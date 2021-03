Exclusiv. Numită hienă, vedeta TVR Marina Almășan îi răspunde dur lui Leonard Miron: “Măi, frustrat mic ce ești!”

Marina Almășan îi răspunde lui Leonard Miron, după ce fostul coleg de la TVR a catalogat-o ca fiind o “hienă care a divorțat și s-a recăsătorit cu oricine a avut influență în TVR”.

După mai bine de 30 de ani de carieră în TVR, Marina Almășan este una dintre cele mai puternice prezențe de pe micul ecran. Emisiunile realizate, de-a lungul anilor, au rămas în mintea telespectatorilor fideli, chiar dacă cei mai mulți o asociază și acum cu “Ceaiul de la ora 5”. Relația profesională a Marinei Almășan cu postul public de televiziune a cunoscut urcușuri și coborâșuri, aspect recunoscut chiar de realizatoarea TV, care mărturisește, însă, că loialitatea și dragostea pentru meserie au făcut-o să rămână TVR-istă mai bine de trei decenii.

“Cel care a emis acele mizerii este o persoană destul de discutabilă”, a declarat Marina Almășan, în exclusivitate, pentru FANATIK, făcând referire la afirmațiile lui Leonard Miron pe care le puteți citi AICI.

Marina Almășan îi răspunde lui Leonard Miron: “Măi, frustrat mic ce ești! Lucrai ca stewardesă și luai bani de la TVR”

“Eu fac parte din categoria oamenilor care știu să separe valoarea profesională a individului de caracterul său. Drept care, chiar dacă m-a dezamăgit în repetate rânduri, ca om ( și nu mă refer la relația cu mine, ci la tot parcursul său, în timp), nu-i voi nega niciodată calitățile. E adevărat, mi s-a părut de netolerat situația la care m-am și referit, de altfel, în editorialul meu – când lui Miron i s-a tolerat ( nu mă întrebați cum și de ce) să lucreze ca stewardesa și să ia bani de la TVR . Atunci, cred, a fost singura dată când m-am revoltat public. În rest, fiecare cu viața lui, cu iubirile lui, cu profesia și speranțele personale”, ne-a spus Marina Almășan, despre relația pe care a avut-o, de-a lungul timpului, cu Leonard Miron, cu care a fost o perioadă bună de timp colegă la TVR.

Deranjată de afirmațiile făcute de Leonard Miron, în cadrul interviului acordat FANATIK.RO, în care a spus că “mariajul ei cu TVR este mai interesant decât mariajul Adrianei Bahmuțeanu cu Prigoană”, Marina Almășan a luat atitudine și a dezvăluit ce se ascunde în spatele declarațiilor făcute de fostul coleg de televiziune. Realizatoarea TV scoate la lumină detalii neștiute despre activitatea avută de Leonard Miron la TVR și spune că acesta a încasat bani de la postul public de televiziune în perioada în care jobul lui nu se mai desfășura pe micul ecran, ci la bordul avioanelor, unde presta “ca stewardesă”.

Marina Almășan – “Scrisoare deschisă lui Leonard Miron ( a se citi, de preferat, în compania soțului Miguel)”

“Dragă Leonard Miron! Sunt absolut sigură că, dacă soțul tău – care pare a fi un bărbat inteligent și rafinat – ar ști cu ce te ocupi, te-ar povățui de bine. Ți-ar spune, cred : ‘dacă tăceai, filozof rămâneai’. Sunt, din câte știu, primul realizator care, alături de regizorul Luminița Dumitrescu, te-a băgat în seamă, la începutul anilor ‘90, dându-ți ocazia să-ți începi cariera de prezentator. Dar sunt obisnuită cu genul acesta de oameni, capabili să tragă scaunul până și de sub picioarele celor care i-au ajutat cândva.

