Exclusiv. Mega-ofertă primită de Gigi Becali pentru FCSB, din Turcia! Suma uriașă oferită pentru echipă. Ce a transmis la negocieri

Gigi Becali are ofertă de la turci pentru FCSB: „Să vină după ce se termină campionatul!”

Deși FCSB a reintrat în lupta la titlu după rezultatele din etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, Gigi Becali încă se gândește să vândă echipa pregătită de Elias Charalambous. Mai nou, niște turci s-au arătat interesați să îi cumpere pe roș-albaștri.

„Doar am avut ieri o negociere, a venit omul ieri la mine. Este un român care vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că este alta situația, dacă iau campionatul e 40 de milioane, dacă nu, rămâne 25. Este un om de afaceri român. Cică are 3000 de angajați, are firme în Franța, Germania, Spania. Așa mi-a zis.

Tranzacția se face imediat. Omul are toți banii, îi dă și se face. Dacă nu vrei să mai vinzi, îți dau 10 milioane și intru și eu cu 20%, să fiu acolo, în cazul în care vrei să o vinzi.

Că la copii nu o las moștenire, asta e distrugere, o echipă de fotbal. Că numai eu am rezistat, altcineva n-a rezistat. A rezistat cineva? Nu vor să audă fetele. Și atunci el vrea să fie agățat, când i-o dau să fie a lui.

Să îți mai zic o chestie. Aseară au venit și turcii! Stăteau la hotel și nu i-am mai primit pe turci! Turcii voiau și baza! Să ia și baza 50 de milioane. 75 de milioane cu bază cu tot. Dar nu m-a interesat treaba asta. Dacă intru în Liga Campionilor iau 50 de milioane. Nu e greu, dacă vrea Domnul, iese foarte ușor.

Turcii au vorbit cu un om de afaceri de aici și le-am zis să vină, atunci. Acum nu știu cum să o mai scot la capăt. Atunci era altă situația. Nu mai speram la campionat. Acum e altă situație. Să vină după ce se termină campionatul”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. –

Conform site-ului de specialitate transfermarkt.com, doar lotul de jucători al FCSB-ului este evaluat la 33,88 milioane de euro. Echipa lui Charalambous speră la titlu. Este la trei puncte în spatele liderului Farul Constanța, cu patru etape înainte de finalul campionatului. Următorul joc este acasă, cu Sepsi, luni, 5 mai, de la ora 21:00.

