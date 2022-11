Exclusiv. Mario Iorgulescu, primul interviu după ce a ucis un tânăr: ”Preferam să fiu la pârnaie!” Mesajul emoţionant pentru familia victimei

Mario Iorgulescu, în exclusivitate pentru FANATIK, a explicat ce s-a petrecut în noaptea accidentului, dezvăluind că tânărul pe care l-a omorât în trafic ar fi fost, la rândul lui, depistat că ar fi consumat substanțe interzise. De asemenea, precizează Mario, are un mesaj important pentru familia victimei sale și, totodată, le-a făcut o promisiune.

Mario Iorgulescu, primele declarații despre victimă: „Era şi el drogat!”

Mario Iorgulescu a vorbit, în exclusivitate, pentru FANATIK despre ce s-a întâmplat acum trei ani, pe când a ucis un tânăr de aceeași vârstă cu el într-un groaznic accident de circulație. Chiar dacă nu a fost tot timpul perfect coerent, având vizibile momente în care făcea eforturi să se concentreze asupra cuvintelor, Mario Iorgulescu a făcut o serie de declarații care aruncă cazul într-o nouă lumină.

”Victima era și ea drogată. Actele le are și avocatul meu. Dar acum nu pot vorbi cu el, nu am numărul lui și sunt certat cu ai mei. Cu tata nu mai vorbesc de vreo două luni, iar cu mama m-am certat aseară. Mă tot cert cu ei de trei ani de zile, în fiecare zi aproape. Nu merg lucrurile între noi”, spune Mario Iorgulescu.

De asemenea, Mario Iorgulescu susține că nu vrea să se întoarcă în România, chiar și în cazul în care ar fi condamnat la închisoare. ”Nu vreau să mă întorc în România. Mi-aș dori să fiu condamnat cu suspendare și să îmi fac pedeapsa în Italia”, a precizat el.

Mario Iorgulescu, promisiune fermă: ”Voi avea grijă de acei copii fără tată!” Fiul lui Gino Iorgulescu a plâns, în fiecare zi, timp de un an şi jumătate

În altă ordine de idei, spune pe care l-a provocat îi dau și acum coșmaruri. ”Am plâns un an și jumătate, în fiecare, zi, în hohote”, spune el.

De asemenea, prin intermediul FANATIK, Mario Iorgulescu are un mesaj pentru familia tânărului pe care l-a omorât în accident. ”Nu am încercat să vorbesc vreodată cu familia victimei. Dar aș vrea să le transmit ceva, să îmi cer scuze. Vreau să le spun întâi condoleanțe. Chiar sunt sincer. Dar vreau să le spun că oamenii mai și greșesc.

Vreau să le spun că aș vrea să dau timpul înapoi, nu aș mai face acea greșeală. Nu pot să dau timpul înapoi, dar pot să le fac o promisiune. nu le va lipsi nimic, niciodată, mă voi ocupa personal, eu și familia mea.

Voi face tot posibilul să nu ducă lipsă de nimic, chiar știu că le este greu fără tată, mi-aș fi dorit să nu se întâmple asta”, a mai spus Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu, dezvăluiri terifiante despre tratamentul pe care îl face în Italia: “Terapie cu magneţi şi electroşocuri!”

”Sunt în Italia, într-o clinică psihiatrică. Am o leziune la lobul frontal, medicii spun că e de când eram copil, de când am căzut în cap. Nu mă simt deloc bine, abia pot să stau. Sunt înconjurat, aici, de oameni cu probleme psihice. Nu am cu cine să vorbesc, am momente când o iau razna.

Mi se pune pata pe câte cineva, m-am și bătut pe aici, nu sunt deloc în toane bune. Am nevoie de îngrijiri medicale permanente, dar nu am inventat boala așa cum cred procurorii. , dar trebuie să mă vindec.

