Exclusiv. Galeria “marinarilor”, indignată pentru situația biletelor pentru Farul – FCSB! Săgeți către Primăria Constanța: “Pe bune!?”

este meciul de titlu din Superliga. Confruntarea va avea loc duminică, de la ora 21:00, pe stadionul din Ovidiu, prea mic pentru o confruntare de o asemenea importanţă şi pentru cererea uriaşă de bilete.

Galeria “marinarilor”, indignată pentru situația biletelor pentru Farul – FCSB: “Toţi ai mei sunt foarte supăraţi”

Sorin Mihăilescu, fostul lider de galerie al Farului Constanţa, condamnă faptul că ultraşii care au fost alături de echipă pe coclauri, când evoluau în Liga a IV-a, nu vor putea să ajungă în tribune la acest meci:

“Indiferent ce fac, Farul Constanţa este în ADN-ul meu. Eu sunt într-o brigadă, Tribuna B. Toţi ai mei sunt foarte supăraţi pentru că am primit 40 de bilete la tribună şi 30 la peluză, apoi am rămas doar cu 20.

Nu pot să îi bag pe toţi. Sunt o grămadă de discuţii în contradictoriu. Înţelegem că stadionul este mic, că nu poate să intre chiar toată lumea, chiar dacă băieţii au făcut sacrificii, au mers în deplasări, trebuie să înţeleagă că unii nu vor putea intra.

Eu, personal, nu mi-am luat din cele 40. Dacă îşi respectă unul dintre prietenii mei promisiunea voi intra la meci, dacă nu, nu. Înţeleg că sunt mulţi care vor să intre, dar nu mi se pare corect ca oamenii pe care i-am chemat cu mine în deplasări să îi las afară şi eu să intru.

“Ori intrăm toţi, ori niciunul”

Peluza are 300 de bilete, restul sunt abonamente, luate tot de ei. Băieţii ăştia sunt cei care au dus spiritul Farului mai departe. Ştiu că nu a fost o unire conformă, dar băieţii ăştia au fost în toate comunele posibile când am plecat din Liga a IV-a.

Ei merită bilete fără nicio discuţie. Sunt cele 300 de bilete plus cele 40, acestea sunt date. În rest, nu sunt eu cel responsabil. Noi am dat un comunicat prin care am spus că ori intrăm toţi, ori niciunul.

Eu nu pot să spun cine intră şi cine nu. Nu vreau să fie loc de discuţii. Cred că aşa a fost şi în club. Hai să îi rupem şi ăluia şi celuilalt. Da, este puţin, dar este vina Primăriei. În urmă cu doi ani, promiteau stadion”, a spus Mihăilescu la FANATIK SUPERLIGA.

“Acum sunt zilele oraşului în piaţa Ovidiu. Echipa se bate la titlu şi ei transmit doar repriza a doua”

Fostul lider de galerie a dezvăluit o decizie ireală luată de Primăria Constanţa în timp ce se desfăşoară zilele oraşului. Astfel, suporterii prezenţi la festival vor putea urmări doar repriza a doua a acestui meci:

“În doi ani nici nu s-au apucat să îl dărâme pe cel vechi. Vina este a Primăriei, nu a clubului. Chiar dacă au făcut multe greşeli cu biletele. Acum sunt zilele oraşului în piaţa Ovidiu.

Echipa se bate la titlu şi ei transmit doar repriza a doua. Pe bune? Poate în repriza a doua este deja încheiat meciul. Ori pentru noi, ori pentru ei. Cred că până la acea oră au făcut concertul.

“Cred că ar fi fost vreo 30.000 de fani ai Farului şi vreo 7-8.000 de stelişti dacă ar fi fost stadionul mare”

Este decizia Primăriei. Noi, suporterii am propus altceva. Încă nu au demolat stadionul Farul. Am zis să mergem acolo să vedem meciul. Apoi am cerut clubului să pună ecrane în afara stadionului.

Încurajăm echipa de acolo şi ne uităm la monitoare. Primăria a transmis că nu s-a putut. Cred că ar fi fost vreo 30.000 de fani ai Farului şi vreo 7-8.000 de stelişti dacă ar fi fost stadionul mare”, dezvăluie Mihăilescu.

“Sunt mulţi aromâni care au relaţii prin club, care ţin cu FCSB şi şi-au luat bilete”

Pe stadion vor fi susţinători ai FCSB-ului şi în afara peluzei oaspete. Sorin Mihăilescu susţine că mai mulţi aromâni din Constanţa, cu influenţe în club, dar suporteri ai , au făcut rost de bilete:

Sunt mulţi aromâni care au relaţii prin club, care ţin cu FCSB şi şi-au luat bilete. Pe noi asta ne doare. S-a decis de X, Y, Z, ştiu şi numele. Este anormal ca unii să ai biletele pentru FCSB şi alţii să nu aibă.

Ţii cu ce echipă vrei tu. Dar când tu îmi iei bilet aici, scoţi un farist de pe stadion, dar îmi şi râzi în faţă… că se şi laudă. Sunt atât de proşti, că se şi laudă că ei şi-au luat bilet şi noi nu. Să îi ferească Dumnezeu să îi văd pe stadion.

“Au fost scuipaţi, luaţi la şuturi. De ce fariştii mei sunt trataţi într-un fel şi eu trebuie să îi tratez pe ceilalţi cu flori?”

Nu există riscul de a fi mai mulţi stelişti, decât fani ai Farului. Cei care vin şi poartă însemne cu echipa adversă, alţii decât cei din peluză, o fac pe barba lor. Suporterii farişti au intrat la tribuna a II-a la Bucureşti, că ştiau că nu sunt probleme.

Au fost scuipaţi, luaţi la şuturi. De ce fariştii mei sunt trataţi într-un fel şi eu trebuie să îi tratez pe ceilalţi cu flori? Dacă tu m-ai tratat într-un fel, eu nu pot să te tratez altfel.

Eu nu sunt 100% convins că ăsta este Farul. Dar sunt convins că dacă rămâneam cu Marica, ne desfiinţam. Dar sunt mulţi suporteri care vin pentru că nu consideră că echipa asta este Farul. Altfel, era o cerere de 70.000 de bilete”, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA fostul lider de galerie.

