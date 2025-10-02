Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile

ANAF a executat silit casa din Sibiu a fostului președinte al României, Klaus Iohannis, potrivit unor informații obținute în exclusivitate de FANATIK. Vestea vine la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au fost notificați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să elibereze imobilul și să plătească un milion de euro.

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis, evacuat din casa din centrul Sibiului. Trebuie să mai plătească și un milion de euro

Klaus Iohannis a devenit care a fost evacuat din propriul imobil, după ce s-a dovedit că a fost obținut pe căi nelegale. Fostul șef de stat a pierdut oficial casa după ce justiția a anulat certificatul de moștenitor pe baza căruia imobilul din Sibiu a fost dobândit de femeia de la care Iohannis a achiziționat-o.

Potrivit unor surse din cadrul , miercuri, 2 octombrie 2025, Klaus Iohannis a fost pus în situația jenantă de a se trezi pe cap cu inspectorii ANAF care i-au solicitat să predea cheile imobilului din strada Nicolae Bălcescu. Autoritățile fiscale au considerat că fostul președinte refuză să predea casa, după ce acesta nu a dat curs notificărilor prin care i se cerea să cedeze cheile. Un martor a declarat pentru FANATIK că momentul a fost unul tensionat, însă Klaus Iohannis s-a lăsat până la urmă convins să colaboreze cu inspectorii ANAF.

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis nu scapă, însă, de probleme. Fostul președinte trebuie să mai achite aproximativ un milion de euro către ANAF, sumă reprezentând contravaloarea lipsei de folosință în perioada 1999 – 2015 (plus dobânzi și penalități). În această perioadă, casa lui Iohannis a fost închiriată către o bancă.

Istoria casei din Sibiu pe care ANAF i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a deținut o jumătate din casa situată din Sibiu, strada Nicolae Bălcescu nr.29, pe care a achiziționat-o de la Rodica Baștea, o româncă ce locuiește în Statele Unite. Fostul președinte a plătit 3.200 de euro pentru partea lui de imobil. Ulterior, instanța a stabilit că documentele de moștenire erau false. Imobilul a fost recuperat de stat, iar ANAF a început demersurile pentru recuperarea prejudiciului creat de soții Iohannis.

ADVERTISEMENT

Casa pe care ANAF i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis a fost construită în secolul XIX și a aparținut afaceristului Ferderber Sigmund care și-a deschis un magazin la parter.

ADVERTISEMENT

Pentru că se afla într-o zonă bună și extrem de tranzitată, aici au fost înființate mai multe magazine. În 1935, a apărut magazinul de încălțăminte ”La Dușă”, după care, din 1943, celebrul magazin ”Gaston” al lui Cărpinișan.

De asemenea, în perioada interbelică, clădirea a fost ocupată de Banca Românească, iar în partea din spate a parcelei a fost deschis Cinema Corso. Până la începerea războiului, dar și în timpul acestuia, lumea bună a Sibiului se aduna aici pentru a viziona cele mai noi producții cinematografice. În perioada comunistă, cinematograful și-a schimbat denumirea în Pacea și a fost demolat în 2009.

ADVERTISEMENT

Ce avere are Klaus Iohannis

Klaus Iohannis mai are probleme cu un imobil, pe care l-a dobândit tot de la Roadica Baștea. Este vorba despre casa din Sibiu, strada Gheorghe Magheru 35. Pentru această construcție, Curtea Supremă a anulat, de asemenea, certificatul de moștenitor, însă presupusa moștenitoare a continuat să conteste procedurile de executare. Din această cauză, ANAF nu a reușit să își înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului.

Klaus Iohannis a părăsit fotoliul de la Cotroceni în februarie 2025, după mai bine de 10 ani de mandat. În ultima declarație de avere, fostul președinte a scris că deține, alături de soția lui, trei apartamente și trei case de locuit (Carmen Iohannis a moștenit în 2020 un apartament de 67 de metri pătrați).

Iohannis nu deține terenuri, autoturisme sau bunuri de valoare. De asemenea, el nu are datorii sau bani de recuperat. Singurul depozit bancar număra, la momentul plecării din funcție, 190.000 de lei.