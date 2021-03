Exclusiv. Leonard Miron și iubitul spaniol au vrut să adopte un copil. Ce s-a întâmplat

Leonard Miron (51 ani) a recunoscut, în 2012, că iubeşte un bărbat, pe Miguel Gonzales de la Fuente (49 ani), iar de atunci viaţa i s-a schimbat radical. A uimit, de-a lungul timpului, cu declaraţii despre orientarea sexuală și nu numai, pe care publicul român le-a considerat controversate, unul dintre ele fiind chiar apariția unui copil în viața lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leonard Miron locuieşte în Anglia, împreună cu iubitul spaniol Miguel Gonzales de la Fuente, dar cutreieră lumea în lung şi lat, profită de fiecare moment şi recunoaşte că nu îi lipseşte decât activitatea în televiziune. Au renunțat la ideea de a deveni părinți, deși, la un moment dat, s-au gândit atât la varianta adopției, cât și la cea în care să apeleze la ajutorul unei mame surogat. FANATIK.RO a aflat ce s-a ales de planul celor doi și de ce au renunțat la dorința de a deveni părinți.

Leonard Miron și iubitul spaniol au vrut să adopte un copil

“În privinţa copiilor, am varianta sănătoasă şi varianta nesănătoasă. Cea nesănătoasă: copiii sunt un rău necesar. Îmi plac copiii, dar ai altora. Glumesc. Eu cred că, şi Miguel la fel, copiii sunt o şansă pentru noi să ne reamintim cum am fost. Miguel, de exemplu, are doi nepoţi – un băiat şi o fată -, copiii surorii lui, de care eu sunt foarte apropiat, foarte legat. Daniel face 22 de ani, iar Gema 18 ani şi, de multe ori, ei petrec mult timp cu mine, pentru că eu sunt cam de aceeaşi vârstă cu mama lor, dar nu e relaţia aia strictă ca între părinţi şi copii. Dar uneori fac nişte lucruri care mă enervează, care nu mi se par corecte şi, în loc să le explic logic, stau şi mă apuc şi le dau lecţii pornind cu fraza ‘pe vremea mea…’ . Ceea ce este o mare prostie! După aia stau şi mă gândesc cât mă enerva pe mine să înceapă cineva cu ‘pe vremea mea… ‘. Şi pentru mine, şi pentru Miguel copiii sunt o oportunitate de a ne întoarce puţin la cum eram pe vremuri. Într-un fel asta ne face pe noi foarte flexibili şi versatili şi uşor adaptabili la ce ni se întâmplă în jur”, spune Leonard Miron.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leonard Miron mărturisește că și-a dat seama, odată cu trecerea timpului, că un copil reprezintă o responsabilitate enormă, iar în acest moment, atât el, cât și Miguel nu sunt pregătiți să-și asume o asemenea sarcină.

“Normal că ne-am fi dorit copii, a şi fost o idee să adoptăm, dar un copil este o responsabilitate şi deocamdată nu cred că suntem noi destul de responsabili să ne asumăm o asemenea sarcină. De aceea ‘profităm’, cu ghilimele, de copiii celorlalţi.

ADVERTISEMENT

Am nişte vecini, chiar în casa de lângă noi, în Anglia, Penelope, care au o fetiţă care împlineşte un an. Doamne, este răsfăţata noastră, îi luăm cadouri, petrecem timp împreună…”, a dezvăluit Leonard Miron, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Leonard Miron, interviu exclusiv pentru FANATIK

În cadrul unui interviul acordat, recent, site-ului nostru, Leonard Miron a făcut dezvăluiri tulburătoare despre anii de violență domestică pe care i-a îndurat mama lui, despre dorul de televiziune, despre foștii colegi de breaslă care își ghidează activitatea în TVR în funcție de interesele personale, despre bani și relația cu iubitul spaniol care i-a fost alături necondiționat în ultimele două decenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Citește AICI de ce crede că Marina Almășanu este “o hienă” și de ce spune că nu se poate uita la emisiunea Andreei Marin, de la TVR, dar și reacțiile celor două vedete.