Exclusiv. Gigi Becali contestă ordonanța de clasare a DNA din dosarul ANRP: ”Nepotul meu a luat despăgubirea. Banii nu au ajuns la FCSB”

Gigi Becali și Vasile Geambazi sunt citați, luna viitoare, în dosarul lui Emil Nuțiu, în care acesta a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar disjuns din cel al Alinei Bica.

Nepotul lui Gigi Becali, despăgubiri uriașe de la ANRP

Nuțiu este acuzat că a supraevaluat un teren situat în Voluntari, pentru care Geambazi a primit despăgubiri. Drepturile litigioase asupra terenului în suprafață totală de 21,75 hectare , care le achiziționase cu 1 milion de euro, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Emil Nuțiu este acuzat că ar fi evaluat terenul respectiv cu 71.339.884 euro, cu mult peste valoarea reală a acestuia (de aproape 20 de milioane de euro). Vasile Geambazi a încasat despăgubiri de la ANRP în tranșe egale, pe o durată de 5 ani.

Prejudiciul rezultat a fost de 51.389.884 euro, pentru care, inițial, și pe cele ale lui Geambazi. Una dintre acuzații a fost că din banii obținuți de la ANRP, Geambazi a finanțat clubul FCSB, în perioada în care Gigi Becali a fost după gratii.

Becali și Geambazi au primit ordonanțe de clasare în acest dosar

În 2021, Gigi Becali și nepotul său au primit ordonanțe de clasare din partea DNA, pe motiv că ”fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”.

Gigi Becali spune că motivul invocat de procurorii DNA îl nemulțumește, pentru că lasă impresia că a săvârșit o faptă infracțională.

”Apar (în dosar, n.r.) pentru că mie nu-mi convine litera cu care s-a făcut clasarea. Ei (procurorii DNA, n.r.) mi-au dat clasare pe o literă, și eu n-am vrut clasarea pe litera aia. Cu alte cuvinte, eu nu am nicio treabă.

Adică ei mi-au dat ordonanță de clasare în care scrie că n-am fost vinovat. Dar eu nu doar că n-am fost vinovat, eu nici n-am luat despăgubirea, nepotul meu a luat-o”, a explicat Gigi Becali pentru FANATIK.

Gigi Becali: ”Sechestrul a rămas din neglijență”

Pe de altă parte, sechestrul asigurător pe numele lui Vasile Geambazi a rămas valabil, deși în iunie s-a împlinit un an de când și acesta a fost scos din dosar, iar procurorii n-au mai făcut cerere de prelungire.

”El a luat despăgubirea, iar sechestrul a rămas la el, în continuare. Și sechestrul lui va fi eliminat, într-o lună-două…. așa spun avocații. De asta a fost făcută cererea. Și în plus, după un an de zile, sechestrul trebuia prelungit. Eu nu mai am treabă… Probabil au rămas chestiuni avocățești, nu mă interesează.

A rămas (sechestrul n.r.) pentru că a fost neglijență. Judecătorul de la camera preliminară a ținut motivarea un an și ceva. Și în perioada asta nu s-a putut face contestație. Și acum, pentru că a motivat, când ajunge la Curtea de Apel, se constată că sechestrul este ridicat din oficiu, a încetat de drept”, a mai explicat Gigi Becali pentru FANATIK.

Finanțarea FCSB a fost făcută cu banii din Champions League

Finanțatorul FCSB spune că niciun euro din banii încasați de Vasile Geambazi de la ANRP nu au mers către FCSB. Becali spune că finanțarea echipei a fost făcută exclusiv din banii încasați de la UEFA pentru participarea în grupele Champions League, în anul respectiv. Geambazi a semnat transferul pentru că el fusese împuternicit de patronul clubului pentru a se ocupa de acest lucru, cât timp lipsea el.

”Au zis că (Geambazi, n.r.) a băgat bani la FCSB, din despăgubirile de la ANRP. Păi a băgat bani la Steaua, că a ridicat 12 milioane înainte. El a luat 12 milioane când am intrat în Champions League, iar eu fiind în pușcărie, avea procură. Și a luat Geambazi 12 milioane. I-am dat împuternicire să scoată banii. Și i-a scos la el în cont, că eu eram în pușcărie. Și după câteva luni, a băgat 3 milioane la Steaua, că avea nevoie clubul.

Iar ei spun că ăia 3 milioane i-a băgat din banii de la ANRP. Nu, a băgat din ăia 12 milioane pe care i-a scos tot de la FCSB!

El avea 40 de milioane în cont. Din ăia 40 de milioane, 12 erau ai mei. Și a băgat 3 la Steaua. Care e problema? A băgat pentru că avea împuternicire să gestioneze societatea. A scos 12 și a băgat 3, acum trebuie să-mi mai dea încă 9 milioane”, a mai declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

Becali: ”Geambazi nu beneficiază de milioanele lui Gigi. Îi dau 10.000 de euro pe lună”

Omul de afaceri ne-a mai explicat că după ce a ieșit din închisoare a anulat împuternicirile pe care nepotul său le avea pe conturile clubului FCSB și că în prezent, acesta este doar un angajat al clubului.

”Dar nu e treaba mea, sechestrul lui. El primește 10.000 de euro pe lună, nu beneficiază de milioanele lui Gigi. Niciodată, în viața lui.

Are și afacerile lui. Nu mă interesează afacerile lui, dar pentru că lucrează la mine, eu îi dau 10.000. Normal, ar trebui să-i dau doar 3.000, dar pentru că e nepotul meu, îi dau salariu 10.000”, a încheiat Gigi Becali.

De asemenea, Gigi Becali a menționat că nu știe ce a făcut nepotul lui cu milioanele primite de la ANRP și că acesta este direct răspunzător pentru faptele lui.