Forțează Gigi Becali transferul lui Andre Duarte la FCSB!? Adrian Mititelu lămurește situația fundașului și atacă impresarul: “Visează și el”. Video exclusiv

şi FC U Craiova sunt în conflict în ceea ce priveşte situaţia contractuală a jucătorului. Lusitanul susţine că este liber de contract, în timp ce oficialii celor de la FC U Craiova anunţă că a fost activată clauza de prelungire a contractului pe încă un sezon şi jucătorul nu pleacă nicăieri.

Forțează Gigi Becali transferul lui Andre Duarte la FCSB!? Adrian Mititelu lămurește situația fundașului

a lămurit situaţia fotbalistului portughez la FANATIK SUPERLIGA. Patronul celor de la FC U Craiova susţine că Duarte va mai rămâne un an la echipă şi va deveni liber abia în vara anului 2024:

“Este prea mult spus teamă. Nu o să îl pierd pe Duarte anul ăsta. Peste un an sunt şanse mari să îl pierd pentru că îi expiră contractul. Dar anul ăsta este un puseu de-al lui şi dorinţa impresarului de a lua bani la semnătură dintr-un eventual transfer sau o închipuită plecare ca jucător liber.

Noi am prezentat şi documentele şi registrul de la Ligă. El are contract până în 2024. Impresarul are comisionul pentru al doilea an pe care îl încasează acum. Problema este că impresarul şi cu jucătorul, de fapt impresarul, vrea să speculeze o chestiune care se discută la nivel de jurisdicţie europeană fotbalistică.

Conform acestor discuţii, contractele prelungite unilateral nu ar fi valabile. Într-adevăr, există o decizie într-un caz, dar noi ne încadrăm în ea. Clauza de prelungire să nu fie mai mare decât contractul iniţial şi suma pentru anul viitor să nu fie mai mică decât pentru anul iniţial.

Dar la noi suma este mai mare decât în anul iniţial. Ca să devină liber, el trebuie să meargă la FIFA, să ceară să jucător liber, să se judece la TAS. Numai după o astfel de decizie ar putea să se schimbe situaţia sa contractuală.

Eu cred că Gigi Becali este unul dintre puţinii sfinţi în viaţă, cu 456 de icoane la Palat şi aţi văzut că pupă toate moaştele din lume, este plecat în deplasări cu preoţi… Nu cred că poate să instige la ruperea unui contract.

“Duarte este jucător netransferabil. Poate să îl ia gratis la anul că îi expiră contractul”

După ce a făcut măgăria aia cu Vlad, i-a părut rău şi şi-a cerut iertare. S-a spovedit pentru chestia asta. Nu ştiu dacă Iulian Cristea este mai bun decât Duarte. Dar nu cred că Gigi Becali, cu o avere de 1 miliard de euro, nu cred că va merge să submineze interesele unui alt club din SuperLiga.

Fie şi un club nu atât de important ca al lui. Nu face Gigi Becali treaba asta, credeţi-mă. Duarte este jucător netransferabil. Poate să îl ia gratis la anul că îi expiră contractul şi am înţeles că nu vrea să semneze.

Ne bazăm pe el pentru că anul viitor chiar nu mai vrem să ratăm play-off-ul”, a spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

