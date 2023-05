Exclusiv. “I-am promis ceva căpitanului”. Gică Hagi anunță transferuri la Farul pentru marele vis, grupele Ligii Campionilor! Video

Farul a câștigat campionatul după victoria cu FCSB, scor 3-2 în penultima etapă a play-off-ului. Astfel, noua campioană a României , iar Gică Hagi a anunțat, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că vor exista mișcări de trupe pentru visul de a se califica în grupele celei mai titrate competiții europene.

Gică Hagi, mulțumit după un sezon perfect al Farului: „Am planificat acest succes încă din vară”

în partida decisivă pentru titlu cu FCSB. Echipa condusă de la margine de Gică Hagi a revenit de la 0-2 și a câștigat partida după ce a marcat de trei ori. „Regele” a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI după titlul obținut la Ovidiu.

ADVERTISEMENT

Managerul tehnic al Farului a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor. „(n.r. felicitări) Merităm și jucătorii, și noi, cei care am planificat acest succes pentru că el a început anul trecut în vară când am construit lotul.

Prima oară trebuie să construiești lotul și după care să știi să-i antrenezi, staff-ul să știe să facă tactica. Jucătorii au făcut diferența. Am un grup uman și fotbalistic foarte bun și de-asta cred eu că am excelat.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Zi de zi am devenit tot mai buni, zi de zi ne-am dorit mai mult și am ajuns să avem o mentalitate foarte bună în play-off. Am fost convinși de ce am făcut, am crezut în ce am făcut și am avut mult curaj. Am jucat un fotbal bun”, a declarat Gică Hagi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. .

Gică Hagi anunță transferuri noi la Farul pentru grupele Ligii Campionilor: „Suntem campionii României și trebuie să mișcăm ceva”

în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Astfel, campioana României riscă să aibă adversari de temut încă din runda inaugurală. Pentru marele vis, acela de a accede în grupele celei mai titrate competiții europene inter-cluburi, Gică Hagi a anunțat noi transferuri.

ADVERTISEMENT

„(n.r. ai crezut în titlu în vară?) Nu. Eu am promis căpitanului de echipă care era de anul trecut, în play-off-ul trecut, când m-au supărat puțin, că la anul voi face o echipă care să se bată la campionat.

Asta înseamnă că dacă îi zici unui jucător și se îndeplinește tot ce ai plănuit înseamnă că ai gândit-o. Lucrurile mari se fac foarte greu. Dacă nu-ți dorești, nu-ți propui și nu-ți pui targeturi destul de mari, atunci nici n-au cum să vină lângă tine. Eu sunt încărcat cu lucrul ăsta că totul e posibil în viață. Totul e posibil dacă îți dorești și muncești foarte mult.

ADVERTISEMENT

Prima oară ne odihnim o zi, două și după aceea bineînțeles că suntem campionii României și trebuie să mișcăm ceva. Trebuie să mișcăm și să arătăm bine, mult mai bine. Trebuie să semnăm niște jucători.

ADVERTISEMENT

Să completăm lotul cu niște jucători care au experiență, care sunt buni, care sunt buni la nivel european pentru că trebuie să ne aducă această experiență a meciurilor europene. De ce, nu? Cu gândul aceasta mergem. După vom vedea, dar încercăm să plănuim să ne întărim foarte bine”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe contul .