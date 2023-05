Exclusiv. Florin Talpan, reacție acidă la adresa lui Dinamo: “M-am săturat de clone!”. Oprița și jucătorii, luați la țintă: “Dacă eram comandant, îi dădeam afară pe toți de mult”. Video

Juristul a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și despre Daniel Oprița și jucătorii săi, declarând că dacă ar fi fost comandantul clubului, i-ar fi dat afară de mult timp pe aceștia.

acidă la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI la adresa lui Dinamo, spunând că este sătul de clone: „Domnul Nicolescu să-și plătească jucătorii, că s-au plâns jucătorii că nu li s-au plătit salariile. El vorbește? Să tacă din gură!

Am înțeles că nu și-a plătit restanțele către jucători, așa știu eu! O să vedem, eu zic că nu trebuie să ținem cont de ce spune domnul Nicolescu.

Eu știu că Dinamo e în Liga 3 și sper să promoveze. Serios, m-am săturat de clone din astea, primite de Federație. Nu știu cine îi primește?”.

„Dacă Steaua ia bătaie cu Dinamo, atunci toți care s-au preocupat de acel meci trebuie să își dea demisia, indiferent de nume sau de ce au făcut! Au avut toate condițiile la dispoziție și chiar nu înțeleg ultimele rezultate.

Eu dacă eram comandant îi dădeam afară demult! Conducătorii trebuiau demiși, la Dej știți cum au primit golul, la Oțelul la fel. La Iași te duci și iei cinci goluri, nu se poate așa ceva. Mi se pare o lipsă de profesionalism! Când iei 5-1 și când iei golurile alea, în apărare e o degringoladă totală”.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Poate nu se face tot ce trebuie!”

„Poate nu se face tot ce trebuie, simt de multe ori că mă lupt de unul singur, trebuie să avem dorința aceea. Eu am pus mult patos, eu când am un termen nu dorm nopțile, de-aia am și câștigat.

Am renunțat la vacanțe, am renunțat la tot, pentru că niciodată nu se știe când se dau termenele. FCSB în continuare nu vrea să înțeleagă că a pierdut. Dar avocații FCSB-ului pe unde s-au ascuns, au plecat în vacanță, că nu i-am mai văzut.

Pentru ce să le dea onorariu, că l-au făcut de râs pe domnul Becali, n-au reușit nimic. Strategia juridică la CSA Steaua o fac eu, nu îmi poate impune nimeni care nu are pregătire juridică”, a .

„Dacă nu mă lasă să dau în judecată Federația Română de Fotbal, în secunda doi voi ieși în presă și voi spune că nu sunt lăsat să fac asta. E o acțiune benefică pentru club, cum adică să nu mă lase clubul?

O să vedeți că FCSB-ul în 2-3 ani va avea 100 de suporteri, credeți-mă! Fanii vor veni alături de CSA Steaua pentru că își vor da seama că au fost mințiți și nu merge așa în continuare. FCSB se va desființa, să vedeți dumneavoastră. O să aibă soarta Unirii Urziceni sau a lui Internațional Curtea de Argeș.

Aștept ca ministrul Apărării Naționale să-mi respecte meritele și să mă propună pentru avansare la grad de general și să primesc acea distincție, pentru că am avut realizări notabile!”, a mai spus Florin Talpan, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe FANATIK, pe canalul de , pe pagina de FANATIK sau pe pagina de sau pe contul FANATIK de .