Ți-am constatat, în ultima vreme, dorința disperată de a fi băgat în seamă cu orice preț și de a fi reprimit în TVR, institutie pe care ai trădat-o în repetate rânduri și pe care, de la mantinelă, o critici cu orice ocazie. Și…cum poți mai bine ieși din anonimat, decât agățându-te de niște nume care – bune sau rele, cum or fi ele – au făcut istorie în TVR și…’încă mai vând’. Așa, desuete cum sunt ele. Ca remorcă a lor, îți regăsești și tu, poate, locul pierdut în conștiința publicului din România, pe care – chiar dacă nu vrei s-o recunoști – l-ai abandonat, căutând locuri mai calde, sub soare.

Marina Almășan, către Leonard Miron: “Ți-am constatat dorința disperată de a fi băgat în seamă cu orice preț și de a fi reprimit în TVR”

Niciodată nu ți-am negat inteligența și talentul, însă , se știe, acestea nu au făcut întotdeauna casă bună cu caracterul. (‘Nu te plânge că ești strivit, dacă te-ai născut vierme’ – Immanuel Kant) .

Iar aberațiile pe care le-ai emis, de data aceasta nu doar pe blogul tău, ca de obicei, ci și public, te descalifică total. Vorbești , bunăoara, de mariajele mele pline de interes, cu oameni influenți care mi-ar fi netezit cariera și… mă bagi în ceață (oricum, nu m-aș fi așteptat chiar la tine să ataci problema căsniciilor mele). De fapt, ca să fiu sinceră, nu înțeleg nici măcar la ce mariaje te referi : la cele reale – adică la inginerul și mai apoi la folkistul care mi-au stat alături și care numai persoane influente nu erau în materie de TVR, sau la mariaje metaforice, ale căror semnificații numai de tine văzute, mie îmi scapă? Oare nu crezi că, dacă aș corespunde descrierii tale ( hienă oportunistă) cel de al patrulea deceniu în TVR m-ar fi găsit, poate, ‘a butoane’ și nu ‘la munca de jos’?

Nu este prima oară când pizma și dezinformarea îi fac pe oameni să vorbească bazaconii, insă de la tine aveam alte așteptări. Mă acuzi , apoi, că îmi atac adversarii abia acum, ‘când simt mirosul de sânge’ – în mod meschin, deci. Dacă ai fi trăit mai mult în Romania, unde-ți era locul, sau dacă macar ți-ai fi triat sursele de informare, poate că ai fi aflat că atitudinea belicoasă pe care ai remarcat-o la mine, datează de ani buni și nu e generată nicidecum de proaspătul ‘miros de sânge’ ce se simte la orizont. De altfel, Google îți poate vorbi despre asta cu lux de amănunte și cu mai multă responsabilitate decât ‘sursele’ tale de doi bani.

Vedeta TVR, Marina Almășan: “CA-RAC-TER. Învață acest cuvânt, Leonard! Degeaba ești poliglot, dacă îți lipsesc din vocabular cuvintele esențiale în viață”

În lipsă de argumente ale atacului tău, încă inexplicabil pentru mine, ai mai găsit ceva . Te citez : ‘Fără răutate, îmi asum tot scandalul ( aha, deci iți cam dai seama că ai făcut-o de oaie! n.a.) dar uită-te şi la Marina şi la Andreea, au fost geniale: Surprize, surprize şi Ceaiul de la ora 5. Tot ceea ce a urmat a fost aceeaşi Marie, cu altă pălărie’. ….Leo, zău așa? Te iei de Andreea (n.r. Andreea Marin), măi frustrat mic ce ești, de vedeta pe care, o sută de ani de n-o mai vede publicul, tot știe de unde s-o ia? Te iei de mine, spunând că fac mereu același lucru? Mă dezamăgești din nou, Leo. Tu …te-ai uitat macar odată la ‘Ceaiul de la ora 5’?!? Dar la emisiunile mele de mai apoi: sociale, medicale, muzicale, la documentarele de travel, plus la atâtea alte formate, gandite de mine, fără să pun instituția să mi le achiziționeze pe bani grei din afară? Chiar seamănă un documentar despre Coreea cu o emisiune despre tenorul Ludovic Spiess? Poate în mintea ta de stewardesă…

