Exclusiv. Mihai Albu demontează acuzațiile Iuliei Albu. Primele declarații despre războiul pornit de fosta nevastă

Mihai Albu a vorbit pentru FANATIK despre acuzațiile pe care Iulia Albu le-a făcut, demontând fiecare afirmație a fashion editorului. Designerul de pantofi a mărturisit motivul pentru care vedeta a cerut ordin de protecție, după ce a susținut că se teme pentru viața sa, dar și acuzațiile despre numita petrecere de Revelion la care fiica ei ar fi participat fără voia sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Începutul de an a început cu un război pentru familia Albu, război care a început în 2012, după divorț, și care nu se termină nici acum. Chiar în ziua de Crăciun, Iulia Albu l-a dat în judecată pe Mihai Albu și a cerut ordin de protecție, lucru pe care l-a cerut și în urmă cu două luni, fără reușită. Cei doi așteaptă decizia judecătorilor în această privință. Mihai Albu a povestit pentru FANATIK cum a ajuns Iulia să spună public că se teme pentru viața ei și de la ce a pornit mai exact scandalul

Mihai Albu: „Prietenul sau concubinul Iuliei mi-a spus că el este tatăl legal al fetiței”

„Prima dată m-a chemat în instanță în urmă cu două luni. Apoi în decembrie, în ziua de Crăciun, chiar pe 24 decembrie, m-a chemat în instanță, m-a dat în judecată că aș fi un tip violent și se teme pentru viața ei și a copilului, i-a s-a dat respingere, iar ea a făcut apel, iar azi (n.r 7 ianuarie), s-a judecat apelul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Așteptăm rezultatul, după o să am o intervenție. Am fost la un post tv, unde am povestit printre altele că ea îmi sare weekend-urile și nu respectă programul cu fetiță. Și a fost un episod când prietenul ei mi-a spus că el e tatăl legal al copilului. Și atunci, eu i-am răspuns lui că înseamnă că toată familia lui e cea legală a copilului, nu eu. El mi-a întors spatele și a plecat. Cum să-mi spui așa ceva? Cum să îi spui tatălui fetiței că tu ești tatăl? Păi ce înseamnă asta? Mi s-a părut foarte exagerat. Trebuie văzută emisiunea, trebuie pusă în instanță și s-a ajuns la concluzia că nu e nimic. Am văzut negru în fața ochilor când mi-a spus asta, dar asta am zis așa.

Am povestit acest episod, prezentatorii m-au întrebat ce am simțit în acel moment. Iar eu am zis că dacă aveam un pistol … Dar evident că a fost o exprimare greșită, însă o exprimare nevinovată, fără să mă gândesc la lucruri grave, iar Iulia de atunci, agățată de acest moment, consideră că sunt un om violent și a cerut ordin de protecție împotriva mea. În primul rând, eu nu i-am spus ei, am spus apropo de discuția cu el, nu cu ea. Iar pentru asta m-a dat în judecată. I s-a dat respingere de două ori, iar acum se judecă la Curtea de Apel, iar în 24 de ore o să avem un răspuns. Nu cred că o să fie un ordin de protecție. Eu nici Armata nu am făcut-o, nu am permis de port armă, nu am cerut asta niciodată, a fost o expresie spusă într-un context, dar total nevinovată”, a declarat Mihai Albu, pentru FANATIK, în scandalul cu Iulia Albu.

ADVERTISEMENT

Mihai Albu: „Eu vreau să-mi văd doar copilul”

Iulia Albu l-a acuzat pe creatorul de pantofi că și-ar fi dus fiica, pe Mikaela, la o petrecere organizată de Revelion, lucru total interzis de lege în perioada pandemiei. Mihai Albu vine cu o explicație în acest sens și susține că totul este o invenție și nu s-ar fi expus unui asemenea risc.

„Am fost la niște vecini timp de 15-20 de minute. Sunt foștii mei colegi de facultate, niște arhitecți, care locuiesc cu cei doi copii ai lor. Am fost și ne-am zis la mulți ani. Adică sunt ușă în ușă cu mine. Am ieșit și ne-am salutat. Am intrat pentru puțin timp, am ciocnit un pahar de șampanie, ei au un living mare, de 50 de metri pătrați, au fost cu geamurile deschise, pentru a vedea artificiile, s-a întâmplat la 12 noaptea. Și cam asta a fost tot. Fiica mea are 11 ani, nu o duc la petreceri cu mulți oameni, a fost o chestiune total nevinovată. Nu se pune problema. Gândiți-vă că eu stau cu mama mea, am o mamă de 93 de ani care este în grija mea, nu aș fi expus-o niciodată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Plus că vecinii mei lucrează de acasă, iar copiii fac școală online. La 12 noaptea au mai venit tată și fiică, tot vecini, cu care am ciocnit în ușă, așa cum face toată lumea. Să o ducă pe Mikaela la testare, să facă ce vrea. Asta a fost de Revelion, suntem în data de 7 acum. S-a gândit că procesul de astăzi și s-a gândit să o facă și pe asta. Vor mai apărea lucrurile, sunt sigur de asta. Eu vreau doar să respecte programul. Eu nu mi-am văzut în vară 3 luni și jumătate copilul. Ea caută motive ca să spună de ce nu mi-a dat copilul, însă nu are nicio logică”, a mai declarat Mihai Albu pentru FANATIK.

Mihai Albu: „Copilul mă iubește foarte multe, își dorește să vină la mine”

„Eu am două weekend-uri, primul și al treilea din lună. Eu vreau să-mi văd doar copilul, am probele care dovedesc că nu mi-a dat copilul în mod repetat. Ea mereu a avut de comentat în ceea ce privește creșterea fetiței. Eu mereu am încercat să-i ofer tot ce am putut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Copilul mă iubește foarte multe, își dorește să vină la mine, să ia legătura cu mine și nu-i convine. E supărată că toată lumea îi spune datorită mie a ajuns cine a ajuns. Că s-a măritat cu unul cunoscut și așa a ajuns, dar nu pornesc de la mine toate discuțiile astea, ea vrea să zică că are alt tată fetița, că ei sunt o altă familie acum.

Este hotărârea care spune să respectăm, de trebuie să mă duc cu Poliția de fiecare dată. Eu țin la fetița mea, mama se bucură, ne pregătim și ne bucurăm când vine la noi”, a mai spus Mihai Albu.

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit că Iulia Albu și-a testat fiica de COVID-19. „Azi o duce pe Mikaela să se testeze de COVID. Fetița a venit pe 3 ianuarie acasă. Nu are simptome, însă, în mare parte, copiii sunt asimptomatici. Pe 7 ianuarie a aflat că fiica ei a fost la petrecere, Albu nu i-a spus, nimeni nu i-a spus, doar Mikaela i-a spus, din întâmplare. Au fost la o petrecere, la niște vecini, au fost 5 adulți și 4 copii, cu Mihai și Mikaela incluși. Sunt prieteni de familie de-ai lui Mihai. Îi cunoaște și Iulia, nu asta este problema. Problema este că există în continuare pandemia și Iulia e speriată de acest virus, pentru că nu este de joacă. Este ilegal să faci petreceri sau adunări cu mai multe persoane care nu sunt din aceeași casă”, a spus sursa din anturajul fashion editorului pentru FANATIK.