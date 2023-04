Exclusiv. Gică Hagi, dezvăluiri despre secretul Farului. Cuvântul care spune totul despre vestiarul liderului și cum arată strategia de titlu. Video

Gică Hagi este euforic după ce Farul Constanța s-a distanțat pe primul loc în SuperLiga și a devenit principala favorită la titlu. Secretul lui Gică Hagi și declarații inedite din vestiar și despre golgheterul Alibec.

Gică Hagi, fericit după Farul Constanța – Universitatea Craiova 3-2: „Am făcut o muncă foarte bună în vară”

Gheorghe Hagi a intervenit din nou și a dezvăluit cum a reușit să transforme Farul, în mare favorită la titlu: „Până acum am făcut lucruri extraordinare pentru noi ca grup. Am făcut o muncă bună în vară. Am semnat jucători foarte buni pe fiecare compartiment, cu experiență și care au fost la noi.

ADVERTISEMENT

Știau mentalitatea, obiectivul, strategia și ce ne dorim. Și împreună cu cei care erau și cu cei tineri, pe care îi avem mereu în casă, am făcut o muncă foarte bună. Mâine trebuie să o luăm iar de la capăt și să îi batem pe cei mai buni”, a spus „Regele” fericit.

că Hagi i-a spus că se bate la titlul încă de la începutul campionatului: „Un an am făcut lucruri foarte bune și lotul era deja făcut. Am început să spun că echipa e foarte talentată la începutul lui septembrie și i-am simțit”.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi, declarații emoționante despre jucătorii lui Farul: „Vestiarul e extraordinar de uman”

Gheorghe Hagi a descris plastic unitatea și coeziunea dintre jucătorii Farului: „Vestiarul e extraordinar de uman și e o chestie incredibilă! Toți țin unul la altul, toți se ajută și asta se vede de la meci la meci, că există un spirit foarte bun în vestiar.

Uman, adică ei sufletește și spiritul lor e foarte, foarte bun. Copiii sunt foarte ușor de gestionat, sunt foarte buni la suflet și cred că aici noi putem face diferența. În fiecare compartiment avem jucători care au calități și potențial să fie cei mai buni din țară, fără doar și poate”.

ADVERTISEMENT

Referitor la meciul cu Universitatea Craiova, Gică Hagi a mai declarat: „Craiova are un lot extraordinar, cu jucători foarte, foarte buni și talentați. Au forță, tehnică foarte bună și potențial enorm. Joci cum te antrenezi și te antrenezi cum joci. Meciul e un test, jucătorii sunt actori și ies pe scenă la spectacol.

Ei trebuie să fie reactivi pe ambele faze. Asta înseamnă fotbalul modern, e pe tranziție și contează foarte mult dacă ești rapid și ai intensitate, iar când n-ai mingea să fii agresiv și să faci pressing 120 de minute, nu 90. Am antrenat acest lucru. Jucătorilor mei trebuie să le placă mingea și să se antreneze. Altfel n-are rost. Dacă nu ești deschis să înveți, nu ai cum să progresezi. N-am nevoie de astfel de jucători”.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de