Tu măcar ai știut să numești o emisiune de-a mea. Sau de-a Andreei. Cu tot respectul, am facut un exercițiu de memorie si, în afara celei pe care, spuneam, ți-am oferit-o candva spre prezentare, nu știu niciuna care să fie legată de numele tău. Repet, nu urmăresc nicidecum să-ți minimalizez nici inteligența și nici talentul, însă mă poticnesc serios, atunci când vine vorba de caracter. CA-RAC-TER. Învață acest cuvânt, Leonard! Degeaba ești poliglot, dacă îți lipsesc din vocabular cuvintele esențiale în viață. Dar probabil că asta e regula: vedem paiul din ochii celorlalți, nu si bârna din propriul ochi”, scrie Marina Almășan, în editorialul dedicat lui Leonard Miron.

De unde a pornit scandalul dintre Leonard Miron și Marina Almășan

Tensiunile dintre Marina Almășan și Leonard Miron există de mai mulți ani, după cum a dezvăluit vedeta TVR, însă declarațiile în care a numit-o hienă oportunistă a fost picătura care a determinat-o să răspundă public.

“Eu pot să susțin și să stau drept cu tot ceea ce spun. Eu știu niște situații și niște oameni pentru că am fost acolo. Există niște oameni în TVR care au avut o coloană vertebrală și au luat-o peste bot tocmai pentru că au o integritate umană și profesională care nu poate fi contestată. Eu am scris pe Facebook, apropo de articolul Marinei … Eu cu Marina ne știm din 1990, de la ‘Veniți cu noi pe programul 2’. Uitându-te la istoria ei în TVR, păi, scuză-mă, dar mariajul ei cu TVR este mai interesant decât mariajul Adrianei Bahmuțeanu cu Prigoană. Ea a divorțat și s-a recăsătorit cu oricine a avut influență, a fost puternic, cu o viteză surprinzătoare. Eu o admir pe Marina pentru că are puterea asta, ‘flexibilitatea’ asta. Reacția mea a fost o reacție, băi, din tot ăia care sunt jurnaliști și au coloana vertebrală pe cât au talent, tocmai ea s-a trezit? Marina are un talent fantastic, miroase oportunitatea. Sunt oameni în TVR care sunt lei – Monica Ghiurco, Adelin Petrișor, și oameni care sunt hiene. Iar hiena nu face gălăgie dacă nu simte mirosul de sânge și nu știe că poate pica ceva. Știu că Marina se va supăra și o să frece cu mine pe jos, dar nu mă interesează, pentru că ne cunoaștem de atâta timp, profesional o respect, dar știi ce se întâmplă? Tuturor ne place să ne punem poalele în cap, dar trebuie să ai o limită a decenței în tot ceea ce faci. (…)

Fără răutate, îmi asum tot scandalul, dar uită-te și la Marina și la Andreea, au fost geniale: Surprize, surprize și Ceaiul de la ora 5. Tot ceea ce a urmat a fost aceeași Marie, cu altă pălărie. Îți mai dau un exemplu, Iuliana Mariciuc. Iuliana a pornit ca și crainică, dar tot ce a făcut femeia asta, de la o etapă la alta, a fost altceva, și a ajuns cu emisiunea aia, ‘Viață ca în filme’, este ceva la care mă uit, dar la Andreea Marin nu am rezistat să mă uit. Uită-te la Irina Păcuraru, alt om care a crescut! Au experiență de 30 de ani în televiziune, dar în fiecare an au făcut altceva. Pe când, sunt foarte mulți în TVR, care au un an experiență, în rest au făcut același lucru, 5 ani, 20…”, a declarat Leonard Miron, exclusiv, pentru FANATIK.