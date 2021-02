Exclusiv. Lovitura primită de Gabi Bădălău din partea familiei, după ce s-a despărţit de Bianca Drăguşanu şi a fost surprins cu trei tinere

Gabi Bădălău s-a trezit în mijlocul unei situaţii fără precedent, care nu este deloc pe placul familiei sale. De parcă nu ar fi fost de ajuns procesul de divorţ cu artista Claudia Pătrăşcanu şi cel pentru custodia celor doi copii, fiul lui Nicolae Bădălău este protagonistul unui trio amoros în showbiz, alături de Bianca Drăguşanu şi fostul ei soţ, Alex Bodi.

Cunoscut pentru viaţa de noapte excentrică şi pentru afinităţile pe care le are pentru fetele de oraş, fiul baronului de Giurgiu, Nicolae Bădălău, şi-a scos, se pare, familia din minţi cu ultimele “realizări”. Gabi Bădălău a reuşit în ultimul an să fie implicat în scandaluri cât pentru o viaţă, iar acţiunile lui au creat tensiuni majore în familia milionarului Nicolae Bădălău.

Gabi Bădălău şi-a pus familia în cap

Divorţul deloc amiabil de cântăreaţa Caudia Pătrăşcanu, care a dezvăluit, în instanţă şi în presă, că tatăl copiilor este consumator de substanţe interzise, şi relaţia cu Bianca Drăguşanu, care a ajuns aproape un reality show în publicaţii şi pe micul ecran, i-au determinat pe părinţii lui Gabi Bădălău să ia atitudine, conform surselor noastre. FANATIK.RO a aflat că milionarul Nicolae Bădălău şi soţia sa şi-au avertizat odrasla să nu mai epateze şi i-au cerut să-şi consume viaţa departe de ochii presei. Gabi Bădălău nu a reuşit să respecte, însă, cerinţele părinţilor şi acum suportă consecinţele. Baronul de Giurgiu Nicolae Bădălău şi soţia sa refuză să mai comunice cu fiul lor în această perioadă şi vor să-i dea o lecţie.

Milionarul Nicolae Bădălău şi soţia nu mai vorbesc cu fiul lor

“Părinţii nu mai vorbesc cu Gabi. Nu sunt de acord cu ce face, dar nici nu au cum să-l împiedice, aşa că au decis să nu-i mai vorbească”, au declarat surse din apropierea familiei Bădălău, pentru FANATIK.RO.

Reacţia familiei vine după ce în presă au apărut imagini cu fiul lor, petrecând de zor cu trei tinere, dar şi în urma asocierii cu Bianca Drăguşanu, cu care a recunoscut că a avut o relaţie, deşi legal este căsătorit încă şi se luptă pentru custodia celor doi copii pe care îi are.

Gabi Bădălău a recunoscut relaţia cu Bianca Drăguşanu

“Bianca este o fată foarte mișto, este prietena mea. Da, da, da. Am avut o relație. Lucrurile se întâmplă cu un scop. Relațiile dintre noi sunt civilizate. Nu există capricii, nu există. A fost și este totul perfect”, a spus Gabi Bădălău, joi, în emisiunea lui Dan Capatos, unde a spus, ironic, că tinerele cu care a fost surprins de paparazzi sunt “vecine de palier” cu el.

Bianca Drăguşanu, relaţie cu năbădăi cu Bădălău şi scandal cu fostul soţ, Alex Bodi

De cealaltă parte, Bianca Drăgușanu nu a vrut să confirme sau să infirme relația cu Gabi Bădălău şi se află, în acest moment, în plin scandal cu fostul şoţ, Alex Bodi, pe care îl acuză că a dat publicităţii imagini cu ea desfigurată, în urma unei intervenţii estetice.

„Poza care e în presă cu plasturii la ochi e în urma unei operații, pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie am depus și o plângere penală.

Cam asta am fost eu, cam asta sunt eu, și cam asta voi fi de azi înainte. Concluzia e că nu mă sperie pozele pe care le dați cu mine când am fost operată, prin metoda asta e un fel de șantaj…Ăsta e trecutul meu, prezentul meu și de aici începe o altă poveste. Toți trădătorii să se spele cu pozele mele pe cap”, a pus Bianca Drăgușanu în mai multe filmulețe postate pe InstaStory.

Alex Bodi, despre pozele cu Bianca Drăgușanu desfigurată și acuzațiile aduse

Aflat încă în arest la domiciliu, Alex Bodi neagă, însă, acuzaţiile aduse şi spune că Bianca Drăguşanu suferă de lipsă de atenţie.

“Doamna declară multe chestii referitoare sau cu aluzie la mine, ca de multe dăți, dar se pare că nu știu câtă credibilitate mai are. În primul rând, eu nu vreau să îi mai intru în jocul ăsta murdar și am evitat asta aproape trei luni de zile.

Am evitat total orice provocare venită din partea dânsei și să public această chestie nu cred că este un beneficiu pentru mine. Având în vedere viața mea, punctul în care mă aflu, relația în care mă aflu, deci nu m-ar avantaja sub nicio formă.

Ea a fost cu mine împreună din anul 2018, septembrie. Ne-am despărțit anul trecut, prin octombrie. Iar referitor la imaginile pe care le-am publicat, că am mai primit dintr-o grămadă de părți, ar trebui să știe că vine cu lucruri care s-au întâmplat acum 2 ani, anumite chestii pe care eu mi le-am asumat și le-am recunoscut.

Eu când fac ceva îmi asum, dar ea trebuie să aducă dovezi de moment. Sper să nu fie nevoit să vorbesc, pentru că nu mai vreau să intru în scandalul ăsta mediatic, pentru că eu nu trăiesc din asta. Poate să facă 50.000 de plângeri, ea trebuie să le susțină. A mai făcut plângeri, dar din câte știu eu, plângerile penale se fac în maxim 90 de zile. Acuma, care ar fi motivul, dacă nu ne-am mai văzut de 4 luni și am ignorat-o total?

Nu am avut niciun contact fizic. Mă deranjează chestiile astea, că încearcă să agite lucrurile, să profite poate de situația în care mă aflu. Cred că suferă de atenție”, a spus Alex Bodi la Xtra Night Show.