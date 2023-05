Exclusiv. Gică Hagi, cerut selecționer la echipa națională! Adrian Mititelu, discurs fără precedent: „Fac un apel către Burleanu: să-i dea frâiele!”. Video

Performanțele lui Gică Hagi l-au impresionat pe Adrian Mititelu, care . Patronul oltenilor este de părere că „Regele” a oferit o lecție fotbalului românesc după ce a câștigat campionatul cu Farul. În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mititelu l-a propus pe Gică Hagi pe banca naționalei României de fotbal.

Adrian Mititelu, impresionat de Gică Hagi: „M-am bucurat pentru el”

Farul a câștigat titlul în SuperLiga după ce s-a impus în „finala” cu FCSB, scor 3-2 la Ovidiu. Puștii lui Gică Hagi au revenit de la 0-2 și au reușit să își adjudece titlul în ultimul meci al sezonului de pe teren propriu. Adrian Mititelu l-a felicitat pe managerul tehnic al „marinarilor”.

„Vreau să-l felicit pe această cale pe Gică Hagi. M-am bucurat pentru el, sincer, ne-a dat o lecție la toți cu o echipă de copii care probabil că salariile de la Farul sunt jumătate față de cât dau eu la ai mei. Cu o echipă de copii cu care ne-a dat o lecție la toți și ne-a arătat ce departe suntem de ceea încercăm să facem”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ulterior, Adrian Mititelu a vorbit despre . Finanțatorul din Bănie a vorbit despre avantajul fostului mare fotbalist de a fi și patron și antrenor în cadrul echipei de la malul mării. „Știi foarte bine că am anticipat acest deznodământ. Farul este un exemplu care ne dă încredere și care ne-a dat o lecție foarte importantă pentru că aici se vede autoritatea.

„Se poate vorbi de tiki-taka Gică Hagi”

Gică Hagi are avantaj pentru că este și patron și antrenor. Are avantaj pentru că are un grup de copii care acceptă milităria și disciplina, să nu mai spun alte chestii. Poate unii dintre jucători nu sunt extraordinari de buni individual, dar aici se vede mâna lui Hagi. Acest tiki-taka. Se poate vorbi de tiki-taka Gică Hagi. La modul cum pasează jucătorii și cum joacă acesta este stilul lui Gică Hagi.

Dacă iei jucătorii de la Hagi și îi duci la altă echipă probabil că nu prind nici play-off-ul. Dar dacă îl iei pe Hagi și îl duci la altă echipă ai șanse să fii campion dacă îi dai mână liberă și el are autoritatea să se impună. Aici este meritul 70% al lui Gică Hagi, poate chiar 90%. Bineînțeles și al lui Gică Popescu care are un rol de echilibru la echipă”, a mai spus Adrian Mititelu.

Gică Hagi, cerut selecționer la echipa națională: „Administrația Burleanu să facă orice să-l convingă!”

Adrian Mititelu este convins că Gică Hagi ar putea scoate fotbalul românesc din impas dacă va merge pe banca naționalei de fotbal. Finanțatorul le cere lui Răzvan Burleanu și șefilor de la FRF să facă toate demersurile pentru a-l ademeni pe Gică Hagi în postura de selecționer.

„La nivel de echipă națională dacă fotbalul românesc vrea să iasă din impas trebuie să facă orice administrația Burleanu să-l convingă pe Gică Hagi să-i dea frâiele și să-i dea mână liberă, să-l facă manager pentru toate echipele naționale, nu știu.

Este singurul om care poate salva fotbalul românesc și care poate să facă echipa națională competitivă în următorii 2-3 ani. Automat va trage după el tot fotbalul românesc dacă face chestia asta. Gică Hagi și-a îndeplinit un vis. A luat titlul. Probabil că mai ia și la anul un titlu.

Dacă o să continue, la Constanța se va face un stadion foarte frumos și probabil va deveni unul dintre cele mai tari cluburi din România. Am înțeles că există o susținere politică acolo. Toate guvernele vor să asocieze cu Hagi și le-a oferit tot felul de facilități. Este un oraș foarte frumos. Constanța va deveni cu adevărat un mare club al fotbalului românesc pentru că la ce se întâmplă pe acolo…

Poate mulți dintre voi nu înțeleg ce spune Gică Hagi, dar eu înțeleg ce vrea să spună și când vorbește tehnic de fotbal și când vorbește generalități care au legătură cu viitorul fotbalului. Vorbește în stilul lui despre management, dar puțin pricep ce vorbește Gică Hagi. Eu mă consider că pricep ce spune Gică Hagi”, a mai declarat Adrian Mititelu.

„Recomand administrației Burleanu să facă tot posibilul să-l aducă pe Hagi”

„Dacă avem o șansă cu omul ăsta, eu recomand administrației Burleanu să facă tot posibilul să-l aducă, să-i dea partea tehnică a fotbalului românesc în mână. Numai așa putem să ieșim din impas. Să-i dăm încredere lui Hagi.

Să-i dăm libertate de mișcare și să vedeți că în 3-4 ani vom avea nu numai naționala mare, vom avea și a doua și a treia. El are rețeta și trebuie să i-o dăm lui”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