Preferam să fiu la pârnaie, era mai simplu decât aici, dar să fiu sănătos. Aveam cu cine să vorbesc măcar, trecea timpul mai repede decât aici. Fac terapie tot timpul, medicamentație, mă ajută să stau pe linia de plutire, dar tot nu e bine. Mi se agravează constant situația. Mie mi-a fost descoperită acea leziune pe lobul frontal al creierului. Am făcut aici și terapie cu magneți și cu electroșocuri. Din ce știu, problemele mele medicale nu pot fi tratate în România… Și nu aș vrea să sfârșesc într-un spital de nebuni”, mai spune Mario Iorgulescu pentru FANATIK.

Mario Iorgulescu: ”Sper să nu fiu judecat după statut sau după nume”

În altă ordine de idei, explică el, speră că va avea parte de un proces corect în România.

”Sper să se judece corect, să nu fiu judecat după statut, după nume sau după ce am făcut în trecut. Îmi asum acea greșeală, dacă vor să mă condamne, o să fac și închisoare. Dar nu cred că merit 20 de ani de închisoare pentru acea greșeală și pe care o regret. O viață e pierdută deja, sper să nu o nenorocească și pe o a doua”, a mai spus Mario Iorgulescu.

Din ce și cum trăiește băiatul președintelui LPF în Italia

În exclusivitate pentru FANATIK, Mario Iorgulescu a explicat și din ce trăiește și cum o face în Italia.

”Am niște bani pe lună pe care îi bagă ei (părinții, n. red.) într-un cont de aici și primesc ajutoare din partea statului italian. Asta mă mai ajută pentru cumpărături și ce mai îmi trebuie. Dar, în rest… Nu pot lua hotărâri, nu pot pleca din clinică fără acordul tatălui meu, are tutelă totală acordată de statul italian”, ne-a mai precizat Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu, accident cumplit în 2019

Mario Iorgulescu a provocat un cumplit accident de circulație pe 8 septembrie 2019. La acea vreme, Dani Vicol, un tânăr, tată a doi copii, a murit pe loc, iar Mario era internat la Spitalul Elias. Externat la cererea părinților, Mario Iorgulescu ajungea în Italia, iar familia victimei se declara revoltată de cum a fost tratat. Mai mult, în cazul lui Mario Iorgulescu, văduva tânărului ucis a depus o plângere pentru omor.

”Arăt faptul că formulez această plângere penală împotriva numitului Iorgulescu Gino Mario deoarece consider că modul în care a acționat, în calitate de conducător auto, a dus la producerea accidentului ce a avut consecințe dezastruoase asupra întregii familii, solicitându-vă să aveți în vedere, în urma administrării probelor, inclusiv reținerea infracțiunii de omor în sarcina acestuia.

Cel puțin eu consider ca numitul Iorgulescu Gino Mario a folosit autoturismul său ca pe o armă, rezultatul fiind deja cel cunoscut, concubinul meu, Vicol Daniel Andrei, decedând pe loc, neavând nicio șansă de supraviețuire”, a notat Patricia, femeia care trebuia să se căsătorească cu victima Dani Vicol, în plângerea penală făcută pe numele lui Mario Iorgulescu.

Acuzațiile procurorilor în cazul lui Mario Iorgulescu

”La data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, intenţionând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtăşeşti, spre un club din Parcul Herăstrău, mun. Bucureşti, inculpatul Iorgulescu Gino-Mario a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu o viteză ce depăşea cu mult viteza legală de 60 km/h în localitate.

Acesta a pătruns pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecţia dintre Şos. Chitilei şi str. Teodor Neagoe, accelerând până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, urcând vehiculul cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, pătrunzând pe contrasens şi intrând în coliziune frontală, la ora 03:02:39, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V.D.A..

Aceasta a decedat pe loc. Din momentul în care a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, inculpatul nu a acţionat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de acceleraţie era apăsată la maximum.

Procedând în acest mod, inculpatul a fost indiferent faţă de urmările acţiunilor sale, pe care le-a prevăzut şi acceptat, punând în pericol participanţii la trafic, lăsând producerea sau evitarea unei coliziuni pe seama hazardului şi astfel ucigând-o pe victimă cu intenţie indirectă”, se arată în referatul procurorilor prin care Mario Iorgulescu a fost trimis în judecată.