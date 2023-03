Exclusiv. Mihai Rotaru a vorbit despre propria strategie la Craiova. E antrenor-jucător ca Gigi Becali la FCSB? „Am intrat la el în lojă și nu butona telefonul” Video

Mihai Rotaru a intervenit telefonic și a vorbit despre modul în care o conduce pe Universitatea Craiova, compartiv cu ceea ce face Gigi Becali la FCSB.

Cum o conduce Mihai Rotaru pe Universitatea Craiova. Sfaturi prețioase pentru Gigi Becali

FCSB – Universitatea Craiova este unul din primele dueluri de foc din play-off-ul de SuperLiga. Cele două vor fi adversare în prima etapă pe Național Arena. Gigi Becali e în căutare de antrenor înaintea derby-ului, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a evitat să comenteze situația haotică de la FCSB și s-a rezumat în a explica modul său de a o conduce pe Universitatea Craiova, total opus decât ceea ce face omologul său de la Palat.

„Eu sunt cel care deleagă responsabilități. Nu pot să stau 24 de ore din 24 conectate la fotbal, cu toate că stau o mare parte din zi cu zi dedicat fotbalului. În momentul în care am numit un antrenor, el este numărul 1 în vestiar. Eu conduc fotbalul din punct de vedere administrativ.

ADVERTISEMENT

Eu, în acest moment, exceptând faptul că finanțez clubul în continuare, în acest moment sunt un un președinte executiv, administrativ, dar nu pe parte sportivă. Cu amendamentul că numesc antrenorul și aprob achiziții de jucători. Dar nu vin eu cu propuneri, nu fac analize, vine staff-ul și spune sunteți de acord, vreți să luăm? Vedem dacă ne permitem sau nu.

(n.r. – Nu i-ați sugerat schimbări sau primul 11 antrenorului?) Niciodată. Chiar glumeam, că am văzut meciul cu FCSB departe de casă, cu un grup de prieteni, și la pauză toți se uitau la mine dacă sun pe cineva. Ei fiind din Craiova și suporteri vechi ai Universității. Nu se pune problema. Nu am intrat niciodată în vestiar înainte de meci sau la pauză. După meci am intrat de mai multe ori.

ADVERTISEMENT

Am intrat în vestiar înainte de meci, acum câțiva ani, am jucat cu FCSB, pe Național Arena, să anunț că e o primă mult mai mare decât în mod normal. Și n-a avut efect și de atunci nu anunț prime mai mari.

Nu am pe cine să sun în primul rând. Ce scandal ar ieși dacă cineva de la noi din staff sau din jurul echipei ar avea telefon pe bancă. ( Nu, n-a vorbit s-a uitat la ceas. A avut circumstanțe atenuante fiind pe foaia de joc doar ca număr, era accidentat, nu putea să joace, a plătit 500 de euro, a fost o bilă neagră pentru clubul nostru, dar s-a rezolvat”, a declarat Mihai Rotaru în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

În apărarea lui Mihai Rotaru a sărit imediat și specialistul FANATIK Valeriu Răchită. „Pot să confirm. La meciul de la Ploiești am fost în lojă la Mihai și nu butona telefonul”, a spus fostul fundaș al Petrolului și al Stelei.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are ascendent moral înaintea derby-ului cu FCSB. În sezonul regulat, vicecampioana nu i-a învins niciodată pe „leii din Bănie”. A fost 2-1 pentru U Craiova pe „Ion Oblemenco” și 1-1 la București.

„Este un club pe care îl respectăm, un om pe care îl respectăm. Nu putem să vorbim noi despre strategia fiecăruia. Nu comentez. A trecut perioada ironiilor. Acum avem meci unii împotriva celorlalți și trebuie să fim serioși și respectuoși”, a conchis finanțatorul oltenilor.

VEZI VIDEO MAI JOS

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă oferă cele mai multe exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .