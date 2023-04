Exclusiv. Leo Strizu e sigur: “Gigi a dus războaie mult mai grele. O să aibă iar tensiune de aviator dacă va câștiga la Craiova” Video

FCSB a pierdut, scor 0-1, meciul cu Rapid şi se depărtează la cinci puncte de liderul Farul Constanţa. Roş-albaştrii joacă duminică, de la ora 20:30, pe terenul Universităţii Craiova, într-un meci vital pentru titlu.

Leo Strizu e sigur: “Gigi a dus războaie mult mai grele. O să aibă iar tensiune de aviator dacă va câștiga la Craiova”

Fostul antrenor principal din acte de la FCSB, Leo Strizu, consideră că , aşa cum a ameninţat şi a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că tensiunea patronului va reveni în limite normale cu o victorie în Bănie:

“Gigi Becali a dus războaie mult mai grele decât cel cu Rapidul. Eu cred că este o decizie de moment. În cazul în care FCSB câştigă la Craiova şi Farul se încurcă îi va reveni tensiunea de aviator la 12 cu 8.

Într-adevăr, Gigi Becali, pe lângă credinţă, a trecut pe partea aceasta bisericească, nu mai are alt hobby decât fotbalul. Mi-e tare greu să cred că va renunţa.

“FCSB trebuie să se mobilizeze pentru că îşi joacă ultima carte. Să nu piardă şi locul trei”

Referitor la meciul de la Craiova, cred că sunt echipele cu cel mai bun compartiment de atac. Va fi un meci frumos, atât FCSB cât şi Craiova joacă ofensiv. Va fi un meci de care pe care, cu multe goluri.

Depinde foarte mult… FCSB trebuie să se mobilizeze pentru că îşi joacă ultima carte. Să nu piardă şi locul trei”, a spus Leo Strizu la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO:

Leo Strizu şi-a dat demisia de la FCSB în martie: “Am motive personale și de-asta am luat decizia”

şi-a dat demisia de la FCSB în finalul lunii martie, după victoria obţinută în sezonul regulat cu Petrolul, scor 4-1. Motivul plecării este un conflict cu managerul general al echipei, Mihai Stoica:

„Contează foarte mult atitudinea jucătorilor. Vreau să vă spun că am stat și m-am gândit. În această seară m-am gândit și va fi ultimul meu meci pe banca tehnică a FCSB-ului.

Decizia am luat-o astăzi, ieri, dar consider că iau această decizie din motive personale. Nu o să cadă bine nici echipei, nici clubului. Dar e mai bine pentru mine. Am motive personale și de-asta am luat decizia, atât.

Eu atât pot să vă spun. Vali Argăseală va avea mâine dimineață demisia mea pe birou. Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat hotărârea de la început, în care am acceptat postul, indiferent că am ajutat sau nu echipa, eu cred că mi-am făcut datoria!”, a spus Strizu.

