Răzvan Botezatu a fost sechestrat de fostul iubit, povestea lui de amor cu un bărbat fiind una care i-a dat emoții, cu atât mai mult cu cât experiența a fost una în care a fost abuzat o noapte întreagă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce a recunoscut că este gay, Răzvan Botezatu a încercat să fie cât mai discret cu privire la relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului. Și, chiar dacă în ultimele luni, nu a apărut în compania niciunui bărbat, Răzvan Botezatu a fost, totuși, implicat într-o poveste de dragoste cât se poate de dramatică, fostul prezentator TV având o serie de surprize neplăcute din partea partenerului său.

Răzvan Botezatu a fost sechestrat la hotel

Iar reporterii FANATIK au aflat amănunte suculente din relația lui Răzvan Botezatu, chiar de la acesta, fostul prezentator TV povestind, cu lux de amănunte, întâmplările prin care a trecut. ”Eu, când vine vorba de relații mă lipesc de scandaluri ca timbrul de scrisoare. Și, chiar dacă mă despart de anumiți oameni, se pare că le las urme adânci… Nu de altceva, dar, uneori, am surprize cât se poate de serioase. Și, când zic serioase, nu glumesc. De curând am și pățit-o când un fost iubit de-al meu m-a sunat să ne vedem. Eram acasă, la mare, am acceptat, habar nu aveam ce se va întâmpla”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Răzvan Botezatu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Botezatu: ”A luat-o razna”

Iar întâlnirea dintre cei doi s-a precipitat rapid. ”Mi-a spus să merg la el la hotel, să îl iau de acolo și să mergem să vorbim undeva, la o terasă. M-am dus după el, iar acolo lucrurile au luat-o razna rău de tot. Am urcat la el în cameră să îl iau să mergem, iar acolo, de cum am intrat, mi-a cerut să ne împăcăm. I-am explicat că lucrurile nu sunt așa de simple, că împăcarea noastră nu prea mai poate avea loc, iar atunci a luat-o razna, s-a transformat, și-a pierdut complet controlul”, a mai povestit Răzvan Botezatu.

Iar spaima prezentatorului TV a crescut minut cu minut. ”Mi-a spus clar că nu mai ies din camera de hotel până nu mă împac cu el. Mi s-a făcut, la modul serios, frică, mai ales că știam că este un tip impulsiv. M-a închis, abia am scăpat cu viață, deși atunci mă temeam că mă omoară”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu.

ADVERTISEMENT

Răzvan Botezatu a fost sechestrat timp de 4 ore

Evident, scandalul a durat suficient de mult timp pentru a-i pune lui Răzvan Botezatu inima la mare încercare, mai ales că ajunsese să se teamă pentru viața lui. ”Eram calm la exterior, dar doar pentru că îmi era, la modul serios, frică pentru viața mea. Nu știam ce este în stare să facă… 4 ore am stat sechestrat în camera de hotel. Mi-era frică și să țip, și să fac vreo mișcare greșită, mi-era că îmi dă cu ceva în cap. I-am explicat ore întregi că gestul pe care îl face cu mine nu ne poate apropia, dimpotrivă, ne face să nu mai putem vorbi, să nu mai am încredere în el”, a mai povestit, pentru FANATIK, Răzvan Botezatu.

Din fericire, lucrurile s-au calmat în momentul în care Răzvan Botezatu și-a regăsit curajul. ”Până la urmă, a cedat, iar eu am scăpat, după ce i-a spus că, indiferent ce îmi face, sun la poliție și mă apuc să urlu ca din gură de șarpe. Trecuseră 4 ore, eram deja frânt de oboseală, de stres, simțeam că cedez”, ne-a mai spus Răzvan Botezatu după ce a scăpat cu bine de sechestrare și de experiența care, recunoaște el, chiar l-a marcat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Acum m-am învățat minte, nu mai merg la întâlniri discrete cu foști iubiți. Nu știu ce le fac, cum îi înnebunesc, dar e clar că dacă mă mai văd cu cineva, trebuie să o fac în public. Că nu mai îmi duce inima o sesiune de emoții cum am avut când m-a sechestrat ăla și nici nu mai vreau să simt așa ceva, să mă gândesc că ajung să fiu omorât din gelozie”, spune Răzvan Botezatu.

În altă ordine de idei, Răzvan Botezatu a refuzat totuși să îl distrugă pe bărbatul care i-a provocat asemenea emoții. ”Normal că nu am depus plângere la Poliție, ar fi fost absurd. Că, până la urmă, nu m-a bătut, nu mi-a făcut, fizic, nimic, m-a traumatizat doar. Și, în plus, am simțit că trebuie să îl iert”, ne-a mai explicat Răzvan Botezatu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Botezatu și-a asumat orientarea gay

În urmă cu trei ani, după ce a plecat de la Antena Stars, acolo unde era prezentatorul matinalului, Răzvan Botezatu și-a asumat orientarea sexuală, recunoscând că, de fapt, este gay și că nu are nicio relație – așa cum era bănuit de multă lume – cu colega și asistenta sa de la emisiune, Raluca Dumitru.

Mai mult decât atât, de-a lungul ultimilor ani, Răzvan Botezatu a fost extrem de deschis în a vorbi despre relațiile sale, chiar dacă, pentru a-și proteja partenerii, nu a făcut publice numele celor cu care s-a iubit de-a lungul timpului.