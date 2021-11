Exclusiv. Lovitură pe piața media! Kanal D România a fost dat în judecată de colosul francez Canal Plus. Care este miza procesului

Postul tv Kanal D România, deținut de Dogan Media International, a fost acționat în judecată de grupul francez Canal Plus (nume uriaș pe piața media mondială) într-un proces având drept materie ”proprietatea intelectuală”, iar ca obiect ”marcă contestaţie Hot 134/2019 a Comisiei de Contestaţii Mărci”.

Procesul demarat în septembrie 2020 la Tribunalul București a avut mai multe termene până la prima pronunțare, din martie anul curent, Dogan Media International și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci fiind în rolul „pârâtului” (intimatului), în timp ce Groupe Canal + s-a regăsit în rolul ”contestatorului”.

Acțiunea deschisă în instanță de partea franceză se referă în principal la faptul că Dogan Media ar fi rezervat o marcă adiacentă, numită ”Canal D”, nu doar marca devenită deja celebră, ”Kanal D”.

”Elementul verbal CANAL este reluat identic în cererea de marcă”

Mai exact, partea franceză a contestat în instanță dreptul postului Kanal D România de a-și folosi sigla intitulată ”Canal D”, pe care cei de la Canal Plus o consideră având similarități majore cu sigla lor.

”Reclamanta, prin avocat, solicită admiterea contestației astfel cum a fost formulată, pentru motivele dezvoltate pe larg în scris la dosar, cu cheltuieli de judecată. Învederează că la nivelul mărcilor aduse în conflict riscul de similaritate este ridicat, elementul comun fiind componenta care guvernează și dă sens expresiilor.

Cuvântul de colizie ”CANAL” este partea principală a mărcii, reținută cu precădere deoarece este poziționată în partea de început a expresiei. Deși un termen lipsit de instinctivitate, încadrat în expresiile anterior protejate și ca parte a expresiei ce formează cererea de marcă, acestui termen îi este conferit un rol determinant și va fi perceput de către consumatori ca parte componentă a mărcilor.

Mai mult decât atât, nu numai elementul verbal CANAL este reluat identic in cererea de marca, dar si elementul figurativ sub forma unui chenar negru, elementele verbale fiind pe fond alb.

Prin reluarea aceluiași termen de bază în construirea expresiilor în colizie și prin folosirea aceleiași structuri se realizează ansamble similare. În ceea ce privește serviciile protejate în clasele 35, 37, 38, 41 si 42 acestea sunt identice si similare. În consecință există riscul creării de confuzii la nivelul publicului consumator”, susțineau avocații Canal Plus în proces.

”Publicul consumator va ști foarte ușor să distingă”

În replică, avocații Dogan Media și reprezentantul OSIM au solicitat respingerea cererii părții franceze pe motiv că nu există asemănări fundamentale între sigle/mărci și – pe cale de consecință – nici un risc major de confuzie.

”Elementul comun „CANAL” nu iese in evidenta prin mărime. Elementele verbale/scriptice sunt redate, in cazul fiecărei mărci, in același font, care are aceeași culoare/nuanta si aceeași dimensiune. Chenarul negru exista pentru a contrasta fontul alb cu care sunt redate mărcile si nu are natura unui element de sine stătător al mărcii. Nu exista risc de confuzie.

Având în vedere insa domeniul de activitate, respectiv difuzarea de programe de televiziune, publicul consumator va sti foarte ușor sa distingă. Înțelegerea faptului ca termenul „CANAL” este unul generic, comun, nedistinctiv, care face trimitere la un post de televiziune, petrecandu-se in mod natural la nivel de percepție, de înțelegere a unui mesaj”, au susținut avocații Dogan Media și OSIM.

În prima decizie a instanței, din 19 martie 2021, ținând cont și de , care nu găsise similarități majore între sigle, Tribunalul București a respins cererea grupului media francez.

”Contestația formulata de Reclamanta privește, in esența, faptul ca elementul „CANAL”, comun ambelor mărci, este un element principal, deoarece este poziționat in partea de început a reprezentării mărcilor, si, prin urmare, consumatorii îl vor percepe ca parte componenta a mărcilor, chiar daca acesta este un termen nedistinctiv.

Prima decizie a judecătorilor: ”Riscul de confuzie este exclus”

In ceea ce priveste produsele carora marca li se aplica, tribunalul retine ca desi produsele si serviciile pentru care este solicitata la înregistrare marca, se regasesc si in lista de produse protejate ale marcii anterioare opuse, dat fiind specificul si natura programelor de televiziune difuzate de parti, publicul carora aceste productii de televiziune li se adreseaza, riscul de confuzie este exclus”, au hotărât judecătorii, care au respins ca ”neîntemeiată” contestația făcută de reprezentanții Canal Plus.

Canal Plus nu a renunțat însă la proces și a făcut apel pe 7 octombrie 2021, cauza urmând a se judeca la Curtea de Apel București. Chestionați de FANATIK cu privire la acest proces, reprezentanții Dogan Media Internațional nu au dorit să comenteze situația.

Potrivit datelor oficiale înregistrate pe site-ul Ministerului de Finanțe, . Astfel, cifra de afaceri a postului a fost de peste 217 milioane lei, circa 45 de milioane de euro. Și profitul Kanal D a fost considerabil, de 68 milioane lei (circa 14 milioane de euro), în 2020, dublu faţă de 2019.

Prin comparație, colosul media Vivendi, care deține și Group Canal Plus, a înregistrat în 2020 un profit net de 1,228 miliarde euro.

Francezii au intrat pe piața românească acum doi ani

Acțiunea deschisă în instanță de Canal Plus ar putea avea legătură cu intrarea pe piață românească, în primăvara lui 2019, a colosului media francez. Iată ce nota profit.ro acum doi ani despre subiect.

”Operatorul de servicii de televiziune cu plată Canal Plus cumpără rivalul M7, într-o tranzacție de circa 1 miliard de euro, de la firma de private equity Astorg. Prin această mutare, operatorul francez se extinde pe șapte noi piețe europene, inclusiv România.

Achiziția ar urma să aducă venituri suplimentare de 400 de milioane de euro pentru Canal Plus și să susțină creșterea profitului, atât pentru operator, cât și pentru grupul Vivendi din care face parte. În urma tranzacției cu M7, Canal Plus, deținut de Vivendi, va pătrunde pe piețele din Olanda, Belgia, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria și România. M7 are o bază de circa 3 milioane de clienți în aceste țări.

M7 a intrat în România la finele anului trecut, când a ajuns la un acord cu grupul american Liberty Global pentru cumpărarea operațiunilor de televiziune prin satelit DTH care deservesc patru piețe din Europa de Est, inclusiv din România, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro. Suma transferului se ridică la aproximativ 180 de milioane de euro (205 milioane de dolari). Canal Plus este a doua mare divizie a Vivendi, după Universal Music Group”, nota profit.ro în mai 2019.