Exclusiv. Mihai Chirica, primarul Iaşului, de partea premierului Florin Cîțu: “Va trebui să reziste. E în joc onoarea noastră”. Care ar trebui să fie rolul PSD

Primarul Iașilor avertizează, într-o declarație pentru FANATIK, că actuala criză politică avantajează în primul rând PSD-ul care crește în sondaje „ca la Bitcoin”, fără să fie nevoie să facă nimic special. Mihai Chirica crede totuși că PSD ar trebui să susțină Guvernul Cîțu ca să asigure stabilitatea statului.

Pe de altă parte, edilul susține că demisia primului-ministru Florin Cîțu nu este o soluție acceptabilă pentru încheierea disputei dintre PNL și USR-PLUS întrucât menținerea lui Cîțu a devenit o chestiune de onoare pentru liberali care nu pot face o astfel de concesie partenerilor de la guvernare.

De altfel, Chirica îi acuză pe cei de la USR-PLUS că au avut poziții greșite în coaliție pe mai multe subiecte, precum Programul „Anghel Saligny, numele oficial al PNDL 3, sau reforma în domeniul justiției, mai ales în ce privește desființarea Secției speciale de cercetare a infracțiunilor comise de magistrați.

„Florin Cîțu nu mai poate da înapoi”

Mihai Chirica consideră că actuala criză a fost generată de orgoliile prea mari ale principalelor partide de guvernământ, orgolii care s-au adăugat neîncrederii dintre ele. „De la început s-a simțit o lipsă de încredere majoră între USR și PNL. USR este prea mic pentru cât de mare se crede și PNL s-a poziționat prea puternic pentru cât de slab este. A venit PNL-ul cu orgoliile sale, că este un partid foarte puternic, dar ultimele mișcări dinainte de alegeri a arătat că de fapt nu e așa. Și USR a venit cu orgolii și mai mari, că este un partid foarte puternic, dar procentele îl poziționau pe locul 3 și chiar mai jos. Prin urmare aceste două pachete de orgolii s-au concretizat în această despărțire provizorie, că nu știm dacă va fi definitivă și a poziționat UDMR-ul ca un partid mai responsabil, echilibrat, care a venit să guverneze și doar atât”, a declarat primarul.

Pe de altă parte, Chirica rămâne un susținător al lui Florin Cîțu, afirmând că a colaborat bine cu acesta de când a preluat șefia Guvernului. În plus, o eventuală demisie a sa nu mai este o decizie personală întrucât acum este în joc onoarea PNL în ansamblu.

„Este un om constructiv, care sigur, s-a suit pe vârful piramidei și a devenit o țintă foarte vizibilă. Vânătorul nu trage în gândaci, ci lovește spre păsările cerului. Ce să facem, e și normal să se întâmple lucrul ăsta. I-am spus și dumnealui, ceea ce nu te omoară te întărește. Eu zic că va rezista. Pierderea cârmei ca premier pe fondul ridicol al motivul invocat de USR nu ar face decât să destabilizeze PNL și nu pe Cîțu. Florin Cîțu este un membru de partid, și nu un partid. Și de aceea cred că va trebui să reziste, acum nu mai poate să dea înapoi. Nu mai depinde de el, depinde de noi. Este în joc și onoarea noastră”, a comentat primarul din Iași. Acesta admite totuși că românii simpli suferă cel mai mult de pe urma turbulențelor din coaliție, fiind oprit pe stradă de oameni nemulțumiți.

Mihai Chirica spune că a fost încă de la votarea bugetului pe 2021, un alt motiv de supărare pentru liberali fiind și prestația fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, primul ministru USR-PLUS care a fost revocat din funcție de către Florin Cîțu.

„Când te duci la guvernare, nu te duci să-ți faci colegul de guvern de râs pentru că tu ai intrat în Ministerul Sănătății, înaintea ta a fost Nelu Tătaru. Te-ai dus într-o instituție pe care și ei au luat-o de la altcineva, că au luat-o de la Bănicioiu sau cine a fost, e o stare de fapt, te-ai dus să rezolvi în calitate de ministru, te apuci de muncă. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta și asta a deranjat cam după următorul principiu: noi am bătut palma, ne-am căsătorit, nu te-am mai întrebat câți iubiți ai avut înainte”, a mai spus edilul din Iași.

Conflictul a escaladat din cauza Programului „Anghel Saligny”, despre care USR-PLUS a susținut că ar fi un instrument prin care Cîțu ar încerca să obțină sprijinul primarilor liberali la Congresul din 25 septembrie.

„Este o falsă problemă pentru că Mircea Abrudean (secretarul general al Guvernului – n.red.) cred că și astăzi se mișcă prin țară, umblă prin toate județele României și n-a purtat discuții cu primarii PNL fără ceilalți primari. Ne-a chemat pe toți odată. Și de la PSD, PNL, USR, etc. Toată lumea la aceeași masă, aceleași reguli și ne-a spus clar: ”Toți primarii din această sală va trebui să aveți finanțare pentru măcar un proiect pe care voi îl considerați prioritar. Toți!” Și toți vor primi. A ieșit foarte mare scandal prin nevalidarea în ministerele de linie a avizelor necesare a emiterii hotărârii de guvern, ceea ce mi se pare o mare porcărie. Adică cum? Noi suntem la aceeași masă și știm că trebuie să ajungem mâine să începem școala și îmi vine mie de la furnizorul de apă că nu-mi dă luni apă, că se mai gândește. Nu, când am plecat de la masă și am spus că luni pornim școala, păi luni pornim școala, morți, copți, în sicriu și tot pornim școala”, a relatat .

