziție nouă pentru el, e atacant lateral stânga, dar acum evoluează ca inter. Va fi jucător de echipa națională în termen scurt, adică înainte de a împlini 20 de ani. Acum are 17″, a spus Mihai Stoica în 2021.

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !