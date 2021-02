Exclusiv. Înregistrare șoc cu Alex Bodi, în genunchi, în fața Biancăi Drăgușanu?! “Își taie venele cu un cercel în formă de cruce”

Telenovela Bianca Drăgușanu-Alex Bodi este departe de a se termina. În timp ce afaceristul, aflat în arest la domiciliu, face dezvăluiri tulburătoare despre fosta soție, FANATIK.RO a intrat în posesia unor informații bombă despre ceea ce se petrecea, de fapt, în casa lor.

A trecut aproape un an de când Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat oficial, dar povestea presărată cu scandal, amenințări, bătăi, plângeri penale și dezvăluiri șocante este departe de a se finaliza. Aflat în arest la domiciliu, acolo unde ar trăi o frumoasă poveste de amor cu rusoaica Daria Radionova, Alex Bodi nu o șterge din viața lui pe Bianca Drăgușanu, despre care a făcut, în emisiunea “Xtra Night Show”, afirmații tulburătoare.

Adevărul despre imaginile cu Bianca Drăgușanu mergând printre mașini, pe mijlocul străzii

Alex Bodi susține că Bianca Drăgușanu a vrut să se sinucidă în timpul mariajului cu el și a făcut publică o înregistrare video în care blonda apare mergând pierdută, pe mijlocul drumului, printre mașinile aflate în mișcare, fără să-i pese că se putea întâmpla o tragedie. “Eu m-am dat jos din mașină și am luat-o pe mijlocul străzii, terorizată fiind. Și acest om m-a filmat, i-a trimis lui, iar el în momentul de față mă amenință cu această filmare, și-mi zicea acum vreo două zile la telefon că aș fi vrut să mă omor pentru el”, a spus Bianca Drăgușanu, la Antena Stars, precizând că se simte amenințată și șantajată de fostul soț.

Bodi susține, însă, că Bianca și-a pus intenționat viața în pericol în urma unei discuții aprinse cu el și nu ar fi prima dată când recurge la un astfel de gest, ba chiar susține că ar avea imagini cu ea leșinată în casă, după ce ar fi luat mai multe pastile.

Bianca Drăgușanu a vrut să se sinucidă?

“Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Neagă că a luat pastile și că a leșinat. Am găsit-o cu un prieten leșinată pe jos în casă. A zis că a plâns și că a adormit pe jos. Sunt mai multe lucruri pe care nu vreau să le diulg”, a spus Alex Bodi.

Alex Bodi, filmat în timp ce își taie venele?

Viața tumultoasă pe care au avut-o cei doi împreună nu se oprește însă la aceste dezvăluiri. FANATIK.RO a aflat că ar exista imagini și cu Alex Bodi în ipostaze tulburătoare. Conform surselor noastre, în presă ar urma să apară o înregistrare bombă cu Alex Bodi în timp ce o imploră pe Bianca Drăgușanu, în genunchi, să nu divorțeze. Și asta nu e tot! Momentul culminant ar fi atins de faptul că acesta este filmat în timp ce își taie venele, cu un cercel în formă de cruce.

“Bodi a încercat să-și taie venele pentru Bianca, folosind un cercel în formă de cruce. Există filmare cu el plin de sânge, în timp ce obsedat repeta că dacă se ajunge la divorț o să se sinucidă. Urma și-a ascuns-o cu unul dintre ceasurile lui scumpe, cu care este obișnuit să epateze”, au spus, pentru FANATIK, surse apropiate celor doi.

Contactată de FANATIK.RO, Bianca Drăgușanu ne-a declarat că nu își dorește să mai vorbească despre fostul soț și despre acțiunile sale. Nu a confirmat, dar nici infirmat existența unei înregistrări cu Alex Bodi în timp ce amenința că se sinucide.

Alex Bodi nu a putut fi contactat, până la această oră.