Chirica vrea menținerea secției speciale

În opinia acestuia, refuzul ministrului justiției, Stelian Ion, de a aviza proiectul PNDL 3 a fost o formă de șantaj prin care a încercat să-l forțeze pe premier să accepte desființarea secției speciale care anchetează infracțiunile comise de către magistrați.

„UDMR a fost cel mai cerebral pe această temă și a spus: Nu suntem împotriva desființării secției speciale, dar nu putem lăsa ca o parte a magistraturii să șantajeze cealaltă parte a magistraturii, nu putem lăsa ca lucrurile în magistratură să rămână de capul lor și nu putem să-i tratăm pe magistrați ca și cum ar fi niște infractori de drept comun. În nicio țară civilizată nu se face așa. Magistrații, ca și militarii, ca și alte funcții dintr-un stat de drept, au niște secții speciale. N-o să vedeți niciodată un militar că este judecat în Tribunalul Iași, are Tribunalul Militar”, a spus .

Un alt punct sensibil al reformei din justiție este păstrarea unui mecanism prin care magistrații să răspundă pentru deciziile luate în mod eronat. „Eu personal m-am întâlnit cu asemenea greșeli din partea magistraților care dintr-o eroare judiciară au validat o obligațiune emisă de pe vremea Regelui Ferdinand care intra la scadență după 40 de ani. Era data limită și m-am trezit cu un executor judecătoresc la ușa primăriei căruia trebuia să-i dau 2,4 tone de aur. 96 de milioane de euro. Și a venit cu executarea conturilor (…) S-a găsit greșeala, dar și persoana care a indus în eroare magistratul și s-au luat măsurile normale”, a exemplificat Chirica.

„Un partid responsabil asigură stabilitea statului prin sprijinirea guvernului PNL”

Dincolo de subiectele care au provocat tensiuni în coaliție, Chirica avertizează că fostul său partid, PSD, crește în opțiunile electoratului, fiind suficient să se implice cât mai puțin în disputa dintre PSD și USR-PLUS. „PSD-ul în momentul de față, ca partid de opoziție, se poziționează corect. Așa funcționează un partid de opoziție. Stă și culege puncte. Ce e mai ușor decât să nu faci nimic și să câștigi? Asta este poziția PSD-ului. Cu cât stă mai puțin pe sticlă, cu cât face declarații mai puține despre subiectele arzătoare ale zilei, cu cât dă impresia că e un partid echilibrat, cu atât culege puncte. Și culege zi de zi, le picură ca la Bitcoin. Le crește poziționarea în piață oră de oră”, constată edilul Iașilor.

Chirica este primul lider important al PNL care susține deschis posibilitatea ca un guvern minoritar al PNL să se mențină la putere cu sprijin venit din partea PSD. Primarul crede că social-democrații nu ar avea mare lucru de câștigat dacă ar intra la guvernare, dar le-ar fi mai avantajos să susțină cabinetul liberal.

„Un partid de opoziție care s-a declarat că e de opoziție rămâne așa, asigură stabilitatea statului prin sprijinirea guvernului PNL de data aceasta, chiar dacă nu se iubesc, pentru că așa trebuie să fie dacă este un partid responsabil. Un partid care are oameni care au jurat pentru România trebuie să se gândească la bunul mers al țării pentru că bătălia politică va fi în 2024. Critică când este de criticat, nu trebuie nimic să fie lăsat să treacă neobservat și își întărește poziția în piața politică românească care se pare că pentru ei este în creștere”, a declarat Mihai Chirica.

În asemenea circumstanțe, PNL ar putea să promoveze reformele necesare întrucât liberalii au oamenii capabili să modernizeze statul român. „PNL este un partid puternic și o spun datorită oamenilor pe care îi are, nu în ceea ce privește procentele, pentru că scena politică a poziționat un alt partid pe primul loc. Și își reveni cu succes pentru că sunt oameni responsabili. Pe lângă bătălia politică din interior, care este una prea vizibilă și prea ne-am spălat lucrurile în stradă, sunt oameni competenți, oameni care își fac treaba, în special din aparatul administrației publice locale, care au o viziune corectă față de ceea ce înseamnă dezvoltarea României”, crede Chirica.

Dur cu Clotilde Armand: „Trebuie să ai ca prioritat omul, nu hachițele de primar”

Invitat să comenteze cum a văzut, din perspectiva primarului, criza gunoaielor din sectorul 1, Chirica a spus că dubiile legate de contractul de salubrizare nu trebuiau să ducă la situația în care bucureștenii să aibă de suferit.

„Bănuiesc că nici contractul ăla nu e foarte alb. Dar ce are una cu alta? Tu schimbi contractorul și spui Costică, ia vino la negociere. În cazul în care nu vii, în 6 luni, contractul încetează. Prestează timp de 6 luni, eu în 6 luni fac altă procedură și ne strângem mâna. Nu e normal sa lași nici lucrurile să treacă pe lângă tine, dar trebuie să ai ca prioritate omul. Nu hachițele mele de primar”, a spus Chirica. Acesta a relatat că s-a plimbat pe jos prin București, „să fur idei”, însă nu a avut ce să fure întrucât Capitala i s-a părut un oraș prăfuit, cu multă mizerie.