Exclusiv! Fratele regretatei Mădălina Manole, infectat cu noul coronavirus: „Sunt epuizat, efectiv epuizat fizic și psihic”

FANATIK a aflat în exclusivitate că fratele solistei Mădălina Manole a fost depistat cu noul coronavirus, iar întreaga lui familie a fost izolată la domiciliu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marian Manole a mărturisit că a fost internat la spital, după ce a început să aibă simptome COVID-19, iar ulterior, în urma unui test pozitiv, să rămână pe mâinile medicilor.

Din fericire, starea lui de sănătate generală a fost bună, cu mici excepții. Pentru tatăl lui, Ion Manole, se teme cel mai mult.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fratele cântărețeie Mădălina Manole, infectat cu noul coronavirus

Noi detalii despre familia Mădălinei Manole ies la iveală, iar fratele regretatei cântărețe a mărturisit că, în cazul lui, virusul nu l-a afectat atât de mult, iar la ieșirea din spital s-a simțit bine, cât și la internare.

Marian Manole a mărturisit că a avut simptome ușoare, precum febră, dureri de cap, stomac și scaune moi, ori lipsa gustului și a mirosului, însă nimic grav. Medicii i-au descoperit o pneumonie ușoară, iar în urma unor analize la plămâni s-au văzut niște pete, însă care, spune el, puteau fi datorate și faptului că este fumător de ani buni.

ADVERTISEMENT

„ Eu sunt epuizat, efectiv epuizat fizic și psihic, dar nu de la virus. Am avut și eu virusul, însă am avut o formă mai ușoară. Pe 17 august am fost testat pozitiv. S-a manifestat cu lipsă gust, miros, probleme de stomac, am fost internat la Spitalul CFR din Ploiesti. Eu am avut o pneumonie ușoară, dar el este grav, foarte grav.”, a declarat Marian Manole, pentru FANATIK.

Tatăl regretatei artiste, în stare gravă la spital

După ce a ieșit din spital, Marian Manole și-a vizitat tatăl, care se afla într-o stare gravă de sănătate, fiind bolnav de diabet și având probleme și cu circulația sângelui. „ El era bine când eu am ajuns în spital. Eu când am ieșit din spital, vineri, pe 28 august, el nu mai era bine. L-am găsit aproape mort în casă. Nu a fost nimeni în perioada asta la el, pentru că nu avea cine. Familia mea era în izolare. Nici DSP-ul nu s-a dus. A ieșit singur să-și ia de mâncare, deși abia se ținea pe picioare.”, a mai declarat, pentru FANATIK, fratele Mădălinei Manole.

ADVERTISEMENT