Exclusiv! Jesica Zamfir, câștigătoarea Masterchef, a născut un băiețel: „ Mi s-a rupt apa după o criză de râs”

Jesica Zamfir, câștigătoarea Masterchef, de la Pro TV, a devenit mamă pentru a doua oară, pe 27 august, iar vedeta a împărtășit vestea și cu proietenii virutali.

FANATIK a stat de vorbă cu proaspăta mămică, care se află în recuperare, încă în spital, însă care se consideră cea mai fericită femeie, mai ales că a născut rapid, după o glumă bună.

Fosta câștigătoare Masterchef a născut la Spitalul Cantacuzino din București, unde susține că a primit cele mai bune îngrijiri.

Jesica Zamfir, câștigătoarea Masterchef, a născut

Fericită, cu zâmbetul pe buze și mai ales mândră că fiul ei, Victor, a venit pe lume și el tot în urma unei stări de bine. Pusă pe șotii și într-o atmosferă plăcută, din cauză că a râs frenetic, Jesica Zamfir a născut rapid, fără probleme. Vedeta a povestit pe FANATIK cum a avut loc marele eveniment.

„ Am născut natural, așa mi-am dorit. Apa mi s-a rupt acasă, după o criză de ras. Am ajuns la spital repede cu tati, care era mai speriat decât mine, dar fără dureri. Am născut în scurt timp, iar Victor care a primit nota 10 are 3.450 kg și 51 de cm.

Mai am un băiețel de 8 ani. Abia așteaptă să vină frățiorul acasă să îi dea jucăriile lui și să îi facă băiță. Primul copil l-am născut în Sevillia, la un spital de Stat, iar pe Victor tot spital de Stat. Sunt mari diferențe, doar că medicii noaștri sunt mai bine pregătiți și aș putea spune chiar mai inteligenți. Doua experiențe total diferite.”, a declarat Jesica Zamfir, pentru FANATIK.

Pe 27 august, în ziua în care a devenit pentru a doua oară mamă, Jesica Zamfir a făcut anunțul pe Facebook, unde a primit mii de felicitări și aprecieri din partea prietenilor și familiei. „ Un nou început, noi emoții și trăiri , multa iubire, lumina și speranță❤ Dragostea de mama ori doi, începând de ieri. E așa frumos, fix că un vis. Și daca uneori ne vom mai trezii din vis, mami o să aibă grija să te legene și să te adoarmă la loc. Bine ai venit victorios în lume, puiul mamei, Victor Gabriel.”, a scris Jesica Zamfir pe Facebook.

Celebră după cursa Masterchef

În 2014, Jesica Zamfir a câștigat ultima ediție Masterchef de la Pro TV. Ea a câștigat premiul de 50.000 de euro, pe care i-a investit într-un bistro care s-a dovedit a fi un eșec. Tânăra de 34 de ani nu s-a resemnat și a pus bazele unei afaceri de catering, care merge foarte bine și în prezent. Jesica Zamfir este căsătorită și mai are un băiețel de 8 ani, care își aștepată nerăbdător frățiorul cel mic.