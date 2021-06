Exclusiv. Laurențiu Reghecampf a cerut divorțul de Anamaria Prodan! Și-a pregătit terenul de două luni! Avem dovada

Avem detalii de ultim moment despre divorțul anului în lumea bună: Laurențiu Reghecampf – Anamaria Prodan!

Decizia a fost luată de Laurențiu Reghecampf care, sătul de toate scandalurile în care sexy- impresara a fost implicată, a decis să spună stop “taifunului Anamaria”! FANATIK.RO a aflat că cei doi nu își mai vorbesc și momentul separării a fost atent ales de Laurențiu Reghecampf încă din primăvară, când era antrenor principal al echipei saudite de fotbal Al Ahli SFC din Jeddah.

Reghe a cedat după ce, ani de zile, a susținut-o pe Anamaria Prodan în lumea dură a masculilor din fotbal, perioadă în care și-a pus în cap jucători, antrenori, impresari și chiar pe “Războinicul luminii”, Gigi Becali.

FANATIK.RO a aflat dedesubturile divorțului dintre Reghecampf și Anamaria Prodan

Conform surselor noastre, impresara a dat din coate și s-a străduit să creioneze imaginea unei familii perfecte, însă relația care dăinuie de 15 ani scârțâie de multă vreme. Reghe a început să simtă scandalurile în care Anamaria Prodan a fost cap de afiș, în ultima vreme, ca pe-o picătură chinezească și a ales să pună punct relației.

Punctul culminant ar fi fost atins chiar de zarva produsă de transferul lui Dennis Man la Parma, când impresara a fost sărită din schemă de Gigi Becali. La vremea respectivă, de negocieri s-a ocupat Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB, lucru care a scos-o din minți pe Prodanca.

Nu a fost ușor de digerat înfrângerea, mai ales că

Scandalul cu Gigi Becali, picătura care a umplut paharul

A urmat un schimb de replici scandaloase între Gigi Becali și familia Reghecampf și, în timp ce latifundiarul din Pipera a avut un derapaj sexist la adresa Anei, spunând că nu va mai face niciodată afaceri cu ea, nici sexy impresara nu s-a lăsat mai prejos.

“Eu nu sunt o țărancă, să stau să întind mâna la Gigi Becali!”, tuna și fulgera Anamaria Prodan, după ce a ratat la mustață transferul lui Man, care ar fi venit la pachet cu un comision 850.000 de euro.

În scandal a intervenit și Reghe care i-ar fi cerut lui Becali să nu mai pronunțe numele familiei lui. De atunci, însă, puțina liniște care mai exista în familia Prodan-Reghecampf s-a dus pe apa sâmbetei, iar antrenorul a decis să se separe de soție.

Aparențele au fost păstrate de dragul copiilor și, în ciuda gesturilor disperate făcute de Anamaria Prodan, în “lumea bună” din oraș se vorbea de multă vreme despre o relație consumată pe social media și…atât! (Vezi )

Laurențiu Reghecampf a cerut divorțul de Anamaria Prodan

FANATIK a aflat că “Soarele” Anei, așa cum îl alinta public pe Reghe, a apus de multă vreme. În ultimele luni, cei doi abia dacă și-au vorbit, iar imaginile publicate, în această perioadă, pe rețelele de socializare, dar și reînnoirea jurămintelor, la 15 ani de relație, au fost dovada disperării Anei care, potrivit surselor noastre, nu știe ce să mai facă pentru a-l întoarce pe soțul ei din drum… încă o dată!

”15 ani de iubire fără margini, 15 ani de respect, 15 ani de fericire si împlinire mi-ai adus tu soțul meu de vis! Te iubesc fără limita! Cuvintele nu pot exprima dragostea ce ți-o port. Iubirea necondiționată pe care o simt față de tine… nu are limita! Nu exista ceva mai frumos decât tine …ești iubirea vieții mele! Nici viața nu este peste tine … ești mai frumos decat un răsărit de soare, ești mai frumos decât un vis frumos ….Îi mulțumesc lui Dumnezeu ca mi te-a adus în viață!”, este mesajul transmis public de Anamaria Prodan, pe Instagram, în urmă cu două săptămâni, când în ziua în care sărbătoreau 15 ani de relație.

Reghe: “Da, e adevărat, divorţăm!”

Fericirea mimată nu a mai ținut, de data aceasta, prea mult timp și inevitabilul s-a produs: Reghecampf și Prodanca divorțează, iar cel care a făcut toate demersurile este Laurențiu Reghecampf.

Contactat de FANATIK, Laurenţiu Reghecampf a confirmat informaţia potrivit căreia el şi soţia sa, Anamaria Prodan, urmează să divorţeze.

“Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a spus Laurenţiu Reghecampf, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cum și-a pregătit Laurențiu Reghecampf terenul și ce hârtie oficială a trimis prin avocat

Pentru a preveni scandalul din presă – de apariția căruia este conștient – Reghe a încercat să-și ia primele măsuri. Și-a pregătit terenul din timp și, în urmă cu două luni, a trimis tuturor publicațiilor o notificare, prin avocat, în care cere ca numele său și al unicului băiat pe care îl are cu Anamaria Prodan să nu fie folosite, fără acordul lui. Ba mai mult,

“În calitate de reprezentant al domnului Laurențiu – Aurelian Reghecampf, in vederea respectării dreptului la imagine și a dreptului la viată privată, clientul pe care-l reprezint solicită mass-media să nu fie publicate fotografii, imagini și alte date cu caracter personal (inclusiv porecla) ale sale și ale fiului său minor Laurențiu Adrian Reghecamph, fără acordul expres al domniei sale.

Conform legislaliei in vigoare, publicarea fotografiei unei persoane constituie prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanei in cauză. Invocăm in acest sens: Regulamentul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice nr. 67912016, prevederile Legii nr. 67712001 (persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor lor inclusiv utilizarea imaginii) și prevederile Legii nr.811996 privind dreptul de autor și conexe, in care se arată că nu poate fi utilizate, fotografia care conține un portret fără consimlțământul persoanei reprezentate in acest portret și fără ca acest consimșământ să fie implicit”, se arată în textul notificării.

Reghe și Prodanca au de împărțit o avere de ordinul milioanelor de euro

Nu este prima oară când cei doi au probleme în cuplu! De-a lungul timpului, în presă s-a scris despre relațiile extraconjugale pe care atât Ana, cât și Reghe le-ar fi avut, informații demontate însă de impresară. Ajunși la divorț, lucrurile nu se vor tranșa prea ușor, cu siguranță. La mijloc sunt destule resentimente,