Exclusiv. FCU Craiova, transfer de la Farul lui Gică Hagi înainte de meciul direct

FC U Craiova 1948 continuă campania de achiziții după rezultatele slabe din acest început de sezon. FANATIK a aflat că oltenii vor aduce un jucător sub formă de împrumut de la Gheorghe Hagi.

FC U Craiova 1948, transfer de la Hagi înainte de meciul cu Farul

îl va împrumua până la finalul sezonului pe fundașul central în vârstă de 21 de ani, Gabriel Buta. Mutarea va fi perfectată chiar înaintea meciului direct de pe „Oblemencă”, de duminică, 3 septembrie, ora 21:30.

Stoperul 1,85 care are avantajul că poate evolua și în banda stângă mai are contract cu Farul Constanța până în vara lui 2025. Puștiul este deja în atenția loturilor naționale și are 12 meciuri la U20.

Buta este un produs al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, iar în acest sezon nu a prins însă niciun meci la echipa mare, nefiind inclus nici măcar în lot, deși jucătorul e eligibil regulii U21.

FC U Craiova 1948, mai poate aduce un stoper. Adrian Mititelu Jr. a făcut anunțul la Fanatik SuperLiga: „Vom aduce doi fundași centrali”

Adrian Mititelu Jr. anunța două transferuri la FC U Craiova 1948 în urmă cu câteva zile la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI: „Probabil că săptămâna asta vom semna cu încă doi fundași centrali pentru a ne rezolva aceste și probleme și pentru a reuși să dăm trei goluri, nu să mai luăm și patru! Să fim spectaculoși în favoarea noastră.

Deocamdată nu am semnat cu ei și nu pot să vă dezvălui numele, însă unul dintre ei este român, iar celălalt este străini”, spunea noul conducător din Bănie după .

FC U are ce mai slabă defensivă din campionatul României. Echipa lui Adrian Mititelu a încasat nu mai puțin de 18 goluri în primele 7 partide. Singura echipă care a încasat la fel de multe este FC Voluntari.

FC U Craiova 1948 are mare nevoie de puncte înainte de meciul cu Farul. Oltenii sunt pe locul 14 în SuperLiga, cu doar 6 puncte după 7 șapte etape.

De cealaltă parte, Farul vine după eliminarea de la Helsinki. „Marinarii” au 9 puncte din 6 meciuri și sunt abia pe locul 8. Peluza Sud Craiova este înfrânțită cu un grup din galeria lui Farul și va fi interesant de văzut dacă ultrașii olteni își vor face apariția la meci deși au anunțat că nu mai susțin echipa lui Mititelu.

