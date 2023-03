Exclusiv. Galeria Rapidului pune presiune maximă înainte de play-off pe Adi Mutu și pe echipă. „Avem puterea de a lua campionatul”. Video

Rapid este pe locul patru cu o rundă înainte de finalul sezonului regulat din SuperLiga. Chiar dacă sunt la nouă puncte de lider, giuleştenii visează în continuare la titlu în anul în care clubul împlineşte 100 de ani.

Galeria Rapidului pune presiune maximă înainte de play-off pe Adi Mutu și pe echipă: “Avem puterea de a lua campionatul”

Liderul de galerie al Rapidului, Liviu Ungurean (alias Bocciu) a declarat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că echipa lui Adi Mutu are şansa ei în lupta pentru campionat şi visul se poate realiza încă din acest sezon:

“Acum, rămâne de văzut. Fiecare meci va fi o finală. Ne jucăm şansa, suntem o echipă nouă venită după mulţi ani de pribegie şi ne bucurăm de existenţa Rapidului. Tocmai de aceea umplem stadioanele pe oriunde mergem.

Suntem nişte supoteri visători şi ne vom bate cu fiecare contracandidată. Noi visăm şi credem în echipa noastră şi în clubul nostru. Eu sunt un om care chiar cred în puterea echipei şi a noastră, a suporterilor. În Giuleşti este foarte greu să ne bată cineva.

Avem puterea de a lua campionatul. Pentru asta jucăm şi ne dorim să câştigăm. Per total suntem mulţumiţi de ceea ce se întâmplă la Rapid. Au fost câteva momente în care băieţii au intrat pe vârfuri şi au luat adversarul pe sus.

“Când a venit Adi Mutu la echipă, am salutat venirea lui pentru că este ultimul decar al echipei naţionale”

S-a întâmplat ce se întâmplă de fiecare dată în sport când faci asta, pierzi. Am fost puţin supăraţi pe atitudinea arătată de băieţi. Am discutat cu ei şi am repus imediat locomotiva pe şine.

Când a venit Adi Mutu la echipă, am salutat venirea lui pentru că este ultimul decar al echipei naţionale. Ne-am bucurat cu toţii de evoluţiile la naţională. Şi ne-am bucurat de venirea lui pentru că este un mare jucător al României.

A marcat peste 100 de goluri în Italia, are un palmares formidabil ca jucător. Ca antrenor, el creşte o dată cu Rapidul. La fiecare meci este spectacol la noi. Săpunaru n-are cum să plece de la Rapid în viaţa lui.

“A fost un experiment şi sunt convins că Adi Mutu va lua măsuri”

Are contract pe viaţă cu Rapidul. Dacă el îşi doreşte, poate să fie şi antrenorul Rapidului. Nu este singurul, mai sunt şi alţii. Avem mulţi jucători care se identifică cu clubul.

Şi eu am avut aşteptări de la tripleta Ioniţă- -Papeau. Din păcate, unii nu sunt 100% apţi. Trebuie să se mai pregătească, nu au jucat la cluburile la care au fost. Papeau vine după o ruptură. Deocamdată nu se regăsesc şi nu se găsesc în joc.

Asta aşteptăm de la domn profesor Mutu să regleze această situaţie. Adversarii se vor teme de această tripletă. A fost un experiment şi sunt convins că Adi Mutu va lua măsuri”, a spus Bocciu la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO:

“Suntem Rapid Bucureşti, mereu în istorie am fost loviţi din toate părţile”

Liderul de galerie a vorbit şi despre , spunând că nu este o noutate ca giuleştenii să fie loviţi din toate părţile:

“Păi suntem Rapid Bucureşti, mereu în istorie am fost loviţi din toate părţile. Suntem singuri împotriva tuturor. Dacă şi arbitrii sunt cu noi… De ce nu s-a repetat 11 metri când am ratat cu Sibiul?

Nu mai arată nimeni filmările, pozele. Pac, a pierdut Rapidul, hai să îi îngropăm. Noi suntem bărbaţi, rezistăm la toate furtunile, nu-i problemă. Noi aşa suntem construiţi”, a spus Liviu Ungurean.