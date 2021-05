Mihai Trăistariu nu o vede cu ochi buni pe Roxen la Eurovision: „Nu mă deranjează show-ul ei, dar ea se chinuie să cânte”

Mihai Trăistariu se teme ca Roxen să nu facă o figură bună la Eurovision, dar speră că artista noastră se va redresa după ce primele două ce în primele repetiții de la Rotterdam nu a excelat.

Trăistariu a vorbit pentru FANATIK despre prestația de la repetițiile oficiale ale cântăreței din Cluj, iar părerea lui nu este tocmai bună.

Fostul concurent care a obținut un loc mai mult decât onorabil cu melodia „Tornero” o apreciază foarte tare pe artistă și spune că are toate calitățile să fie o adevărată stea pe scena de la Rotterdam, dar este de părere că pierde foarte mult prin coregrafia, căci nu poate să ducă melodia vocal și să danseze în același timp.

Mihai Trăistariu, despre Roxen la Eurovision: „Ea abia își duce partitura până la capăt”

Artistul a spus că reprezentanta noastră nu este avantajată de faptul că se micșă de scenă, asta după imaginile de la repetiții pe care le-a văzut.

„Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp.

Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Muzicianul a mai spus că Eurovisionul este o bătălie cruntă, unde dacă nu vii cu ceva șocant, cu ceva de-a dreptul wow ai șanse mici să iei voturi.

„Nu falsează, dar se chinuie”

Totodată, artistul a spus că i s-a părut că Roxen gâfâie și pare puțin chinuită cu dansul și cu glasul: „Nu falsează, dar ea se chinuie”.

Despre concurs în sine, Trăistariu a spus că s-a modernizat prea mult și nu îi place neapărat zona în care se duce. Și-ar fi dorit să se axeze, ca în alți ani, mai mult pe compoziție.

Dintre țările pe care le-a ascultat până acum i-au lăsat o impresie bună Spania, reprezentată de cântărețul Blas Canto, însă despre Malta, în schimb, una din favoritele de la casele de pariuri nu are vreo părere bună, în sensul că nu îl dă pe spate și nu înțelege de ce s-a creat atâta isterie în jurul acestei țări.

Roxen va cânta melodia „Amnesia” în prima semifinală a concursului Eurovision pe data de 18 mai 2021.