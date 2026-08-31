Sport

Un român, motivul pentru care Mirel Rădoi e demis de Gaziantep! Exclusiv

Mirel Rădoi (45 de ani) nu a rezistat decât șapte meciuri pe banca lui Gaziantep. FANATIK a aflat în exclusivitate motivul pentru care turcii au decis să-l demită.
Traian Terzian
31.08.2026 | 13:53
Un roman motivul pentru care Mirel Radoi e demis de Gaziantep Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
S-a aflat motivul pentru Gazinatep îl demite pe Mirel Rădoi (45 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Gaziantep a suferit prima înfrângere din acest sezon, 1-2 cu Rizespor, iar conducerea clubului a luat decizia să-l demită pe Mirel Rădoi. Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care turcii au decis să se despartă de antrenorul român.

Motivul pentru care Mirel Rădoi este demis de la Gaziantep

Situația este tensionată la Gaziantep, deși echipa a reușit să adune 4 puncte în primele trei etape ale noului sezon. Mirel Rădoi va fi dat afară, iar FANATIK a aflat că principala cauză nu o reprezintă rezultatele, ci aducerea în această vară a lui Florin Ștefan.

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Tehnicianul român a profitat de faptul că fundașul stânga și-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova și l-a adus imediat alături de el în Turcia. Însă, mutarea nu a fost pe placul suporterilor, care l-au criticat vehement încă de la primul joc.

Fanii care au asistat în weekend la înfrângerea cu Rizespor nu l-au menajat deloc pe Florin Ștefan, huiduindu-l copios cât timp s-a aflat pe teren. Din informațiile FANATIK, conducerea clubului nu a mai putut trece peste aceste nemulțumiri legate de fotbalistul român și a luat decizia de a se despărți de Rădoi.

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Suporterii lui Gazinatep, mesaje anti-Rădoi

Tensiunile au continuat apoi și pe rețelele de socializare, suporterii ”roș-negrilor” cerându-i lui Mirel Rădoi să-și dea demisia și reproșându-i în principal transferul lui Florin Ștefan pe care îl consideră unul nereușit.

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”Cred că Rădoi ar trebui să-și pună semnătura pe rezilierea contractului”, ”Rădoi are cinci eșecuri în șapte meciuri. Ștefan a fost cel mai slab jucător de pe teren în toate cele trei meciuri pe care le-a jucat”, ”Ar trebui să îl dăm afară pe Rădoi. Dacă așteptăm ca el să-și dea demisia, vom aștepta multă vreme”, au scris fanii pe rețelele de socializare.

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Jurnalistul Emanuel Roșu a anunțat, citând surse apropiate lui Mirel Rădoi, că despărțirea a fost deja parafată, urmând doar ca Gaziantep să facă anunțul oficial. Presa din Turcia a precizat că oficialii clubului i-au găsit deja și un înlocuitor.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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