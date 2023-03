Exclusiv. Leo Strizu, extrem de dur cu jucătorii FCSB după 1-1 cu Universitatea Craiova: “Nu am văzut atitudine, nu am văzut agresivitate, nu am văzut marcaj”. Video

Leo Strizu a intervenit telefonic și a analizat Fostul principal al roș-albaștrilor știe ce lipsește ca vicecampioana să treacă la nivelul superior.

Leo Strizu, critic după FCSB – Universitatea Craiova 1-1: „Motivarea și concentrarea au cam lipsit”

FCSB a început cu un semieșec play-off-ul din SuperLiga. Deși au jucat sub privirile a peste 20 de mii de spectatori, roș-albaștrii nu au reușit să o învingă nici de această dată pe Universitatea Craiova. În confruntările din sezonul regulat, oltenii obținuseră patru puncte, după 2-1 la Craiova și 1-1 la București.

ADVERTISEMENT

„Cred că Steaua dacă va trece la un nivel superior atât individual cât și colectiv la capitolul concentrare și motivare ar ajuta foarte mult exprimarea echipei. Ceea ce a însemnat Steaua a doua repriză pentru că în prima repriză motivarea și concentrarea au cam lipsit.

S-a văzut o altă echipă în repriza a doua când concentrarea și motivarea a fost la cote maxime, jucătorii au avut personalitate, au fost degajați și au făcut ceea ce trebuia să facă Steaua care ne-a obișnuit.

ADVERTISEMENT

A durat doar 30-35 minute, dar ce a arăta Steaua în a doua repriză poate doar ghinionul a făcut să nu fie învingătoare la final. Aceste două lucruri mi se par esențiale. Dacă jucătorii pot fi aduși la cel mai înalt nivel de concentrare, jucătorii știu ce au de făcut și au un joc plăcut și ofensiv”, a declarat Leo Strizu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Dacă ar puncta aceste două atuuri, echipa ar arăta altfel”

FCSB este în pericol să rateze titlul pentru al optulea an la rând. Echipa lui Gigi Becali n-a mai câștigat campionatul din sezonul 2014-2015, ultimul fără play-off și play-out în SuperLiga. După 1-1 cu U Craiova, vicecampioana en-titre a rămas pe locul 3, cu 30 de puncte, două mai puține decât Farul și CFR Cluj, dar și cu un meci în plus.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș dori să fie Steaua campioană. Dar în prima repriză am văzut o echipă foarte largă. Nu am văzut atitudine, nu am văzut determinare, nu am văzut marcaj.

Dau acum exemplu cele două lovituri libere de pe părțile laterale în care și Ivan și Mitrea au avut acele ocazii. Nu vreau să intru în părțile negative, dar cum am spus, dacă echipa ar puncte la aceste două atuuri, ar arăta cu totul altfel”, a adăugat tehnicianul în vârstă de 55 de ani.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .