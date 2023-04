Exclusiv. “I-a motivat cel mai tare!”. Sepsi a călcat-o în picioare pe CFR Cluj după ce Laszlo Dioszegi a promis o primă grasă. Video

Sepsi este prima finalistă din Cupa României după ce a învins fără drept de apel campioana României, CFR Cluj. , la capătul unui meci dominat autoritar și vor întâlni învingătoarea dintre U Cluj și în ultimul act.

Sepsi a călcat-o în picioare pe CFR Cluj după ce Laszlo Dioszegi a promis o primă grasă

Directorul general de la Sepsi Sf. Gheorghe, Attila Hadnagy a declarat la FANATIK SUPERLIGA că jucătorii covăsneni au avu o primă grasă promisă de Laszlo Dioszegi și asta s-a simțit și în evoluția lor:

“Când bați CFR Cluj cu 3-0, normal că dansezi. Nu bați în fiecare zi cu scorul ăsta campioana României. Am avut și penalty ratat. A fost și al doilea ratat, dar bine că a fost pe fază și a fost totul frumos.

Pot să spun că oricare dintre echipe va ajunge în finală, va fi un meci greu. Și UTA Arad este o echipă foarte bună, U Cluj a arătat foarte bine. Va fi un meci foarte frumos, cu suporteri, sper să păstrăm cupa acasă.

“Vrem să ne calificăm în grupele europene”

Pot să spun că avem motor diesel, ne încălzim mai greu. Dar bine că ne-am încălzit când trebuia, cu FC U Craiova. În play-off am făcut meciuri foarte bune, am pierdut cu Universitatea Craiova, dar am jucat bine.

Noi avem o echipă bună. Am traversat o perioadă mai nefastă, dar știam și am avut încredere în băieți că o să revină. Vrem să ne calificăm în grupele europene. Anul trecut a fost frumos, am făcut lucruri frumoase și mai vrem și în acest an.

“Ce i-a motivat cel mai tare pe băieți a fost prima de joc”

Nu i-am lăsat să joace, am făcut un pressing agresiv. Safranko a alergat cât pentru două meciuri, am jucat formidabil. Toată echipa a fost montată, ne-am pregătit toată săptămâna. Ce i-a motivat cel mai tare pe băieți a fost prima de joc.

Nu pot să zic suma, dar a fost o primă foarte bună pentru băieți și s-a văzut pe teren, că au zburdat. Pentru semifinală a fost o primă foarte frumoasă. E normal că CFR Cluj a avut mai multe meciuri, dar are și un lot mai valoros de jucători.

Nu cred că pot să se plângă pentru oboseală. Au un lot numeros, oricine vine de pe bancă poate să aducă un plus. Eu zic că am bătut CFR Cluj, nu pe CFR 2 sau ce zic ei. Dan Petrescu a dat mâna cu Bergodi și apoi a intrat la vestiar”, a spus Hadnagy la FANATIK SUPERLIGA.

