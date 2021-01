Exclusiv. Flick și Geanina Ilieș, poveste de iubire la secret? Totul despre relația de amor dintre cele două vedete

FANATIK vine cu o poveste de iubire pătimașă din showbiz în care protagoniști ar fi fost Flick Domnul Rimă și Geanina Ilieș! Cei doi ar fi avut o relație de câteva luni care s-ar fi consumat în perioada în care fosta prezentatoare tv era ancorată în proiectul de la Fermă. Din sursele noastre, cei doi și-ar fi spus adio tot în același an, iar despărțirea ar fi avut loc brusc, fără prea multe explicații. Inculpata: Geanina Ilieș.

Flick Domnul Rimă și Geanina Ilieș, relație de iubire pe ascuns?

Ultima bârfă din showbiz este că omul de radio și vedeta tv s-ar fi iubit cu patimă și dor, însă pe ascuns, pentru că prezentatoarea tv nu dorea să-și asume relația. Povestea este una încâlcită, căci Flick Domnul Rimă voia să o facă iubită oficială pe sexoasa Geanina Ilieș, însă aceasta tot amâna momentul, care, până la urmă, nu a mai venit.

Fostul prezentator de la Zu a rămas cu buza umflată, după ce s-ar fi trezit părăsit de Geanina Ilieș, care i-ar fi spus că preferă să se despartă decât să-și asume această relație. Relația dintre cei doi ar fi fost consumată în 2019, în perioada când diva era concurentă la Ferma. După revenirea din show-ul de la Pro TV, aceasta ar fi pus capăt idilei și s-ar fi întors la fostul iubit.

Culmea este că vedeta tv susține că se află într-o relație de 8 ani cu un bărbat misterios, un iubit secret pe care îl ține departe de toată lumea.

„Sunt într-o relaţie de opt ani de zile şi suntem foarte fericiţi aşa. Latura asta a mea afectivă, personală, n-am arătat-o nu pentru că m-aş fi ferit, ci pentru că aşa am decis că e mai bine

El lucrează într-un alt domeniu, n-are legătură cu lumea asta a mea. Chiar fiul meu, Patrick, spunea că e de ajuns o vedetă în familie. Fericirea nu trebuie, neapărat, strigată pe reţelele sociale. Noi ne-am simţit mult mai bine aşa”, a spus Geanina Ilieș, în luna august 2020, pentru revista okmagazine.ro.

După cum bine știm, singurul bărbat care a rezistat lângă vedetă după divorț și relația cu Oliver Arghinescu este Mircea Dihel, cel de care s-a despărțit și împăcat de nenumărate ori. Cel mai probabil, idila dintre Flick și Geanina Ilieș s-ar fi consumat într-o pauză cu actualul iubit, Mircea Dihel, la care se pare că se tot întoarce în mod repetat. Cea mai lungă dintre cei doi fiind în 2014.

Geanina Ilieș s-a căsătorit la 21 ani

Viața fostei prezentatoare tv, acum în vârstă de 35 de ani, pare ruptă din filme. Ea s-a căsătorit la 21 ani, atunci când a devenit pentru prima dată mamă. Ea are un băiat de 14 din căsnicia cu Irinel Varga. Cei doi au divorțat în 2011. Vedeta ar f fost supusă unor corecții fizice și era înșelată cu alte femei. La rândul ei, tânără fiind, a încercat să-și refacă viața. Până la urmă, Irinel Varga a aflat de escapadele soției și astfel că au divorțat cu urlete și trâmbițe.

După separarea de Irinel Varga, Geanina Ilieș s-a aruncat oficial în brațele afaceristului Oliver Arghirescu, relație care începuse din timpul mariajului și care a și dus la despărțirea celor doi soți. Însă nici cu Oliver nu a durat o viață. Cei doi au fost împreună doi ani și s-au despărțit. Ambii foști parteneri de viață i-au dat drept cadou mașini de lux pe care și le-au revendicat după despărțire.

După separarea de Oliver, fosta prezentatoare tv nu a stat mult timp singură și s-a cuplat cu Mircea Dihel, un manager din industria auto. Presa de la vremea respectivă povestea că între Oliver și Mircea ar fi avut chiar și un conflict care s-ar fi soldat cu o bătaie, după ce afaceristul ar fi insistat după Geanina și o teroriza cu telefoanele. Totul a culminat cu Oliver lovit în plină figură de Mircea Dihel.

Așadar, ultimul iubit despre care se știe public este Mircea Dihel, cel care ar fi de 8 ani alături de vedetă. Ce nu știe însă lumea este că cei doi amorezi au avut mai multe episoade de separare, unul fiind și în 2019, când vedeta s-ar fi aruncat în brațele celebrului Flick Domnul Rimă, cu care s-ar fi iubit pătimaș câteva luni.

„Nu am simțit niciodată o greutate să-mi cresc copilul singură, pentru că am avut familia aproape, iar Patrick s-a bucurat de dragostea fiecărui membru al familiei. Mama a fost cea care m-a ajutat întotdeauna și încă mă ajută atunci când sunt ocupată cu jobul sau când plec la evenimente.

Îi sunt recunoscătoare. Nu am apelat la bone. M-am căsătorit la 22 de ani și am divorțat la 24. Fiecare etapă a vieții noastre ne maturizează, ne face mai responsabili, mai înțelepți. Pentru mine, cel mai frumos moment a fost atunci când l-am adus pe lume pe Patrick. M-a maturizat!”, declara Geanina într-un interviu acordat revistei Viva!, în 2014. Tot în același an, vedeta și iubitul ei au luat o pauză de relație, însă câteva luni mai târziu s-au împăcat din nou.

Geanina Ilieș a jucat în serialul Cu un pas înainte, dar și în filmele Summer Holiday, Hellhounds sau Contra timp 2 a prezentat emisiunea Gospodar fără pereche, de la Pro TV. De altfel, vedeta a participat și la emisiunea Ferma, de unde a fost și eliminată. Ea a prezentat mult timp știrile sportive la Antena 1, însă a renunțat la această meserie în 2016, în detrimentul unei afaceri proprii.