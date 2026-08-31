Gaziantep a suferit prima înfrângere din acest sezon, 1-2 cu Rizespor, iar conducerea clubului a luat decizia să-l demită pe Mirel Rădoi. Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care turcii au decis să se despartă de antrenorul român.
Situația este tensionată la Gaziantep, deși echipa a reușit să adune 4 puncte în primele trei etape ale noului sezon. Mirel Rădoi va fi dat afară, iar FANATIK a aflat că principala cauză nu o reprezintă rezultatele, ci aducerea în această vară a lui Florin Ștefan.
Tehnicianul român a profitat de faptul că fundașul stânga și-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova și l-a adus imediat alături de el în Turcia. Însă, mutarea nu a fost pe placul suporterilor, care l-au criticat vehement încă de la primul joc.
Fanii care au asistat în weekend la înfrângerea cu Rizespor nu l-au menajat deloc pe Florin Ștefan, huiduindu-l copios cât timp s-a aflat pe teren. Din informațiile FANATIK, conducerea clubului nu a mai putut trece peste aceste nemulțumiri legate de fotbalistul român și a luat decizia de a se despărți de Rădoi.
Tensiunile au continuat apoi și pe rețelele de socializare, suporterii ”roș-negrilor” cerându-i lui Mirel Rădoi să-și dea demisia și reproșându-i în principal transferul lui Florin Ștefan pe care îl consideră unul nereușit.
”Cred că Rădoi ar trebui să-și pună semnătura pe rezilierea contractului”, ”Rădoi are cinci eșecuri în șapte meciuri. Ștefan a fost cel mai slab jucător de pe teren în toate cele trei meciuri pe care le-a jucat”, ”Ar trebui să îl dăm afară pe Rădoi. Dacă așteptăm ca el să-și dea demisia, vom aștepta multă vreme”, au scris fanii pe rețelele de socializare.
Jurnalistul Emanuel Roșu a anunțat, citând surse apropiate lui Mirel Rădoi, că despărțirea a fost deja parafată, urmând doar ca Gaziantep să facă anunțul oficial. Presa din Turcia a precizat că oficialii clubului i-au găsit deja și un înlocuitor.