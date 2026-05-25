Exclusiv. Ministrul culturii, Andras Demeter, și-a dat demisia. Liderul UDMR Kelemen Hunor confirmă pentru FANATIK

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, confirmă, în exclusivitate pentru FANATIK, faptul că ministrul interimar al culturii, Andras Demeter, colegul său de partid, a demisionat din funcție în urma unor declarații controversate apărute în spațiul public în care a avut un limbaj vulgar la adresa României.

Contactat telefonic pentru a lămuri situația în care se află Demeter, Hunor ne-a spus că, așa cum mulți se așteptau după afirmațiile pe care le-ar fi făcut Demeter în urmă cu mai mulți ani, despre care ministrul a spus că nu și le amintește, a demisionat.

Scandalul a izbucnit în jurul lui Demeter după apariția unei înregistrări explozive în care acesta folosește un limbaj extrem de vulgar la adresa interesului național al României. Reacțiile au venit în lanț, iar conducerea UDMR s-a delimitat rapid de declarațiile controversate, cerându-i public demisia.

Primul care a intervenit a fost , care a transmis că afirmațiile făcute de Demeter sunt „inacceptabile” și nu au ce căuta într-o funcție publică. Într-un mesaj publicat pe , acesta a condamnat atât limbajul folosit, cât și referirile la identitatea maghiară într-un context care, spune el, riscă să stigmatizeze întreaga comunitate.

Declarațiile controversate făcute de Demeter

Totul a pornit după publicarea unei înregistrări dintr-o discuție purtată de ministru cu angajați ai Ministerului Culturii. În dialog, Demeter rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de procurori într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România. În timpul relatării, oficialul folosește expresii obscene și afirmă că „își bagă…” în interesul național pentru că „este ungur”, declarație care a stârnit un val de revoltă în spațiul public.

Și liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a cerut public demisia ministrului. Acesta a transmis că partidul se delimitează ferm de limbajul și conținutul afirmațiilor, pe care le consideră incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice.

Csoma Botond, despre demisia colegului său de partid din fruntea ministerului

De altfel, Botond a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre situația în care se află Andras Demeter în acest moment. Liderul deputaților maghiari a spus că Demeter a fost confruntat într-o ședință de partid cu lucrurile pe care le-a spus, dat fiind că demnitarul a spus că nu își aduce aminte nimic cu privire la acele afirmații.

„Și-a înaintat demisia în fața domnului ministru Ilie Bolojan. Nu s-a luat în calcul deocamdată cine îi va lua locul. Domnul prim-ministru va propune cine să fie interimar la Ministerul Culturii. Nu am discutat despre situația lui din partid, nu am discutat încă despre acest lucru. Nu știu (n. red.: dacă se pune problema excluderii din partid). Am înțeles că domnul ministru va face demersuri pentru a afla dacă acea înregistrare e autentică sau nu și în funcție de asta putem lua o decizie. A fost o discuție în partid, inclusiv cu domnul președinte Hunor. Dânsul susține că nu își amintește să fi făcut acele afirmații, asta i-a spus și domnului Hunor”, ne-a spus Botond.