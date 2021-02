Exclusiv. Mirela Vaida: “Copiii mei mă văd în toate ipostazele. Nu e nimic şocant pentru ei”

Mirela Vaida (38 ani) este ca argintul viu. Când nu o vezi la “Acces direct”, filmează pentru “Te cunosc de undeva” şi pentru vlog, merge la teatru, are repetiţii, spectacole, oferă interviuri şi, cel mai important, este de trei ori mămică. Cum reuşeşte? Ai spune că este imposibil, dar nu şi pentru Mirela Vaida.

Acasă la Mirela Vaida totul se desfăşoară cu viteza lumii. Cântăreaţa şi prezentatoarea TV mărturiseşte că nu este uşor să fie de trei ori mămică şi implicată în numeroase proiecte, dar nu se plânge. Într-un an pandemic, în care toate domeniile au fost afectate iar zona artistică a fost pusă pe pauză, Mirela Vaida a lucrat la foc continuu. De luni până vineri o vezi la “Acces direct”, când este acasă înregistrează pentru vlog, din luna decembrie a început filmările pentru emisiunea “Te cunosc de undeva”, iar recent şi-a reluat şi activitatea la teatru.

Mirela Vaida: “Filmările de la ‘Te cunosc de undeva’ sunt o relaxare”

“Nu e uşor să le fac pe toate, dar nu m-am plâns niciodată de activităţi, mi-a plăcut întotdeauna să am cât mai multe şi mai grele. Filmările de la ‘Te cunosc de undeva’ se fac în weekend, pentru ca eu să pot să ajung în cursul săptămânii la ‘Acces direct’. De luni până vineri sunt la ‘Acces Direct’ şi tratez subiecte mult mai grele mai serioase cu o anumită încărcătură emoţională, iar filmările din weekend sunt ca o relaxare, cu oboseală, cu muncă, dar cu relaxare, pentru că schimb registrul. Unde dansez şi cânt este o bucurie pentru mine aşa cum se întâmplă şi în spectacolele de la teatru. Le fac pe toate cu plăcere şi vlogul îl fac cu plăcere, iar dacă vă place ce este acolo intraţi şi daţi subscribe. Sunt chestii legate de familie, de casă, de mine şi, în general, lucruri necosmetizate care se întâmplă în familia noastră”, a declarat Mirela Vaida, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Mirela Viada: “Copiii mei mă văd în toate ipostazele”

Mirela Vaida recunoaşte că nu ar putea face totul de una singură şi se bazează mult pe sprijinul familiei şi al unei bone, iar cei trei copii sunt implicaţi mai mereu în toate activităţile ei, fie că este vorba despre repetiţiile avute la teatru sau cele pentru “Te cunosc de undeva”.

“Copiii mei sunt obşnuiţi să mă vadă la tv, au mers cu mine şi la teatru, practic ei mă văd în toate ipostazele şi li se pare ceva obişnuit, nu mai fac wow la nimic. Sunt obişnuiţi cu asta. Televizorul merge, ei îşi continuă jocurile, la final mă aplaudă, îmi spun dacă le-a plăcut culoarea în care m-am îmbrăcat şi lucruri de genul ăsta. Dar nu e nimic shocky pentru ei, totul a devenit ceva normal si asta mă bucură, pentru ca normalitatea în casa noastră înseamă să cântăm împreună, să dansăm … Eu repet momentele mele cu ei în casă, participă la toate repetiţiile mele şi îi cresc aşa, în această normalitate”, a spus Mirela Vaida, pentru FANATIK.

Mirela Vaida a intrat la dietă pentru apariţiile de la “Te cunosc de undeva”

Mirela Vaida a acceptat provocarea de a participa în sezonul 8 al emisiunii “Te cunosc de undeva”, iar în prima ediţie a avut parte de o încercare nu tocmai uşoară, după cum mărturiseşte. Vedeta s-a transformat în Shakira, iar pentru momentul în care a avut de interpretat piesa “Whenever, Wherever” a făcut ceva sacrificii: a intrat la dietă şi s-a luptat cu lipsa condiţiei fizice.

“Shakira a fost o provocare nu neapărat vocală. Cunoşteam această melodie, am mai cântat-o de-a lungul vremii şi era o melodie din tinereţea mea, pe care m-am distrat când avea 20 de ani. Provocarea a venit din faptul pentru că sunt concurent la ‘Te cunosc de undeva’ şi, pentru mine, la vârsta mea, să spun aşa, după ce am trecut prin toate în televiziune, singurul lucru pe care nu îl făcusem a fost acela de a fi concurent într-un talent show.

Am avut emoţii şi cred că ele s-au văzut, pentru că s-au simtit si în voce, s-au simţit şi în prestaţia mea. Provocarea a venit din faptul că a trebuit să cânt şi să dansez în acelaşi timp şi lucrul ăsta, pentru cineva care nu mai are condiţie fizică, a fost extrem de complicat, pentru că, la un moment dat, rămăsesem fără voce. Eu nu mai am condiţie fizică acum, nu am mai fost la sală, a trebuit să dau şi jos câteva kilograme pentru că, totuşi, vorbim despre Shakira care are forme, dar arată foarte bine.

Nu am putut realiza nici asta foarte uşor, însă am intrat în pielea personajului şi m-am bucurat, că, de fapt, despre asta este vorba. A cânta şi a dansa este provocarea mea de la ‘Te cunosc de undeva’, eu nefiind foarte bună dansatoare. Dar îmi place ceea ce fac. Mi-a plăcut spectacolul care s-a creat şi m-a scos din zona cotidiană, pentru că filmările au avut loc în luna decembrie si pe atunci încă nu se deschiseseră teatrele”, spune Mirela Viada.

