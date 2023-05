Exclusiv. Gigi Becali l-a făcut pe Florinel Coman cel mai bine plătit jucător din SuperLiga: „Trebuia să-i dau o motivație!”. Video

Gigi Becali a intervenit telefonic . Deși a dezvăluit că are , latifundiarul din Pipera e în continuare cu gândul la echipă. I-a făcut lui Florinel Coman o mărire salarială uriașă.

Florinel Coman, salariu nou la FCSB: „Nu mai poate fi ținut”

„Șeptarul” roș-albaștrilor a devenit cel mai bine plătit jucător din lotul pregătit de cuplul Elias Charalambous – Mihai Pintilii. Totodată, el devine și fotbalistul din SuperLiga care câștigă lunar cei mai mulți bani. Gigi Becali i-a mărit salariul la 30.000 de euro pe lună, o sumă pe care, în ultimii ani, la FCSB, nu au mai câștigat-o decât Alexandru Chipciu și Florin Tănase.

„Florinel Coman nu a putut prea multe cu Craiova pentru că are acolo vânătăi. La antrenament doar l-a lovit cu mingea și l-a durut. Are contuzie. Dar Florinel Coman e mai bun decât Florinel Coman care era. Deja e altceva. Nu mai poate fi ținut Coman.

(n.r. – vă veți despărți de el în vară?) Ca dovadă că și-a reintrat în formă, avea salariul 20.000 de euro pe lună, i l-am făcut la 30.000 de euro. L-am chemat, pentru că trebuie să îi dai o motivație și i-am zis:

Florinel, pentru că sunt mulțumit de tine, nu mai ai 20.000 de euro, ai 30.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, responsabil pentru forma de senzație a lui Coman: „M-a mișcat ce mi-a spus”

În acest sezon, Florinel Coman a marcat nouă goluri și a oferit șapte pase decisive, în toate competițiile. Deși în iarnă intrase în gura patronului, care susținea că vrea să scape de el, atacantul în vârstă de 25 de ani a dezvăluit că o discuție cu

„Am vorbit cu dânsul (n.r. – Gigi Becali). Mi-a dat o foaie, ceva de genul. Am vorbit cu dânsul în perioada aceea, am simţit un sprijin enorm din partea dansului în acel moment.

Am vorbit foarte mult despre mai multe chestii, nu despre fotbal, aşa în general. M-a mişcat ce mi-a spus, plus determinarea pe care am avut-o şi ambiţia au făcut diferenţa. Din ianuarie mă simt alt om”, a transmis Florinel Coman.

