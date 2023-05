Exclusiv. Gică Hagi a dezvăluit la Fanatik Superliga cum a profitat de punctul nevralgic al FCSB. Ce a cerut la antrenament: “Stăteau foarte slab!”. Video

Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României după ce a revenit de la . Tonul revenirii a fost dat Mateus Santos, care a marcat cu capul, după o centrare excelentă a lui Borza.

Gică Hagi a dezvăluit la Fanatik Superliga cum a profitat de punctul nevralgic al FCSB: “Stătea foarte slab!”

a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a reuşit să profite de punctul nevralgic al celor de la FCSB, centrările care trebuiau să meargă pe bara a doua:

ADVERTISEMENT

“A fost o centrare extraordinară a lui Borza la primul gol. Şi care s-a pregătit la antrenament. Întrebaţi-i. Pe bara a doua, FCSB stătea foarte slab, iar centrările trebuiau să meargă pe bara a doua.

Nu cred că are nimeni niciun dubiu. Avem cele mai multe victorii, asta a fost mentalitatea de la început. Avem cele mai puţine înfrângeri. Am făcut un an senzaţional.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Nu am primit mesaj de felicitare de la Gigi Becali, dar vă daţi seama că e starea de supărare. Stai să te gândeşti… Probabil că în următoarele zile o să şi vorbim”, a spus Gheorghe Hagi la FANATIK SUPERLIGA.

Vin transferurile la Farul: “Trebuie să semnăm niște jucători”

Antrenorul Farului Constanţa susţine că nu se va opri aici şi urmează campania de transferuri pentru a construi o echipă şi mai tare, care să facă faţă şi pe plan european:

ADVERTISEMENT

Prima oară ne odihnim o zi, două și după aceea bineînțeles că suntem campionii României și trebuie să mișcăm ceva. Trebuie să mișcăm și să arătăm bine, mult mai bine. Trebuie să semnăm niște jucători.

Să completăm lotul cu niște jucători care au experiență, care sunt buni, care sunt buni la nivel european pentru că trebuie să ne aducă această experiență a meciurilor europene. De ce, nu? Cu gândul aceasta mergem. După vom vedea, dar încercăm să plănuim să ne întărim foarte bine”, a spus Hagi.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe contul .